En cuestión de horas, las luces del mítico Dolby Theatre at Ovation Hollywood volverán a encenderse para coronar a lo más selecto de la industria del cine: este domingo 15 de marzo, desde Los Ángeles, las mayores estrellas de Hollywood desfilarán por la alfombra roja en una nueva edición de los Premios Oscar de la Academia (7 pm ET / 4 pm PT; 18:00 horas del Tiempo del Centro de México) . Y mientras el mundo cinéfilo contiene la respiración para descubrir quién se lleva la estatuilla, una pregunta se repite en millones de hogares: ¿en qué canal pasan los Oscars 2026? Si tú también quieres vivir la gala en vivo y sin perderte ningún detalle, aquí encontrarás la guía definitiva con todos los canales y opciones de transmisión en Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.

En los Estados Unidos, la ceremonia de los Oscars se verá por la cadena ABC tanto en señal abierta como a través de los principales cableoperadores, mientras que plataformas como Hulu, FuboTV y Disney+ ofrecerán la transmisión por streaming.

En América Latina, TNT Latinoamérica y HBO Max llevarán las imágenes de los Premios Oscar 2026 en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Si te encuentras en España, el dial 15 de Movistar Plus+ tiene los derechos para televisar la gala dentro del programa especial “Los Oscar por M+”, conducido por María Gómez, junto a Cristina Teva, María Escoté, Carlos Areces, Alberto Rey, Juan Sanguino y Elena Neira.

En el Reino Unido, ITV1 e ITVX emitirán el programa completo de los Premios Oscar, desde la alfombra roja hasta la entrega final de la codiciada estatuilla.

¿En qué canal se transmiten los Premios Oscar 2026? Guía de canales de TV

Países Canales TV / Streaming Estados Unidos ABC, Hulu, Fubo TV y Disney+ México TNT y MAX España Movistar Plus+ Reino Unido ITV1 e ITVX Perú TNT y MAX Colombia TNT y MAX Ecuador TNT y MAX Chile TNT y MAX Uruguay TNT y MAX Paraguay TNT y MAX Argentina TNT y MAX Venezuela TNT y MAX Bolivia TNT y MAX Guatemala TNT y MAX El Salvador TNT y MAX República Dominicana TNT y MAX Puerto Rico TNT y MAX Nicaragua TNT y MAX Panamá TNT y MAX Costa Rica TNT y MAX Nicaragua TNT y MAX