Un duelo clave por el liderato se vivirá en la ‘Casa Blanca’. Este domingo 20 de abril, Real Madrid recibirá a Athletic Club en el Estadio Santiago Bernabéu, encuentro que se llevará a cabo desde las 21:00 horas de España. Los de Carlo Ancelotti saben que deben ganar sí o sí para no perderle el paso al líder Barcelona, a falta de disputarse el clásico entre ambos. Aquí te cuento cuáles son los canales de TV y opciones en streaming online para seguir el enfrentamiento .

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Athletic Club en directo desde España?

No te pierdas del partido de Real Madrid vs. Athletic Club en España a través de Movistar LaLiga o por la señal online de Movistar Plus+ si prefieres verlo en algún dispositivo móvil. Sigue en directo el juego que se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Si vives en México, ¿qué canal transmite Real Madrid vs. Athletic Club en vivo por LaLiga?

No te pierdas la transmisión del partido Real Madrid vs. Athletic Club desde México por la señal de Sky Sports HD en televisión de paga o mediante Sky+ en streaming online, únicas señales oficiales que transmiten todo el fútbol español en territorio mexicano.

¿Qué canal transmitirá desde USA el partido Real Madrid vs. Athletic Club en vivo?

Desde los Estados Unidos podrás seguir la transmisión del partido Real Madrid vs. Athletic Club a través de la señal de ESPN+ o ESPN Deportes, así como también mediante FuboTV en streaming online. Estas son las opciones que tienes para ver el minuto a minuto de este vibrante encuentro por la fecha 32 de LaLiga de España.

Horarios y dónde ver Real Madrid vs. Athletic Club por Jornada 32 de LaLiga

Fecha: domingo 20 de abril de 2025

domingo 20 de abril de 2025 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu Hora: 21:00 horario peninsular

21:00 horario peninsular Canal TV: Movistar LaLiga

Movistar LaLiga Streaming: Movistar Plus+