El precio del dólar en República Dominicana este viernes 20 de noviembre de 2026 se mantiene como una referencia clave para remesas, importaciones, viajes y operaciones comerciales con Estados Unidos. Según la tasa oficial difundida por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), el dólar se ubica en RD$59.5181 para la compra. La cotización de referencia para la venta alcanza los RD$60.0436 por cada dólar estadounidense. Estos valores se calculan a partir de las operaciones recientes del mercado financiero y permiten seguir la evolución diaria del tipo de cambio USD/DOP. La información resulta especialmente útil para la comunidad dominicana en Nueva York, Nueva Jersey, Florida y Massachusetts que envía dinero regularmente al país.

La cantidad final recibida al cambiar dólares por pesos dominicanos puede variar según el banco, remesadora, casa de cambio o plataforma utilizada. Entidades como Banreservas, Banco Popular Dominicano y BHD aplican tasas propias, mientras servicios como Western Union, MoneyGram y Remitly pueden añadir márgenes o comisiones. La diferencia entre compra y venta representa el costo de intermediación asumido por quien entrega dólares o necesita adquirirlos. Por esta razón, una remesa de US$500 no siempre se convierte utilizando exactamente la tasa oficial publicada por el Banco Central. Comparar el monto neto entregado, la comisión y el tiempo de pago ofrece una lectura más precisa del costo real de enviar o cambiar dólares.

Consulta el precio del dólar en República Dominicana hoy, viernes 20 de noviembre de 2026. Revisa la tasa USD a DOP de compra y venta, equivalencias y qué considerar antes de cambiar. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag) / Jairo Rúa

¿A cómo está el dólar hoy, viernes 20 de noviembre, en República Dominicana?

El precio del dólar en República Dominicana tiene como última referencia oficial disponible una tasa de RD$59.5181 para la compra y RD$60.0436 para la venta, según los datos del BCRD del 20 de noviembre. Aunque la consulta se realiza este viernes 20, la página oficial todavía muestra el registro de la jornada anterior; por eso, estos valores deben identificarse como la última cotización publicada y no como una tasa nueva confirmada para el día 20.

Indicador del dólar Tasa en pesos dominicanos Fecha de referencia Compra oficial RD$59.5181 20 de noviembre Venta oficial RD$60.0436 20 de noviembre Diferencia entre venta y compra RD$0.5255 20 de noviembre

(*) Banco Central de la República Dominicana. Las tasas comerciales pueden diferir de esta referencia oficial.

La distinción entre compra y venta es esencial para interpretar el tipo de cambio. La tasa de compra es la referencia que recibe una persona cuando vende dólares a una entidad financiera; la de venta es el precio que paga cuando compra dólares. Por eso, una única cifra no basta para calcular el costo real de una operación.

¿Cuánto cuestan 100 y 1.000 dólares en pesos dominicanos?

El valor de una conversión depende de la dirección de la operación. Si una persona entrega dólares y recibe pesos, la referencia pertinente es la tasa de compra; si necesita dólares y paga en pesos, debe fijarse en la tasa de venta. Con las últimas cifras oficiales disponibles, estas son las equivalencias para distintas cantidades.

Dólares estadounidenses Si vendes dólares (compra) Si compras dólares (venta) US$1 RD$ 59,51 RD$ 60,04 US$10 RD$ 595,181 RD$ 600,436 US$50 RD$ 2,975.905 RD$ 3,002.18 US$100 RD$ 5,951.81 RD$ 6,004.36 US$500 RD$ 29,759.05 RD$ 30,021.8 US$1.000 RD$ 59,518.1 RD$ 60,043.6

Cálculos basados en las tasas del BCRD del 20 de noviembre de 2026. Los importes efectivos pueden variar según la entidad financiera, las comisiones y las condiciones de la operación.

Para calcular otras cantidades, puedes utilizar estas operaciones:

Dólares a pesos dominicanos: Multiplica los dólares por la tasa de compra o de venta, según el tipo de operación.

Pesos dominicanos a dólares: Divide el importe en pesos entre la tasa correspondiente.

Antes de cambiar dinero: Comprueba la cotización de la entidad con la que realizarás la transacción.

¿Por qué importa el precio del dólar para la economía dominicana?

El tipo de cambio influye en la relación entre los precios internos y los mercados internacionales. Una variación del dólar puede modificar el costo en pesos de los productos importados, los insumos adquiridos en el exterior y determinadas obligaciones denominadas en moneda estadounidense. El efecto final depende de los precios internacionales, los contratos, los márgenes comerciales y el tiempo que las empresas tardan en trasladar los cambios al consumidor.

Entre los factores que conviene observar están:

Importaciones: Un dólar más caro puede elevar el costo en pesos de los bienes y materias primas comprados en el extranjero.

Remesas: La cotización determina cuántos pesos recibe una familia al convertir dólares enviados desde otro país.

Ahorro y operaciones en divisas: Los cambios en el tipo de cambio alteran el valor en pesos de los saldos denominados en dólares.

Empresas y comercio exterior: Las compañías que cobran o pagan en moneda estadounidense deben considerar la cotización al calcular sus costos e ingresos.

Estos efectos no son automáticos ni equivalentes para todos los sectores. Una variación diaria del tipo de cambio no basta para concluir que la inflación aumentará o que la moneda dominicana atraviesa una tendencia sostenida de depreciación.

Conoce el precio del dólar hoy en República Dominicana, viernes 20 de noviembre de 2026: tasa oficial USD a DOP, compra, venta y conversión de dólares a pesos dominicanos. (Foto: Composición Gemini IA El Comercio Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde consultar la tasa oficial del dólar en República Dominicana?

El Banco Central de la República Dominicana publica las tasas de referencia para la compra y la venta del dólar estadounidense. Su página oficial permite consultar el dato publicado y distinguirlo de las cotizaciones que ofrecen bancos comerciales y otras entidades.

Para conocer el precio efectivo de una operación, conviene comparar las cotizaciones de varias instituciones y comprobar cuándo se actualizaron. La tasa de referencia del BCRD no garantiza que todas las entidades compren o vendan dólares al mismo precio.

En síntesis: la última cotización oficial disponible de este viernes 20 de noviembre corresponde a RD$59.5181 para la compra y RD$60.0436 para la venta. La publicación de una nueva tasa para el día 19 deberá confirmarse con la actualización oficial del Banco Central.