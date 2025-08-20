¿En alguna ocasión has escuchado ‘niebla mental’? Quizás este término no sea tan conocido en tu vocabulario, pero es posible que estés experimentando algunos de los rasgos asociados a este concepto ligado a la psicología . Si te interesa descubrirlo, presta atención a esta nota, ya que te brindaré los detalles.

Aunque no lo creas, cada acción o costumbre que tienes de manera diaria, tiene un significado importante para la psicología. Por suponer, si evitas seguidamente el contacto físico o pides el mismo plato de comida en un restaurante , dice muchas cosas sobre ti. Por eso, es crucial que conozcas cada aspecto de la salud mental.

¿Qué es ‘niebla mental’?

Según Cleveland Clinic, se refiere a una serie de síntomas que causa deterioro cognitivo. Como dice su término, nublan tu mente y podrían dificultarte cuando estás realizando tareas cotidianas simples, como conversar, escuchar instrucciones o recordar pasos largos.

También llamada confusión mental, podría aparecer después de una enfermedad a causa de un efecto secundario de un medicamento o como síntomas de una afección adyacente. Por eso, te recomiendo que te dirijas a un profesional de salud para que te brinde un diagnóstico acertado.

Muchas personas tienen problemas para concentrarse y realizar sus actividades con normalidad. (Crédito: Freepik)

¿Cuáles son las causas de la niebla mental?

El medio de salud citado considera que existen múltiples causas para presentar confusión mental. Estas son las principales:

Falta de sueño.

Enfermedades autoinmunes, como el lupus, la esclerosis múltiple y la fibromialgia.

Diabetes y niveles bajos de azúcar en la sangre.

Trastornos de salud mental (ansiedad o depresión).

Trastornos neurodivergentes (TDAH).

Estrés.

Son destinas causas por la cual suele aparecer 'niebla mental' en una persona. (Crédito: Freepik)

¿Qué significa que una persona tenga niebla mental?

Si bien esto puede variar en cualquier persona, existen ciertas características que presentarían un hombre o mujer que cuente con esta condición:

Dificultad para enfocarse o concentrarse en determinadas tareas

Siente mucha confusión

Se olvida de las cosas

Pierde el hilo de los pensamientos

Agotamiento mental

Según expertos en psicología, los puntos mencionados se relacionan a personas que se distraen con facilidad, tienen la costumbre de realizar muchas actividades a la vez y suelen sumergirse en periodos prolongados de pensamiento. También se asociarían a un alto grado de desmotivación o ansiedad.

