En territorio dominicano, el comportamiento del dólar trasciende la simple estadística financiera para convertirse en un termómetro clave de la economía, evidenciando cuánto cuesta obtener moneda extranjera en una nación impulsada por el intercambio comercial y el flujo continuo de remesas. Para hoy lunes 23 de noviembre de 2026, tomando como referencia el cierre oficial publicado por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) el pasado viernes 20 de noviembre, la divisa estadounidense se ubica en RD$ 59.5429 para la compra y en RD$ 59.9773 para la venta. La diferencia entre ambas cotizaciones es tan determinante como el propio tipo de cambio, pues define el costo efectivo y el margen financiero que enfrentan a diario tanto las personas que cambian su dinero como las compañías que requieren divisas para sostener sus actividades.

¿A cómo está el dólar hoy lunes 23 de noviembre en República Dominicana?

El precio del dólar en República Dominicana tiene como última referencia oficial disponible una tasa de RD$ 59.5429 para la compra y RD$ 59.9773 para la venta para hoy 23 de noviembre.

Indicador del dólar Tasa en pesos dominicanos Fecha de referencia Compra oficial RD$ 59.5429 Viernes 20 de noviembre Venta oficial RD$ 59.9773 Viernes 20 de noviembre Diferencia entre venta y compra RD$ 0.4344 Viernes 20 de noviembre

(*) Banco Central de la República Dominicana. Las tasas comerciales pueden diferir de esta referencia oficial.

La distinción entre compra y venta es esencial para interpretar el tipo de cambio. La tasa de compra es la referencia que recibe una persona cuando vende dólares a una entidad financiera; la de venta es el precio que paga cuando compra dólares. Por eso, una única cifra no basta para calcular el costo real de una operación.

¿Cuánto cuestan 100 y 1.000 dólares en pesos dominicanos?

El valor de una conversión depende de la dirección de la operación. Si una persona entrega dólares y recibe pesos, la referencia pertinente es la tasa de compra; si necesita dólares y paga en pesos, debe fijarse en la tasa de venta. Con las últimas cifras oficiales disponibles, estas son las equivalencias para distintas cantidades.

Dólares estadounidenses Si vendes dólares (compra) Si compras dólares (venta) US$1 RD$ 59.54 RD$ 59.98 US$10 RD$ 595.43 RD$ 599.77 US$50 RD$ 2,977.15 RD$ 2,998.87 US$100 RD$ 5,954.29 RD$ 5,997.73 US$500 RD$ 29,771.45 RD$ 29,988.65 US$1.000 RD$ 59,542.90 RD$ 59,977.30

Cálculos basados en las tasas del BCRD del 20 de noviembre de 2026. Los importes efectivos pueden variar según la entidad financiera, las comisiones y las condiciones de la operación.

Para calcular otras cantidades, puedes utilizar estas operaciones:

Dólares a pesos dominicanos: Multiplica los dólares por la tasa de compra o de venta, según el tipo de operación.

Pesos dominicanos a dólares: Divide el importe en pesos entre la tasa correspondiente.

Antes de cambiar dinero: Comprueba la cotización de la entidad con la que realizarás la transacción.

¿Por qué importa el precio del dólar para la economía dominicana?

El tipo de cambio influye en la relación entre los precios internos y los mercados internacionales. Una variación del dólar puede modificar el costo en pesos de los productos importados, los insumos adquiridos en el exterior y determinadas obligaciones denominadas en moneda estadounidense. El efecto final depende de los precios internacionales, los contratos, los márgenes comerciales y el tiempo que las empresas tardan en trasladar los cambios al consumidor.

Entre los factores que conviene observar están:

Importaciones: Un dólar más caro puede elevar el costo en pesos de los bienes y materias primas comprados en el extranjero.

Remesas: La cotización determina cuántos pesos recibe una familia al convertir dólares enviados desde otro país.

Ahorro y operaciones en divisas: Los cambios en el tipo de cambio alteran el valor en pesos de los saldos denominados en dólares.

Empresas y comercio exterior: Las compañías que cobran o pagan en moneda estadounidense deben considerar la cotización al calcular sus costos e ingresos.

Estos efectos no son automáticos ni equivalentes para todos los sectores. Una variación diaria del tipo de cambio no basta para concluir que la inflación aumentará o que la moneda dominicana atraviesa una tendencia sostenida de depreciación.

¿Dónde consultar la tasa oficial del dólar en República Dominicana?

El Banco Central de la República Dominicana publica las tasas de referencia para la compra y la venta del dólar estadounidense. Su página oficial permite consultar el dato publicado y distinguirlo de las cotizaciones que ofrecen bancos comerciales y otras entidades.

Para conocer el precio efectivo de una operación, conviene comparar las cotizaciones de varias instituciones y comprobar cuándo se actualizaron. La tasa de referencia del BCRD no garantiza que todas las entidades compren o vendan dólares al mismo precio.

En síntesis: la última cotización oficial disponible de este lunes 23 de noviembre corresponde a RD$ 59.5429 para la compra y RD$ 59.9773 para la venta, según los valores del viernes.