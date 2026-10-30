El comportamiento del dólar en República Dominicana vuelve a mostrar un movimiento al alza en las referencias oficiales del mercado cambiario. Para este viernes 30 de octubre de 2026, el último registro disponible del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) corresponde al jueves 29 y sitúa la divisa estadounidense en RD$60,4156 para la compra y RD$60,9007 para la venta. La actualización permite conocer cuánto recibe una persona cuando cambia dólares por pesos y cuánto necesita para adquirir moneda estadounidense, aunque el precio final puede variar entre bancos y agentes de cambio.

¿A cómo está el dólar hoy en República Dominicana?

El precio del dólar en República Dominicana tiene como última referencia oficial disponible una tasa de RD$60,4156 para la compra y RD$60,9007 para la venta, de acuerdo con los datos publicados por el BCRD para el jueves 29 de octubre. Al tratarse del registro más reciente disponible para la consulta de este viernes 30, conviene identificarlo por su fecha de referencia y no atribuirlo a una actualización correspondiente al propio viernes.

Indicador Tasas de pesos dominicanos Fecha de referencia Compra RD$60,4156 29 de octubre Venta RD$60,9007 29 de octubre Diferencia entre venta y compra RD$0,4851 29 de octubre

Fuente: Banco Central de la República Dominicana. Las cotizaciones ofrecidas por bancos y agentes de cambio pueden diferir de estas referencias.

La diferencia entre ambas tasas determina el sentido de la operación. La compra indica el valor que recibe una persona cuando entrega dólares a una entidad; la venta representa el precio que debe pagar en pesos dominicanos para adquirir esa moneda. Por eso, antes de realizar una transacción, es importante comprobar cuál de las dos cotizaciones aplica.

¿Cuánto cuestan 100 y 1.000 dólares en pesos dominicanos?

El importe de una conversión depende de si la persona vende o compra dólares. Quien entrega moneda estadounidense debe tomar como referencia la tasa de compra; quien necesita adquirirla debe considerar la tasa de venta. Con los valores del BCRD correspondientes al 29 de octubre, estas son las equivalencias para distintas cantidades:

Dólares estadounidenses Dólares dominicanos Si compras dólares (venta) US$1 RD$60,42 RD$60,90 US$10 RD$604,16 RD$609,01 US$50 RD$3.020,78 RD$3.045,04 US$100 RD$6.041,56 RD$6.090,07 US$500 RD$30.207,80 RD$30.450,35 US$1.000 RD$60.415,60 RD$60.900,70

Cálculos realizados con las tasas de compra y venta del BCRD del 29 de octubre de 2026. Los importes efectivos pueden variar según la entidad, las comisiones y las condiciones de la operación.

Para calcular otras cantidades, se pueden utilizar estas operaciones:

Dólares a pesos dominicanos: multiplica la cantidad de dólares por la tasa de compra si vas a venderlos o por la tasa de venta si necesitas adquirir dólares.

multiplica la cantidad de dólares por la tasa de compra si vas a venderlos o por la tasa de venta si necesitas adquirir dólares. Pesos dominicanos a dólares: divide el importe en pesos entre la cotización correspondiente a la operación.

divide el importe en pesos entre la cotización correspondiente a la operación. Antes de cambiar dinero: compara los precios publicados por bancos y agentes de cambio, ya que no necesariamente ofrecen la misma tasa.

¿Subió o bajó el dólar en República Dominicana?

La última actualización del BCRD refleja un incremento de las tasas de compra y venta frente al registro del miércoles 28 de octubre. La compra pasó de RD$60,3579 a RD$60,4156, mientras que la venta avanzó de RD$60,8594 a RD$60,9007.

Indicador 28 de octubre 29 de octubre Variación aproximada Compra RD$60,3579 RD$60,4156 +0,10 % Venta RD$60,8594 RD$60,9007 +0,07 %

El aumento fue ligeramente mayor en la tasa de compra, aunque las dos referencias registraron una variación positiva. En términos absolutos, la primera subió RD$0,0577 y la segunda, RD$0,0413 por dólar.

Este movimiento describe el cambio entre dos registros consecutivos, pero no permite establecer por sí solo una tendencia prolongada del peso dominicano. Para evaluar la evolución de la moneda es necesario observar el comportamiento del tipo de cambio durante un periodo más amplio y considerar otros indicadores económicos.

¿Por qué importa el precio del dólar para la economía dominicana?

El tipo de cambio influye en el costo en moneda local de las operaciones que involucran dólares. Su evolución puede repercutir en las importaciones, las remesas, los pagos internacionales y las finanzas de empresas o personas que reciben ingresos o mantienen obligaciones en moneda estadounidense.

Entre los principales ámbitos afectados se encuentran:

Importaciones: una cotización más elevada puede encarecer en pesos los productos y las materias primas adquiridos en el exterior.

una cotización más elevada puede encarecer en pesos los productos y las materias primas adquiridos en el exterior. Remesas: el tipo de cambio determina cuántos pesos recibe una familia cuando convierte los dólares enviados desde otro país.

el tipo de cambio determina cuántos pesos recibe una familia cuando convierte los dólares enviados desde otro país. Ahorro en dólares: las variaciones modifican el valor en pesos de los fondos mantenidos en moneda estadounidense.

las variaciones modifican el valor en pesos de los fondos mantenidos en moneda estadounidense. Empresas y comercio exterior: los negocios que cobran o pagan en dólares deben considerar la cotización al calcular sus ingresos, costos y compromisos.

El impacto no es idéntico para todos los sectores. Depende de las condiciones de cada operación, los precios internacionales, los contratos y la rapidez con la que las empresas trasladan las variaciones cambiarias a sus precios.

¿Dónde consultar la tasa oficial del dólar en República Dominicana?

El Banco Central de la República Dominicana publica información sobre el mercado cambiario y permite consultar las referencias del dólar estadounidense. En su portal oficial se encuentran las tasas de cambio y las series históricas para seguir su evolución.

También es conveniente distinguir entre la tasa de referencia del mercado y los precios que ofrecen las entidades financieras y los agentes de cambio al público. El propio BCRD explica que las cotizaciones de ventanilla pueden diferir de la tasa de referencia, porque responden a los precios anunciados por cada institución y a las condiciones de sus operaciones.

Para conocer cuánto recibirás o pagarás en una transacción, comprueba la cotización vigente de la entidad con la que realizarás el cambio y consulta si aplica alguna comisión.

En síntesis, la última referencia disponible para este viernes 30 de octubre de 2026 corresponde al jueves 29 y sitúa el dólar en RD$60,4156 para la compra y RD$60,9007 para la venta, según el Banco Central de la República Dominicana. Ambas tasas avanzaron frente al registro anterior.