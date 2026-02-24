La piel infantil necesita más protección y hacerlo en climas cálidos y durante las vacaciones es vital para no afrontar mayores complicaciones. Esto no solo implica combinar sombra, ropa adecuada, buen uso de protector solar y cuidados especiales en las zonas con pañal para evitar irritaciones y salpullido, sino tomar en cuenta diversas recomendaciones de los expertos para que la experiencia con los niños no se vuelva un ‘dolor de cabeza’ o termine con un gran susto en una sala de emergencias.

Por qué la piel infantil necesita más protección

La piel de los niños es más fina, pierde agua con facilidad y se irrita más rápido frente al calor, el sudor, la fricción y el sol. Esto aumenta el riesgo de quemaduras solares, dermatitis del pañal y salpullido por calor, sobre todo en verano y en lugares muy húmedos. En vacaciones, cuando pasan más horas en la playa, piscina o parques, la exposición se multiplica y conviene anticipar el cuidado desde casa.

En climas calurosos se recomienda vestir a los niños con ropa ligera, de algodón o tejidos transpirables, de colores claros y, si es posible, con protección UV. Un gorro de ala ancha protege cara, cuello y orejas, y unas gafas con filtro UV cuidan los ojos en playa o montaña. Siempre que se pueda, hay que favorecer espacios con sombra (sombrillas, carpas, árboles) y limitar el juego al aire libre en las horas de mayor radiación. El calor y el sol también deshidratan: ofrece agua con frecuencia, incluso si el niño dice que no tiene sed, y aprovecha frutas ricas en agua como sandía o melón.

Los pediatras recomiendan usar fotoprotectores específicos para niños, de amplio espectro (UVA y UVB) y con FPS alto, idealmente 50 o más en piel infantil.(Foto: krishna Kids Photography / Pexels)

Uso correcto de protector solar en niños

Los pediatras recomiendan usar fotoprotectores específicos para niños, de amplio espectro (UVA y UVB) y con FPS alto, idealmente 50 o más en piel infantil. En bebés pequeños se prefieren fórmulas minerales con óxido de zinc o dióxido de titanio, hipoalergénicas y sin perfume, ya que son menos irritantes. Aplica una capa generosa 20–30 minutos antes de salir, en toda la piel expuesta (cara, orejas, cuello, hombros, manos, empeines) y reaplica cada 2 horas o después de nadar o sudar. Aunque el protector ayuda, no reemplaza otras medidas: evita el sol directo entre las 10 a. m. y las 4 p. m., busca sombra y combina bloqueador con gorro, ropa y sombrilla.

La doctora Cynthia Salcedo, directora médica del centro médico de La Positiva Seguros, agrega que “la exposición continua al sol aumenta el riesgo de quemaduras e irritaciones cutáneas que pueden derivar en infecciones, especialmente en los menores. Por ello, es fundamental aplicar bloqueador en todas las zonas expuestas al menos 20 minutos antes de salir y replicarlo cada 2 horas o después de nadar o sudar. Además, en actividades al aire libre, es necesario complementar esta protección con gorro, lentes ropa ligera de manga larga y, de ser necesario, usar repelente para prevenir picaduras de insectos, que pueden causar reacciones en la piel o malestar”.

Desencadenantes más frecuentes de problemas en la piel

“La piel del niño aún está en desarrollo y su barrera cutánea es más frágil que la del adulto. Por eso, reacciona con mayor facilidad frente a factores ambientales propios del verano”, explica la Dra. Verónica Vilcahuamán Rivera, dermatóloga de la Clínica Anglo Americana. La especialista detalla los principales desencadenantes:

El sol, que puede provocar urticaria solar o erupciones fotosensibles.

El cloro de las piscinas, que reseca e irrita la piel.

La arena, por la fricción y el contacto con alérgenos.

Las picaduras de insectos, que suelen generar reacciones más intensas en niños.

El sudor, responsable del sarpullido por calor o miliaria.

Algunos alimentos, como helados, frutas o mariscos, que pueden causar urticaria.

Protectores solares o cremas perfumadas no formuladas para piel infantil.

En días calurosos se recomienda el uso de un gorro de ala ancha que protege cara, cuello y orejas, y unas gafas con filtro UV que cuidan los ojos. (Foto: Juan Salamanca / Pexels)

Cuidados de la zona del pañal para evitar irritaciones

El calor aumenta la humedad dentro del pañal y favorece la dermatitis, por el contacto prolongado con orina y heces y la fricción de la piel. Incorporar hábitos simples pero constantes ayuda a protegerla y a favorecer su bienestar, señala Roberto Somocurcio, pediatra especialista colaborativo de Huggies. El especialista recomienda:

Evitar la exposición directa al sol: Se recomienda priorizar espacios con sombra, utilizar gorros y ropa que cubra la piel, y evitar los paseos al aire libre en las horas de mayor radiación solar, entre las 10 a.m. y las 4 p.m. Usar ropa ligera y transpirable: Optar por prendas de algodón u otros tejidos naturales ayuda a que la piel respire mejor, reduce la sudoración excesiva y previene el roce, lo que disminuye el riesgo de irritaciones y enrojecimientos. Mantener ambientes frescos y ventilados: Es importante procurar espacios bien ventilados y con temperatura adecuada, evitando el sobreabrigo incluso dentro del hogar. Un ambiente fresco contribuye a regular la temperatura corporal del bebé y a mantener su piel confortable. Cuidar la zona del pañal: Realizar cambios frecuentes y una limpieza suave en cada cambio ayuda a prevenir la humedad prolongada. Además, elegir pañales especialmente diseñados para piel sensible, como Huggies Dermacare, contribuye a mantener la piel hidratada y protegida frente a posibles irritaciones. Favorecer la hidratación y el confort: Ofrecer líquidos según la edad del bebé y mantener rutinas de higiene suaves, como baños cortos con productos adecuados para su piel, favorece la hidratación natural y ayuda a preservar el equilibrio y bienestar de la piel durante el verano.

Cómo prevenir y aliviar el salpullido por calor

El salpullido por calor aparece cuando el sudor queda atrapado bajo la piel, generando granitos rojos y picazón, muy comunes en cuello, pecho, espalda y área del pañal. Para prevenirlo, viste al niño con ropa fresca, evita abrigarlo de más, mantén los ambientes ventilados y, si es posible, usa ventilador o aire acondicionado sin dirigirlo directamente al cuerpo. También ayuda evitar cremas muy espesas en todo el cuerpo cuando hace mucho calor, ya que pueden obstruir los poros; se prefieren lociones ligeras o nada si la piel está bien hidratada. Si ya hay salpullido, mantén la piel seca y fresca, ofrece baños cortos con agua tibia, seca sin fricción y viste al niño con prendas flojas; no apliques talcos en exceso ni pomadas fuertes sin indicación pediátrica. Si aparecen ampollitas con pus, zonas muy rojas, dolor o fiebre, es importante acudir al pediatra para descartar infección o necesidad de un tratamiento específico.

Nandy Vega Seminario, subdirectora médica de Mapfre, comparte cinco afecciones cutáneas frecuentes en verano y las señales que permiten diferenciarlas:

Sarpullido por calor : se manifiesta como pequeños granitos rojizos o transparentes en zonas donde se acumula el sudor, como cuello, espalda o pliegues. Suele aparecer tras varios días de calor intenso y mejora cuando la piel se mantiene fresca y seca. Si se acompaña de dolor o secreción, es momento de consultar.

: se manifiesta como pequeños granitos rojizos o transparentes en zonas donde se acumula el sudor, como cuello, espalda o pliegues. Suele aparecer tras varios días de calor intenso y mejora cuando la piel se mantiene fresca y seca. Si se acompaña de dolor o secreción, es momento de consultar. Dermatitis por contacto : aparece como enrojecimiento y picazón localizada luego de usar un nuevo bloqueador, crema o tras contacto prolongado con cloro o arena. Generalmente es una reacción inflamatoria y no infecciosa. Si la zona se inflama demasiado o aparecen ampollas extensas, requiere evaluación.

: aparece como enrojecimiento y picazón localizada luego de usar un nuevo bloqueador, crema o tras contacto prolongado con cloro o arena. Generalmente es una reacción inflamatoria y no infecciosa. Si la zona se inflama demasiado o aparecen ampollas extensas, requiere evaluación. Quemadura solar : se reconoce por piel roja, ardor y sensibilidad al tacto después de una exposición prolongada sin protección. Puede descamarse días después. La presencia de ampollas grandes, fiebre o malestar general indica que no se trata solo de una irritación leve.

: se reconoce por piel roja, ardor y sensibilidad al tacto después de una exposición prolongada sin protección. Puede descamarse días después. La presencia de ampollas grandes, fiebre o malestar general indica que no se trata solo de una irritación leve. Micosis (hongos): se presenta como manchas con descamación y picazón persistente, especialmente en pies o zonas húmedas. A diferencia del sarpullido, no mejora solo con mantener la piel fresca y suele extenderse si no recibe tratamiento adecuado.

se presenta como manchas con descamación y picazón persistente, especialmente en pies o zonas húmedas. A diferencia del sarpullido, no mejora solo con mantener la piel fresca y suele extenderse si no recibe tratamiento adecuado. Infecciones bacterianas leves: generan lesiones con costras amarillentas o secreción. Son más frecuentes en niños y sí requieren tratamiento médico, en especial si se expanden rápidamente.

Recomendaciones prácticas para viajes y vacaciones con niños

Antes del viaje, prepara un pequeño neceser con fotoprotector infantil, gorro, ropa ligera extra, crema de barrera para el pañal y algún gel suave para la higiene diaria. Organiza las actividades al aire libre temprano en la mañana o al final de la tarde, dejando las horas de mayor calor para lugares con sombra, siesta o juegos bajo techo. Si van a la playa o piscina, combina bloqueador, camiseta o polo tipo “rashguard”, sombrilla y agua constante para beber, recordando reaplicar el protector después de cada baño. Enseña a los niños, según su edad, a participar en su propio cuidado: que aprendan a ponerse el sombrero, buscar la sombra y avisar si sienten picazón, ardor o molestia en la piel.

