En la República Dominicana, la dinámica del dólar va más allá de ser un indicador de mercado; actúa como un verdadero pulso económico que refleja el costo de acceder a liquidez extranjera en un país profundamente sustentado por el comercio internacional y la recepción constante de remesas. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) para este miércoles 11 de noviembre de 2026 —con cifras derivadas de las operaciones del martes 10—, la moneda norteamericana se cotiza en RD$ 60.4770 para la compra y alcanza los RD$ 60.9073 para la venta. Esta brecha entre ambos valores resulta tan vital como la tasa en sí misma, ya que establece el impacto financiero y el margen de costo real que deben asumir tanto los ciudadanos al cambiar su dinero como las empresas al adquirir las divisas necesarias para sus operaciones diarias.

¿A cómo está el dólar hoy martes 10 de noviembre en República Dominicana?

El precio del dólar en República Dominicana tiene como última referencia oficial disponible una tasa de RD$60.4770 para la compra y RD$60.9073 para la venta, según los datos del BCRD del 10 de noviembre. Aunque la consulta se realiza este miércoles 11, la página oficial todavía muestra el registro de la jornada anterior; por eso, estos valores deben identificarse como la última cotización publicada y no como una tasa nueva confirmada para el día 11.

Indicador del dólar Tasa en pesos dominicanos Fecha de referencia Compra oficial RD$60.4770 10 de noviembre Venta oficial RD$60.9073 10 de noviembre Diferencia entre venta y compra RD$ 0.4303 10 de noviembre

(*) Banco Central de la República Dominicana. Las tasas comerciales pueden diferir de esta referencia oficial.

La distinción entre compra y venta es esencial para interpretar el tipo de cambio. La tasa de compra es la referencia que recibe una persona cuando vende dólares a una entidad financiera; la de venta es el precio que paga cuando compra dólares. Por eso, una única cifra no basta para calcular el costo real de una operación.

¿Cuánto cuestan 100 y 1.000 dólares en pesos dominicanos?

El valor de una conversión depende de la dirección de la operación. Si una persona entrega dólares y recibe pesos, la referencia pertinente es la tasa de compra; si necesita dólares y paga en pesos, debe fijarse en la tasa de venta. Con las últimas cifras oficiales disponibles, estas son las equivalencias para distintas cantidades.

Dólares estadounidenses Si vendes dólares (compra) Si compras dólares (venta) US$1 RD$ 60.48 RD$ 60.91 US$10 RD$ 604.77 RD$ 609.07 US$50 RD$ 3,023.85 RD$ 3,045.37 US$100 RD$ 6,047.70 RD$ 6,090.73 US$500 RD$ 30,238.50 RD$ 30,453.65 US$1.000 RD$ 60,477.00 RD$ 60,907.30

Cálculos basados en las tasas del BCRD del 10 de noviembre de 2026. Los importes efectivos pueden variar según la entidad financiera, las comisiones y las condiciones de la operación.

Para calcular otras cantidades, puedes utilizar estas operaciones:

Dólares a pesos dominicanos: Multiplica los dólares por la tasa de compra o de venta, según el tipo de operación.

Pesos dominicanos a dólares: Divide el importe en pesos entre la tasa correspondiente.

Antes de cambiar dinero: Comprueba la cotización de la entidad con la que realizarás la transacción.

¿Por qué importa el precio del dólar para la economía dominicana?

El tipo de cambio influye en la relación entre los precios internos y los mercados internacionales. Una variación del dólar puede modificar el costo en pesos de los productos importados, los insumos adquiridos en el exterior y determinadas obligaciones denominadas en moneda estadounidense. El efecto final depende de los precios internacionales, los contratos, los márgenes comerciales y el tiempo que las empresas tardan en trasladar los cambios al consumidor.

Entre los factores que conviene observar están:

Importaciones: Un dólar más caro puede elevar el costo en pesos de los bienes y materias primas comprados en el extranjero.

Remesas: La cotización determina cuántos pesos recibe una familia al convertir dólares enviados desde otro país.

Ahorro y operaciones en divisas: Los cambios en el tipo de cambio alteran el valor en pesos de los saldos denominados en dólares.

Empresas y comercio exterior: Las compañías que cobran o pagan en moneda estadounidense deben considerar la cotización al calcular sus costos e ingresos.

Estos efectos no son automáticos ni equivalentes para todos los sectores. Una variación diaria del tipo de cambio no basta para concluir que la inflación aumentará o que la moneda dominicana atraviesa una tendencia sostenida de depreciación.

¿Dónde consultar la tasa oficial del dólar en República Dominicana?

El Banco Central de la República Dominicana publica las tasas de referencia para la compra y la venta del dólar estadounidense. Su página oficial permite consultar el dato publicado y distinguirlo de las cotizaciones que ofrecen bancos comerciales y otras entidades.

Para conocer el precio efectivo de una operación, conviene comparar las cotizaciones de varias instituciones y comprobar cuándo se actualizaron. La tasa de referencia del BCRD no garantiza que todas las entidades compren o vendan dólares al mismo precio.

En síntesis: la última cotización oficial disponible de este miércoles 11 de noviembre corresponde a RD$ 60.4770 para la compra y RD$ 60.9073 para la venta. La publicación de una nueva tasa para el día 11 deberá confirmarse con la actualización oficial del Banco Central.