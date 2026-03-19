Usarlas sucias no solo afecta cómo se ve tu maquillaje; también impacta directamente en la salud de tu piel. Si eres de las personas que ama lucir un rostro bien cuidado y probar los productos que están en tendencia, hay algo muy importante que no debes omitir: el cuidado de tus principales herramientas. Y es que tan necesario como no olvidar tu skincare diario y lavarte el rostro en la mañana y noche, también debes destinar unos minutos para mantener la suciedad y bacterias alejadas de tus brochas y esponjas. En esta nota te explico, de la mano de una experta, cada cuánto debes meterlas al agua con jabón, cómo hacerlo correctamente y los terribles efectos que podrías experimentar si te saltas este paso.
¿Por qué son peligrosas las brochas y esponjas sucias?
El sudor, el sebo natural de la piel y la humedad que se acumulan en brochas, pinceles y esponjas crean un ambiente favorable para el crecimiento de microorganismos que pueden afectar la salud cutánea.
“Cuando las brochas y esponjas acumulan restos de maquillaje, grasa y humedad, se vuelven un medio propicio para el crecimiento de bacterias. Si no se limpian con la frecuencia adecuada, pueden provocar irritaciones, brotes de acné o incluso infecciones en la piel”, explica Lorena Torres, docente del programa de Maquillaje de la Escuela de Belleza y Estética del Instituto Carrión.
Además, si tienes piel sensible, rosácea o dermatitis, las herramientas sucias pueden empeorar la inflamación y hacer que cualquier producto te arda o te pique. En el caso de los ojos, una brocha sucia puede llevar partículas contaminadas a la línea de agua o al párpado, aumentando el riesgo de infecciones oculares.
¿Cada cuánto deberías lavar brochas y esponjas?
- Esponjas de maquillaje tipo beauty blender: lavarlas después de cada uso.
- Brochas para productos líquidos o en crema (base, corrector o rubor): limpiarlas dos o tres veces por semana.
- Brochas para productos en polvo (sellador, bronzer, rubor en polvo, sombras): mínimo una vez por semana
Aunque parezca exagerado, piénsalo así: todo lo que toca tu piel una y otra vez se convierte en un lugar perfecto para bacterias si no se limpia.
Cómo lavarlas correctamente
Una limpieza adecuada ayuda a prolongar la vida útil de las herramientas y a proteger la piel. El procedimiento recomendado por la especialista incluye:
- Humedecer la brocha o esponja con agua tibia.
- Aplicar jabón neutro o limpiador especializado.
- Masajear suavemente hasta retirar los restos de maquillaje.
- Enjuagar hasta que el agua salga completamente limpia.
- Retirar el exceso de agua con una toalla limpia.
- Dejar secar en posición horizontal o con la punta hacia abajo, para evitar que la humedad dañe las cerdas. Nunca las guardes húmedas en cajones cerrados o neceseres herméticos: es la receta perfecta para moho y malos olores.
Cuándo botar tus brochas y esponjas y comprar unas nuevas
Hay señales claras de que ya es urgente limpiar o reemplazar una herramienta. “También tienen un tiempo de vida útil. Si presentan mal olor, deformación, manchas persistentes o si las esponjas pierden elasticidad, lo más recomendable es reemplazarlas para evitar problemas en la piel”, agregó Torres.
Un buen estándar es cambiar las esponjas cada 1 a 3 meses, dependiendo del uso, y las brochas cada vez que estén muy deterioradas, deformadas o ya no recuperen su forma después del lavado.
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