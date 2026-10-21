El precio del dólar en República Dominicana se sitúa este miércoles 21 de octubre de 2026 en RD$ 61.23 para la compra y RD$ 61.62 para la venta, según las tasas de referencia del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Estas cifras permiten conocer el tipo de cambio del dólar estadounidense frente al peso dominicano y sirven como referencia para quienes necesitan comprar o vender divisas.

¿A cuánto está el dólar en República Dominicana hoy, 21 de octubre?

Al momento de la consulta, la portada del Banco Central muestra la siguiente información cambiaria. Como comparación, el portal oficial de Banreservas publica sus propias tasas para el dólar, aunque el cuadro consultado no identifica una fecha específica de actualización.

Fuente y tipo de cotización Compra por US$1 Venta por US$1 Fecha o condición del dato Banco Central: referencia publicada RD$61.2304 RD$61.6227 Fechada el 19 de octubre de 2026 Banco Central: valor redondeado RD$61.23 RD$61.62 Misma referencia anterior Banreservas: cotización en su portal RD$58.30 RD$61.80 Sin fecha visible en el cuadro consultado

Fuentes: portales oficiales del Banco Central y Banreservas. Las cifras corresponden a referencias de distinta naturaleza y no deben presentarse como tasas idénticas ni simultáneas.

¿Qué significa el precio de compra y venta del dólar?

Para interpretar correctamente una cotización bancaria, hay que leerla desde la perspectiva de la entidad. La compra corresponde a la adquisición de dólares del cliente; la venta, a la entrega de dólares a cambio de pesos. El mercado cambiario publica ambas tasas por separado.

Compra: es la tasa que debes revisar si tienes dólares y quieres recibir pesos dominicanos.

Venta: es la tasa relevante si tienes pesos dominicanos y necesitas adquirir dólares.

Esta diferencia explica por qué no conviene calcular todas las operaciones con una sola cifra. Para convertir una remesa en dólares a pesos se utiliza la compra; para presupuestar la adquisición de dólares, se utiliza la venta.

¿Cuántos pesos dominicanos son 100 dólares?

Con la referencia de compra publicada por el Banco Central, vender US$100 equivaldría a recibir RD$6,123.04. En sentido contrario, comprar US$100 supondría RD$6,162.27 utilizando la referencia de venta . Son cálculos orientativos derivados de las tasas verificadas, no cotizaciones bancarias garantizadas.

La operación se calcula multiplicando el monto en dólares por la tasa correspondiente:

Si vendes dólares: monto en USD × tasa de compra.

Si compras dólares: monto en USD × tasa de venta.

Así, vender US$500 representaría RD$30,615.20 con la referencia de compra, mientras que adquirir esa misma cantidad requeriría RD$30,811.35 con la referencia de venta. Ambos ejemplos utilizan los valores del BCRD fechados el 19 de octubre.

¿Cómo se actualiza la tasa del dólar y por qué puede variar entre bancos?

El BCRD calcula la tasa de referencia del mercado como un promedio ponderado de las transacciones realizadas por entidades financieras y agentes de cambio antes de las 5:30 p. m. Para el dólar, indica que la publicación se realiza diariamente antes de las 6:30 p. m.

Por separado, divulga cotizaciones de ventanilla, transferencias y cheques. Estas recogen precios anunciados al público al inicio del día y se publican antes de las 12:30 p. m. También existen promedios de operaciones con un día de rezago. Son indicadores distintos, por lo que pueden mostrar diferencias sin ser necesariamente contradictorios.