El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones de amenaza o presión. Aunque puede ser útil en momentos puntuales, cuando se vuelve constante puede afectar seriamente la salud física y mental. Por eso, los especialistas recomiendan adoptar hábitos saludables y, en algunos casos, buscar apoyo profesional para manejarlo.

Se trata de una experiencia común en la vida diaria. Muchas personas lo sienten antes de una fecha límite importante, durante una conversación difícil o después de un día agotador. En pequeñas dosis, el estrés puede ayudar a mantener la concentración y mejorar el rendimiento.

Sin embargo, cuando se vuelve persistente, el impacto cambia. “Puede volverse debilitante y causar estragos en el bienestar físico y el funcionamiento general”, explicó Juanita Guerra, psicóloga clínica en Nueva York, en conversación con USA Today.

Expertos advierten que el estrés crónico puede afectar el sueño, la digestión, el estado de ánimo y aumentar el riesgo de enfermedades. (Foto referencial: Freepik)

Por qué se produce el estrés

El estrés ocurre como parte de un mecanismo de supervivencia. “Es tu respuesta de lucha o huida incorporada”, señaló Jimmy Noorlander, trabajador social clínico de Consejería Deseret en Utah.

Este proceso se activa con la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina, que preparan al cuerpo para reaccionar rápidamente ante un desafío.

A corto plazo, el estrés puede ser beneficioso. “En ráfagas cortas, esto puede ser protector al mejorar el enfoque y ayudarnos a responder a los desafíos”, agregó Noorlander. El problema surge cuando el estado de alerta se mantiene durante mucho tiempo.

Cuando el estrés se vuelve crónico, puede afectar el sueño, la digestión, el sistema inmunológico y el estado de ánimo. “Con el tiempo, incluso puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión, enfermedades cardíacas y agotamiento”, advirtió Noorlander.

Factores como el trabajo, las finanzas, las redes sociales y los cambios de vida suelen desencadenarlo. (Foto referencial: Freepik)

Cuáles son las causas del estrés

Las causas del estrés son variadas y suelen estar relacionadas con la vida cotidiana. “La presión financiera, las demandas laborales, las comparaciones en redes sociales, los problemas de crianza, las tensiones en las relaciones, las preocupaciones de salud y la sobrecarga tecnológica son factores comunes”, explicó Noorlander.

También influyen los grandes cambios de vida, como mudarse, cambiar de trabajo o enfrentar una enfermedad. Incluso situaciones positivas pueden generar estrés. Además, “lo que puede estresar a una persona puede no afectar a otra”, señaló Guerra, destacando que cada individuo reacciona de forma diferente.

Para controlar el estrés, los expertos recomiendan ejercicio, buen descanso, alimentación saludable, técnicas de relajación y, en algunos casos, terapia profesional. (Foto referencial: Freepik)

Cómo manejar el estrés

Afortunadamente, existen formas efectivas de manejarlo. “El cuerpo puede entrenarse para salir del modo de estrés”, afirmó Noorlander.

El ejercicio regular es, de hecho, una de las herramientas más efectivas para reducir el estrés pues “reduce el cortisol y aumenta las sustancias químicas que regulan el estado de ánimo”, explicó Noorlander.

Incluso actividades moderadas como caminar, andar en bicicleta o hacer estiramientos pueden generar beneficios visibles.

Los hábitos diarios también son clave para mantener el equilibrio. Dormir bien, llevar una alimentación balanceada y mantenerse hidratado ayudan al cuerpo a regular su respuesta al estrés. Además, “el estrés también responde bien a técnicas que se centran en la conexión mente-cuerpo y aumentan la atención plena”, señaló Guerra, quien recomienda prácticas como yoga, tai chi, escribir un diario y la meditación.

Otras estrategias simples también pueden marcar la diferencia. “Las técnicas de respiración como inhalar durante cuatro segundos y exhalar durante seis activan el sistema nervioso calmante”, añadió Noorlander.

Pasar tiempo al aire libre, poner límites al trabajo o al uso de dispositivos y hablar con otras personas también ayuda, ya que “hablar sobre el estrés reduce su intensidad”.

En casos más serios, los expertos recomiendan acudir a un profesional, ya que terapias como la cognitivo-conductual “han demostrado ser bastante efectivas para reducir el estrés y la ansiedad y mejorar las habilidades de afrontamiento”.

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