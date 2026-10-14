Hay comportamientos que son más comunes de los que piensas y muchos se dan en un encuentro entre dos personas que pretenden iniciar una relación. ¿Te tocó alguna vez alguien que solo se ‘tiraba flores’ y resaltaba innumerables logros que no sonaban a realidad o fuiste tú quien fingió gustos que no tiene u opinó igual que el otro solo para no quedar mal pese a no pensar de esa manera? La psicología viene analizando en más de una ocasión cómo hay hombres y mujeres que mienten en su primera cita y la experta Lara Ferreiro es clara en afirmar que muchas veces “exageran virtudes, ocultan defectos o aparentan intereses que realmente no tienen” para ocultar sus inseguridades y causar buena impresión. Aquí te brindo más detalles.

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Se activa el miedo a no ser suficiente

La psicología explica que mentir en una primera cita responde principalmente al miedo al rechazo, a la inseguridad y al deseo de proyectar una imagen idealizada para encajar. Y es que la persona teme que su verdadero “yo”, sus gustos reales o su situación actual no resulten atractivos para el otro.

A esto se suma una exageración y omisión ya que es común magnificar virtudes, ocultar fracasos, suavizar defectos o aparentar intereses compartidos que no se tienen con el fin de generar una conexión rápida.

La persona que miente lo hace porque teme que su verdadero "yo", sus gustos reales o su situación actual no resulten atractivos para el otro. (Foto: Katerina Holmes / Pexels)

Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro ‘¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta’, explicó a ‘Hola!’ lo que sucede en la mente de estas personas cuando quieren conquistar a alguien: “La primera cita es mucho más que un café o una conversación; es un escenario donde entran en juego la autoestima, el miedo al rechazo, las experiencias amorosas previas y hasta nuestros mecanismos inconscientes de supervivencia. De hecho, la psicología explica que, cuando conocemos a alguien que nos interesa, el cerebro activa sistemas relacionados con la recompensa, pero también con la amenaza. Es decir, queremos gustar, pero al mismo tiempo tememos no ser suficientes (...) Muchas personas, sin ser plenamente conscientes, exageran virtudes, ocultan defectos o incluso aparentan intereses que realmente no tienen. No siempre se trata de mentir deliberadamente; en muchas ocasiones es una estrategia automática para sentirse aceptado”.

Es común magnificar virtudes, ocultar fracasos, suavizar defectos o aparentar intereses compartidos que no se tienen con el fin de generar una conexión rápida. (Foto: Mikhail Nilov / Pexels)

Es una clara señal de baja autoestima y búsqueda de validación

Los expertos también destacan que quienes sienten que su valor personal es bajo, recurren a la mentira como un mecanismo de defensa para proteger su vulnerabilidad frente a la crítica. Aquí también se da la búsqueda de validación donde se usa la alteración de la realidad para obtener admiración inmediata y asegurar una segunda cita.

“Aproximadamente, una de cada tres personas presenta una autoestima baja o vulnerable, un factor estrechamente relacionado con la necesidad de aprobación y el miedo al rechazo. Las mujeres, debido a una mayor presión social sobre su imagen y su desempeño afectivo, suelen mostrar niveles más altos de ansiedad interpersonal en las primeras citas. Diversas investigaciones sitúan entre un 55 % y un 65 % el porcentaje de mujeres que reconoce sentirse especialmente insegura durante un primer encuentro romántico, frente a porcentajes inferiores en hombres”, agregó la experta.

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