Bien dicen que el hogar es el refugio o lugar más seguro para niños y adultos, pero también es el escenario en el que ocurren diversos accidentes caseros que no se deben subestimar. Desde quemaduras, golpes, raspones hasta cortes, estos pueden ocurrir en cualquier momento y es necesario tener las herramientas necesarias para atenderlos y saber identificar cuándo se trata de una emergencia que sí requiere atención médica especializada. Hoy te explico una guía práctica para actuar de forma efectiva sin tener consecuencias graves para la salud.

Aunque muchas de estas lesiones parecen menores, su mal manejo puede derivar en infecciones u otras complicaciones, por eso clave saber qué hacer y qué no.

“La atención temprana y correcta de las heridas caseras reduce el riesgo de infecciones y ayuda a que la recuperación sea más rápida. No se trata de alarmarse, sino de contar con medidas básicas de primeros auxilios”, explica el Dr. Luis Florián Herrera, médico internista de la Clínica Stella Maris.

¿Cómo atender heridas comunes en casa?

Cortes, abrasiones o raspones: lava tus manos antes de atender la herida, limpia con agua corriente, aplica un antiséptico o vaselina y cúbrela con una gasa limpia.

lava tus manos antes de atender la herida, limpia con agua corriente, aplica un antiséptico o vaselina y cúbrela con una gasa limpia. Quemaduras leves: enfría la zona con agua fresca durante 10 minutos, retira anillos u objetos ajustados, y cúbrela con un vendaje limpio sin presionar. Nunca revientes las ampollas. No recurrir a alternativas no recomendadas por un especialista.

enfría la zona con agua fresca durante 10 minutos, retira anillos u objetos ajustados, y cúbrela con un vendaje limpio sin presionar. Nunca revientes las ampollas. No recurrir a alternativas no recomendadas por un especialista. Golpes o contusiones: aplica la conducta PAS. Proteger: manteniendo a la persona en un lugar seguro y evita que sufra más daño. Alertar: si el golpe es fuerte o hay pérdida de conocimiento, llama de inmediato a los servicios de emergencia. Socorrer: brindando apoyo al afectado, solo si tienes conocimientos básicos de primeros auxilios; de lo contrario, no moverlo. Si hay sangrado, presiona suavemente la herida con una tela limpia.

aplica la conducta PAS. Proteger: manteniendo a la persona en un lugar seguro y evita que sufra más daño. Alertar: si el golpe es fuerte o hay pérdida de conocimiento, llama de inmediato a los servicios de emergencia. Socorrer: brindando apoyo al afectado, solo si tienes conocimientos básicos de primeros auxilios; de lo contrario, no moverlo. Si hay sangrado, presiona suavemente la herida con una tela limpia. Intoxicación y alergias en la piel: hidrátate con líquidos claros, evita sólidos y toma medicamentos solo con indicación médica; en alergias, evita el alérgeno y usa compresas frías.

¿Cuándo debo buscar atención médica tras una lesión?

Además de actuar de manera inmediata, es importante saber cuándo acudir al médico. Esto marcará la diferencia para que no se convierte en un problema mayor.

“El error más común es subestimar una lesión pequeña. Un corte o una quemadura leve puede complicarse en cuestión de horas si no recibe el cuidado correcto”, agrega el especialista.

Aquí las pautas que debes seguir para acudir rápidamente a emergencias:

Si la herida no deja de sangrar, presenta enrojecimiento, secreción o mal olor. Si el dolor se intensifica y aparece fiebre. Si la quemadura cubre zonas sensibles (cara, manos, articulaciones) o si la reacción alérgica compromete la respiración. También se recomienda atención profesional inmediata en caso de heridas profundas, golpes en la cabeza o cuando se sospeche de fracturas.

