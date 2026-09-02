Todos hemos pasado por situaciones en las que reaccionamos con enojo, ansiedad o preocupación porque no conocemos toda la información. El problema aparece cuando nuestra mente llena esos espacios vacíos con sus propias explicaciones y terminamos respondiendo a una historia que nosotros mismos construimos, en lugar de hacerlo frente a lo que realmente ocurrió.

El doctor Kavetha Sundaramoorthy, conocida también como Dr. Kavetha Sun, es un psiquiatra formado en Harvard que suele compartir herramientas para modificar la manera en que interpretamos determinadas situaciones.

Una de las estrategias que explica busca algo muy sencillo: tomar distancia de nuestros pensamientos antes de permitir que estos determinen nuestras acciones.

La experiencia, la historia y la reacción

En un video publicado en redes sociales, Sun explica que existe una secuencia de tres pasos que puede influir en la manera en que enfrentamos una situación. Para explicarlo, coloca tres notas adhesivas en una pizarra: una dice “Experiencia”, otra “Historia” y la tercera “Reacción”.

El especialista señala: “Tu mente opera en tres niveles. El primero es una experiencia directa. Por ejemplo: ‘Mi esposa puso los ojos en blanco esta mañana’. Para la mayoría de nosotros, nuestra mente inmediatamente inventa una historia sobre esa experiencia, utilizando la palabra ‘porque’. ‘Mi esposa puso los ojos en blanco porque piensa que soy estúpido’. Esta historia agita nuestro sistema nervioso y hace que reaccionemos, ya sea gritando, cerrándonos o caminando sobre cáscaras de huevo. ESTO es la causa del sufrimiento humano”.

Según Sun, el problema no necesariamente está en lo que sucedió, sino en la interpretación que aparece inmediatamente después. Una mirada, un silencio o una respuesta breve pueden convertirse rápidamente en una supuesta explicación que no ha sido comprobada y que, sin embargo, provoca una reacción emocional real.

Su método consiste en distinguir entre la experiencia, la historia que construimos y nuestra reacción. (Foto referencial: Magnific)

El pequeño paso que cambia la reacción

El psiquiatra plantea entonces una pregunta: “¿Cómo rompemos este ciclo?”. Su respuesta consiste en añadir un pequeño paso entre la historia y la reacción: la “conciencia”.

“Lo rompemos con un pequeño paso llamado ‘conciencia’”, explica. “Suena así: ‘Noto que una parte de mí se siente enojado’. Este lenguaje, ‘noto que una parte de mí’, te permite tener un poco de distancia entre tú y tus pensamientos y emociones. Y eso es todo lo que necesitas para recordar que los pensamientos y las emociones son como nubes en el cielo. Van y vienen. Tú eres el cielo mismo. Y cuando haces eso, en lugar de reaccionar, podrás responder de una manera tranquila y sabia”.

La idea, por tanto, no es ignorar las emociones ni fingir que no existen. Se trata de reconocerlas antes de actuar. Ese pequeño momento de separación puede permitir que una persona evalúe qué está sintiendo y qué sabe realmente de la situación, en lugar de actuar basándose únicamente en una interpretación.

Una idea relacionada con el mindfulness

La explicación de Sun también generó comentarios de personas que encontraron similitudes con enseñanzas del budismo y otras tradiciones orientales.

Un usuario escribió: “Esto es sinónimo de la espiritualidad oriental, de lo que dijo Buda, de lo que dijo Ramana Maharishi y de lo que dice HH Sri Sri Ravinshankar. Esta filosofía existe desde hace miles de años. Ahora los psiquiatras lo están confirmando”.

Otro terapeuta comentó que había encontrado una idea similar durante su formación: “El budismo me ayudó a practicar esto. Me convertí en terapeuta, estudié Terapia Gestalt, donde aprendí a abandonar la historia y trabajar con la resistencia”.

El psicólogo y terapeuta matrimonial y familiar David Simonsen explicó al portal Upworthy que existe un espacio entre lo que ocurre y la respuesta que damos.

“Hay un espacio entre el ‘Estímulo’ y la ‘Respuesta’. El objetivo es aumentar el espacio entre ambos. Esto se hace reconociendo que ese espacio existe y luego encontrando formas de permanecer en él un poco más. Esto se hace de diversas maneras: respirando, tomándose un descanso, hablando de ello, mediante la autorreflexión, nombrando lo que estás sintiendo en lugar de responder. Es una práctica. Cuanto más lo haces, más fácil se vuelve”, señaló.

El especialista propone introducir la “conciencia” entre el pensamiento y la respuesta para tomar distancia de las emociones.(Foto referencial: Magnific)

La mente intenta completar lo que no sabe

Dipesh Patel, fundador de Dipesh Patel LCSW Counseling Services, ofreció otra explicación sobre por qué tendemos a sacar conclusiones cuando nos falta información.

“A la mente humana siempre le encanta llenar los vacíos; son estos sistemas incorporados de mejora de procesos que todos nuestros cerebros tienen”, explicó. “La mente humana está constantemente escaneando, tratando de identificar patrones y buscando formas de mejorar, realmente con el principal propósito de sobrevivir”.

“Cuando sentimos que no tenemos toda la información o los datos sobre una situación, la mente puede intentar completar la imagen, a menudo con datos que no son los más positivos. Un simple ‘no’ de nuestra pareja puede convertirse de repente en un rechazo, esperar una oferta de trabajo puede empezar a sentirse como ‘no conseguí el trabajo porque no estaba lo suficientemente cualificado’, o un cambio en la rutina puede sentirse de repente como si algo hubiera salido terriblemente mal”, agregó.

La estrategia explicada por Sun guarda además relación con herramientas utilizadas en la terapia cognitivo-conductual.

Patel añadió: “Tanto la TCC como las prácticas de mindfulness nos enseñan a identificar nuestras conclusiones antes de que se conviertan en realidad. La difusión cognitiva también es una estrategia maravillosa para ayudar a dar un paso atrás y pensar en tus pensamientos reales antes de aceptarlos también como realidad. Aquí hay una diferencia entre ‘voy a fracasar’ y ‘creo que voy a fracasar’. Tener incluso un poco de espacio entre nuestros pensamientos y la realidad puede marcar una gran diferencia en cómo experimentamos nuestras emociones, percepciones y nuestra realidad general”.