¿En alguna ocasión has escuchado ‘niebla mental’? Quizás este término no sea tan conocido en tu vocabulario, pero es posible que estés experimentando algunos de los rasgos asociados a este concepto ligado a la psicología. Si te interesa descubrirlo, presta atención a esta nota, ya que te brindaré los detalles.
Aunque no lo creas, cada acción o costumbre que tienes de manera diaria, tiene un significado importante para la psicología. Por suponer, si evitas seguidamente el contacto físico o pides el mismo plato de comida en un restaurante, dice muchas cosas sobre ti. Por eso, es crucial que conozcas cada aspecto de la salud mental.
¿Qué es ‘niebla mental’?
Según Cleveland Clinic, se refiere a una serie de síntomas que causa deterioro cognitivo. Como dice su término, nublan tu mente y podrían dificultarte cuando estás realizando tareas cotidianas simples, como conversar, escuchar instrucciones o recordar pasos largos.
También llamada confusión mental, podría aparecer después de una enfermedad a causa de un efecto secundario de un medicamento o como síntomas de una afección adyacente. Por eso, te recomiendo que te dirijas a un profesional de salud para que te brinde un diagnóstico acertado.
¿Cuáles son las causas de la niebla mental?
El medio de salud citado considera que existen múltiples causas para presentar confusión mental. Estas son las principales:
- Falta de sueño.
- Enfermedades autoinmunes, como el lupus, la esclerosis múltiple y la fibromialgia.
- Diabetes y niveles bajos de azúcar en la sangre.
- Trastornos de salud mental (ansiedad o depresión).
- Trastornos neurodivergentes (TDAH).
- Estrés.
¿Qué significa que una persona tenga niebla mental?
Si bien esto puede variar en cualquier persona, existen ciertas características que presentarían un hombre o mujer que cuente con esta condición:
- Dificultad para enfocarse o concentrarse en determinadas tareas
- Siente mucha confusión
- Se olvida de las cosas
- Pierde el hilo de los pensamientos
- Agotamiento mental
Según expertos en psicología, los puntos mencionados se relacionan a personas que se distraen con facilidad, tienen la costumbre de realizar muchas actividades a la vez y suelen sumergirse en periodos prolongados de pensamiento. También se asociarían a un alto grado de desmotivación o ansiedad.
