“Necesito un tiempo” puede ser una de las frases más dolorosas y menos esperadas en una relación y, cuando se escucha, muchas veces queremos resolver la incertidumbre inmediatamente. Si bien lo más sano es no insistir ni buscar explicaciones, también es cierto que esa pausa temporal en la convivencia o en la interacción diaria con el fin de evaluar el romance, sanar heridas o aclarar sentimientos, tampoco significa que pasen y pasen las semanas o meses y no tener una respuesta clara. Esto es apoyado por la psicóloga Andrea Vicente, quien explica que “pedir un tiempo no debería significar dejarte en una espera indefinida”. Aquí te explico al detalle a lo que se refiere.

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Miedo al compromiso, inmadurez, sobrecarga o crisis

Las razones por las que alguien pide un tiempo son diversas. Desde el lado de la psicología lo que se destaca más es la reevaluación cuando una o ambas personas necesitan distancia para saber si desean continuar juntas o si la conexión ya no es sólida. A esto se suma la sobrecarga o crisis por lo que alejarse ayuda a bajar la tensión acumulada.

Aquí también aparece la inmadurez, ya que pedirlo puede ser una vía indirecta para evitar el dolor de una ruptura definitiva o postergar una conversación difícil. Además, para muchos es una “ruptura encubierta” ya que, en ocasiones, se utiliza para tantear sentimientos hacia una tercera persona o probar la soltería antes de tomar una decisión definitiva.

Es importante entender qué significa exactamente "un tiempo" y durante cuánto será. (Foto: Alex Green / Pexels)

Hacerlo que funcione y que no se vuelva dañino

La clave está en que ese “necesito un tiempo” debe tener límites y fecha de fin, ya que un tiempo saludable no puede ser indefinido y se requiere acordar cuánto durará y cuándo se volverá a hablar. Además, es indispensable pactar qué está permitido y qué no (por ejemplo, si hay exclusividad afectiva o libertad para ver a otras personas).

Es aquí donde toma fuerza la frase de la psicóloga Andrea Vicente sobre que “pedir un tiempo no debería significar dejarte en una espera indefinida”.

Cuando se te pide “un tiempo” no necesariamente implica una ruptura o que la otra persona haya dejado de quererte. (Foto: cottonbro studio / Pexels) / Anna Avilova

La experta en relaciones afectivas y gestión emocional explicó en su cuenta en Instagram @psicologa_andreavicente que, si estás en esta posición, es válido que te hagas ciertas preguntas. “No siempre significa que la relación ha terminado, hay veces que significa que esa persona está saturada, que no sabe cómo gestionar lo que está pasando dentro de la relación, que necesita tomar distancia para poder pensar y, otras veces, sí puede ser una forma de empezar a plantearse una ruptura, por eso para mí lo más importante es no intentar adivinar qué significa. Hay algo mucho más importante: hay que hablar de cuánto tiempo vamos a estar separados, vamos a tener contacto, seguimos siendo pareja durante ese tiempo, podemos conocer a otras personas, para qué estamos dando ese espacio y cuándo vamos a volver a hablar. Un tiempo sin límites ni acuerdos puede generar muchísimo malestar y sufrimiento. Si tu pareja te ha pedido un tiempo, no tienes que decidir inmediatamente si esperar, insistir o terminar, primero necesitas entender qué está pidiendo realmente”, afirmó.

Y es que tú también tienes derecho a saber qué lugar ocupas en esta situación y es necesario que primero puedes entender qué está pasando y qué necesitas”.

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