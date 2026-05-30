La sal es un ingrediente esencial para la preparación de distintos platos de comida, pues se encarga de darle un agradable sabor, pero no sería su única función. Recientemente, los expertos en el cuidado del hogar han señalado que al combinar este condimento con agua tiene un resultado efectivo si lo rocías en cada esquina de tu hogar. ¿Por qué? Para conocer la respuesta de este truco casero , te invito a leer los siguientes párrafos.

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Por qué es recomendable pulverizar agua con sal en las esquinas del hogar

Es una situación habitual encontrar imperfecciones en las paredes del hogar provocadas por la humedad, manifestándose principalmente a través de pintura ampollada o descascarada.

Según expertos en el cuidado del hogar, la presencia de humedad se debe a dos factores: por condensación (actividades que producen gran cantidad de agua) o por filtraciones (fallas o un mal diseño de la cubierta).

No tratarla a tiempo ocasiona un riesgo para tu salud, ya que permite el crecimiento de moho y hongos; además, daña completamente la estructura de tu hogar hasta el punto de que se registre un accidente o derrumbe, según lo señalado por el portal Murprotec .

Miles de hogares han presentado paredes descascaradas a causa de la humedad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Para evitar todas estas complicaciones, el agua con sal sería un buen aliado, ya que sus propiedades tienen la capacidad de absorber la humedad que está presente en cada espacio de tu vivienda, especialmente en las esquinas, detrás de los muebles o puntos con escasa ventilación.

En lugar de gastar en reparaciones caras, la sal se presenta como la opción ideal; lo mejor de todo es que no gastarás mucho dinero y puedes conseguirlo en la tienda más cercana a tu hogar.

Guía para preparar y usar el agua con sal para rociar en las paredes del hogar

Para preparar esta solución, necesitarás dos cucharadas de sal, medio litro de agua y un pulverizador. No te tomará más de 10 minutos en crear la mezcla y aplicarla. A continuación, te revelaré los pasos que debes seguir:

Disuelve las dos cucharadas de sal en medio litro de agua; con la ayuda de una cuchara trata de mezclarla.

Vierte el líquido mezclado en el interior del pulverizador.

Rocía la solución en las zonas donde se podría registrar humedad.

Espera un par de minutos o hasta que el líquido se seque.

Repite el procedimiento máximo dos veces por semanas para obtener buenos resultados.

Se trata de un proceso que no te quitará mucho de tu tiempo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El propósito es que mantengas una constancia con la aplicación del agua con sal. Para que tengas mejores resultados contra la humedad, mantén las puertas y las ventanas abiertas.

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