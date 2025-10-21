Puede ocurrir antes de los 40 años, se conoce también como insuficiencia ovárica primaria y, en algunas mujeres, incluye síntomas más graves que la menopausia normal. Si estás en edad fértil puedes ingresar al grupo de personas que experimenta la menopausia precoz, una condición que puede tener consecuencias en la salud física y emocional si no se detecta a tiempo. Hoy te explico, de la mano de un experto, cuáles son las señales de alerta a las que debes estar atenta para garantizar tu bienestar femenino y una buena calidad de vida.

Según explican desde Cleveland Clinic, “la menopausia es una etapa de la vida en la que ya no se puede quedar embarazada. La mujer promedio experimenta la menopausia natural a principios de los 50″ y que la “menopausia precoz es cuando la menopausia ocurre antes de los 45 años”.

“La menopausia precoz puede presentarse incluso en mujeres de 20 o 30 años. No es exclusiva de quienes se acercan a los 40, y por eso es vital conocer las señales de alerta y acudir al médico ante cualquier irregularidad menstrual prolongada“, advierte el Dr. Freddy Rojas, docente de Medicina Humana de la Universidad Norbert Wiener.

Principales causas de la menopausia precoz

Genética: antecedentes familiares de menopausia temprana.

Enfermedades autoinmunes: cuando el sistema inmunológico ataca los ovarios (como en casos de tiroiditis o lupus).

Tratamientos médicos agresivos: quimioterapia, radioterapia o cirugías que afectan los ovarios.

Trastornos cromosómicos: síndromes como Turner o X frágil, asociados al cese prematuro de la función ovárica.

En muchos casos, la causa permanece desconocida, condición que se denomina insuficiencia ovárica idiopática.

Irregularidades menstruales o ausencia de la regla por varios meses es una señal de alerta. (Foto: ArtistGNDphotography / iStock) / ArtistGNDphotography

Síntomas de la menopausia precoz que no deben ignorarse

Algunas señales de alerta incluyen:

Irregularidades menstruales o ausencia de la regla por varios meses.

Sofocos y sudoraciones nocturnas.

Cambios de humor, irritabilidad o tristeza.

Sequedad vaginal y disminución del deseo sexual.

Dificultad para dormir, dolores de cabeza o palpitaciones.

El diagnóstico se confirma mediante análisis hormonales, especialmente cuando se detectan niveles elevados de FSH (hormona foliculoestimulante) y bajos de estrógenos.

¿Cuáles son los mitos más comunes de la menopausia precoz?

“Solo afecta a mujeres mayores de 40 años” . Falso. Puede presentarse desde los 20 años.

. Falso. Puede presentarse desde los 20 años. “Es igual que la menopausia natural” . Falso. Al ocurrir prematuramente, sus efectos hormonales y reproductivos son más severos.

. Falso. Al ocurrir prematuramente, sus efectos hormonales y reproductivos son más severos. “No hay tratamiento posible ” . Falso. Existen terapias hormonales y tratamientos que ayudan a aliviar síntomas y mejorar significativamente la calidad de vida.

. Falso. Existen terapias hormonales y tratamientos que ayudan a aliviar síntomas y mejorar significativamente la calidad de vida. “Si tienes menopausia precoz, no podrás ser madre”. Falso. Aunque la fertilidad se reduce, hay opciones como la fecundación in vitro o la donación de óvulos. En algunos casos espontáneos, donde el ovario funciona de manera intermitente, el embarazo natural puede ocurrir en un 5-10% de las parejas.

Al ocurrir prematuramente, sus efectos hormonales y reproductivos son más severos. (Foto: Freepik)

¿Se puede prevenir la menopausia precoz?

“Aunque la menopausia precoz no siempre puede prevenirse, es posible reducir sus síntomas y el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas, como la osteoporosis o los problemas cardíacos, con un estilo de vida saludable”, afirmó el especialista que recomienda mantener una alimentación balanceada -rica en calcio y vitamina D-, la práctica regular de ejercicio, la eliminación del consumo de tabaco y los chequeos médicos periódicos.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí