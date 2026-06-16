Si últimamente has escuchado a tu hijo, sobrino o algún adolescente decir “6-7” o “six seven” sin razón aparente, no eres el único que se ha quedado confundido. Esta expresión se ha convertido en uno de los memes más populares entre los jóvenes. Su fama ha crecido tanto que medios internacionales y plataformas especializadas han intentado descifrar su significado, aunque existe un detalle curioso: nadie parece tener una respuesta definitiva. Lo que comenzó como una referencia en internet terminó convirtiéndose en una tendencia viral que hoy se utiliza en conversaciones, videos y bromas cotidianas.

El fenómeno tiene su origen en la canción “Doot Doot 6 7” del rapero Skrilla, que acumula millones de reproducciones en YouTube. Sin embargo, la letra tampoco aclara qué significa exactamente la expresión. De hecho, muchos de los comentarios más populares provienen de adultos que llegaron a la canción intentando entender el término y terminaron aún más confundidos.

Aunque millones repiten "6-7" o "six seven", su significado sigue siendo un misterio para muchos adultos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿De dónde salió realmente “6-7”?

Existen varias teorías sobre el origen de la frase. Una de ellas sostiene que hace referencia a la calle 67 de Filadelfia, donde habría vivido Skrilla. Otra apunta al código policial estadounidense 10-67, utilizado en algunos lugares para comunicar un fallecimiento.

Sin embargo, la expresión dio un salto mucho más grande cuando el joven jugador de baloncesto Taylen Kinney comenzó a utilizarla en entrevistas y videos. En varias ocasiones respondió “six seven” a preguntas que no tenían ninguna relación con el tema, mientras realizaba un peculiar gesto con las manos. Esa combinación de frase y movimiento terminó propagándose rápidamente en redes sociales.

El meme que no necesita tener sentido

A diferencia de otros fenómenos virales, “6-7” parece haber evolucionado hasta convertirse en una respuesta universal. Muchos adolescentes lo utilizan para responder preguntas, reaccionar a situaciones o simplemente provocar risas entre sus amigos.

La popularidad aumentó aún más gracias a videos virales en YouTube y TikTok, donde diferentes usuarios repetían la expresión en contextos cada vez más absurdos. Uno de los clips más comentados muestra a un niño durante un partido de baloncesto gritando “Six seven!” a la cámara, sin ofrecer ninguna explicación sobre lo que quería decir.

¿Entonces qué significa “6-7”?

La respuesta más honesta es que no existe un significado único y oficial. Algunas plataformas especializadas en lenguaje y tendencias digitales señalan que puede interpretarse como una expresión equivalente a “más o menos”, “da igual” o incluso como una respuesta sin contenido específico.

Para muchos jóvenes, precisamente ahí reside la gracia del meme. La expresión puede servir para cualquier situación y su significado depende más del contexto, el tono o el gesto que de las propias palabras.

Por ejemplo:

“¿Cómo te fue en el colegio?”

“¡6-7!”

“¿Te gustó la película?”

“6-7.”

En estos casos, la frase no aporta una respuesta concreta, pero funciona como parte de una broma compartida entre quienes conocen la tendencia.

La popularidad de "6-7" o "six seven" demuestra cómo los memes pueden expandirse rápidamente en redes sociales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Un símbolo de la brecha generacional

El crecimiento de “6-7” ha sido tan grande que algunos centros educativos han reportado interrupciones en clase debido a que los estudiantes repiten constantemente la expresión. Mientras tanto, padres y profesores continúan buscando explicaciones sobre un fenómeno que parece desafiar la lógica tradicional del lenguaje.

Quizás esa sea la verdadera razón de su éxito. Más que una palabra con un significado definido, “6-7” se ha convertido en un símbolo de la cultura digital de la generación alfa: una expresión que puede significar cualquier cosa o absolutamente nada, pero que logra identificar a quienes forman parte de la conversación. En un mundo donde los memes evolucionan cada semana, “6-7” demuestra que, a veces, el misterio también puede convertirse en tendencia.

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