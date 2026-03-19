Usarlas sucias no solo afecta cómo se ve tu maquillaje; también impacta directamente en la salud de tu piel. Si eres de las personas que ama lucir un rostro bien cuidado y probar los productos que están en tendencia, hay algo muy importante que no debes omitir: el cuidado de tus principales herramientas. Y es que tan necesario como no olvidar tu skincare diario y lavarte el rostro en la mañana y noche, también debes destinar unos minutos para mantener la suciedad y bacterias alejadas de tus brochas y esponjas. En esta nota te explico, de la mano de una experta, cada cuánto debes meterlas al agua con jabón, cómo hacerlo correctamente y los terribles efectos que podrías experimentar si te saltas este paso.

¿Por qué son peligrosas las brochas y esponjas sucias?

El sudor, el sebo natural de la piel y la humedad que se acumulan en brochas, pinceles y esponjas crean un ambiente favorable para el crecimiento de microorganismos que pueden afectar la salud cutánea.

“Cuando las brochas y esponjas acumulan restos de maquillaje, grasa y humedad, se vuelven un medio propicio para el crecimiento de bacterias. Si no se limpian con la frecuencia adecuada, pueden provocar irritaciones, brotes de acné o incluso infecciones en la piel”, explica Lorena Torres, docente del programa de Maquillaje de la Escuela de Belleza y Estética del Instituto Carrión.

Además, si tienes piel sensible, rosácea o dermatitis, las herramientas sucias pueden empeorar la inflamación y hacer que cualquier producto te arda o te pique. En el caso de los ojos, una brocha sucia puede llevar partículas contaminadas a la línea de agua o al párpado, aumentando el riesgo de infecciones oculares.

Quien se maquilla a diario, trabaja en belleza o usa las mismas herramientas con varias personas (por ejemplo, amigas o familiares) debe mantener una rutina de lavado más frecuente. (Foto: Freepik) / Dragos Condrea

¿Cada cuánto deberías lavar brochas y esponjas?

Esponjas de maquillaje tipo beauty blender: lavarlas después de cada uso.

Brochas para productos líquidos o en crema (base, corrector o rubor): limpiarlas dos o tres veces por semana.

Brochas para productos en polvo (sellador, bronzer, rubor en polvo, sombras): mínimo una vez por semana

Aunque parezca exagerado, piénsalo así: todo lo que toca tu piel una y otra vez se convierte en un lugar perfecto para bacterias si no se limpia.

Cómo lavarlas correctamente

Una limpieza adecuada ayuda a prolongar la vida útil de las herramientas y a proteger la piel. El procedimiento recomendado por la especialista incluye:

Humedecer la brocha o esponja con agua tibia.

Aplicar jabón neutro o limpiador especializado.

Masajear suavemente hasta retirar los restos de maquillaje.

Enjuagar hasta que el agua salga completamente limpia.

Retirar el exceso de agua con una toalla limpia.

Dejar secar en posición horizontal o con la punta hacia abajo, para evitar que la humedad dañe las cerdas. Nunca las guardes húmedas en cajones cerrados o neceseres herméticos: es la receta perfecta para moho y malos olores.

Hay señales claras de que ya es urgente limpiar o reemplazar una herramienta. (Foto: Maria Camila Castaño / Pexels)

Cuándo botar tus brochas y esponjas y comprar unas nuevas

Hay señales claras de que ya es urgente limpiar o reemplazar una herramienta. “También tienen un tiempo de vida útil. Si presentan mal olor, deformación, manchas persistentes o si las esponjas pierden elasticidad, lo más recomendable es reemplazarlas para evitar problemas en la piel”, agregó Torres.

Un buen estándar es cambiar las esponjas cada 1 a 3 meses, dependiendo del uso, y las brochas cada vez que estén muy deterioradas, deformadas o ya no recuperen su forma después del lavado.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!