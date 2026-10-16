El tipo de cambio USD a DOP para este viernes 16 de octubre de 2026 se posiciona en el mercado cambiario con una cotización promedio cercana a los 61.30 pesos dominicanos por dólar estadounidense. La conversión del dólar en República Dominicana refleja la dinámica económica local y las fluctuaciones del mercado monetario en los principales bancos e instituciones financieras del país. Seguir el precio del dólar en tiempo real frente al peso dominicano resulta esencial para optimizar el envío de remesas, transacciones comerciales y operaciones de compraventa de divisas.

¿Cuánto cuesta el dólar en República Dominicana hoy, 16 de octubre?

Según la información disponible en el Banco Central, un dólar equivale aproximadamente a RD$61.25 en compra y RD$61.77 en venta, al redondear las cifras oficiales a dos decimales. Para cálculos más precisos, conviene conservar los cuatro decimales publicados por la institución.

Dato consultado Valor o detalle Compra de US$1 RD$61.2578 Venta de US$1 RD$61.7717 Compra redondeada RD$61.25 Venta redondeada RD$61.77 Fecha del dato oficial disponible Jueves, 15 de octubre de 2026 Fecha de consulta Jueves, 15 de octubre de 2026 Fuente Banco Central de la República Dominicana

¿Qué significa la tasa de compra y la tasa de venta?

La diferencia se entiende desde la perspectiva de la entidad financiera. La tasa de compra corresponde al precio al que el banco o agente de cambio adquiere los dólares del cliente. Si una persona tiene dólares y quiere recibir pesos dominicanos, debe revisar esa cotización.

La tasa de venta, en cambio, es el precio al que la entidad entrega dólares a cambio de pesos. Por tanto, quien necesita comprar divisas para un viaje, un pago o una obligación en dólares debe consultar la venta, no la compra.

Con la referencia disponible, vender US$100 equivaldría a recibir aproximadamente RD$6,153.96, mientras que comprar US$100 requeriría RD$6,111.49. Ambos importes son ejemplos matemáticos calculados con las tasas del BCRD; no representan una oferta comercial ni incorporan posibles cargos adicionales.

Confundir ambas columnas puede provocar una estimación incorrecta del dinero que se recibirá o del presupuesto necesario para adquirir dólares. Antes de comparar entidades, conviene identificar primero el sentido de la operación: entregar dólares o comprarlos.

¿Cómo convertir dólares a pesos dominicanos y pesos a dólares?

Para estimar cuántos pesos recibirías al cambiar dólares, multiplica el monto en USD por la tasa de compra. Si necesitas saber cuánto pagarías por adquirir dólares, multiplica la cantidad deseada por la tasa de venta. Esta distinción responde al significado de ambas cotizaciones.

Aplicando los valores oficiales disponibles, los ejemplos son los siguientes:

Vender US$50: aproximadamente RD$3,076.98.

Vender US$500: aproximadamente RD$30,769.8.

Comprar US$50: aproximadamente RD$3,055.745.

Comprar US$500: aproximadamente RD$30,557.45.

¿Cuándo se actualiza la cotización y qué revisar antes de cambiar?

El Banco Central explica que la tasa de referencia del dólar se calcula como un promedio ponderado de las transacciones realizadas por entidades financieras y agentes de cambio antes de las 5:30 p. m. Su publicación diaria se efectúa antes de las 6:30 p. m.

Por separado, las cotizaciones de ventanilla corresponden a los precios anunciados al público al inicio del día y se publican antes de las 12:30 p. m. No deben confundirse con los promedios de operaciones efectivamente realizadas.

Antes de cambiar dinero, verifica la fecha del dato, la columna aplicable y el monto final que recibirás o pagarás. También confirma cualquier cargo con la entidad. Para este jueves 15 de octubre, los valores aquí consignados mantienen explícitamente la fecha del último registro oficial corroborado: 16 de octubre de 2026.