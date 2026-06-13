Si alguna vez has viajado por Estados Unidos, seguramente has visto carreteras identificadas con números como I-5, I-10, I-95 o I-405. Aunque para muchos conductores estos números parecen elegidos al azar, en realidad forman parte de un sistema cuidadosamente diseñado para facilitar la orientación en todo el país. Gracias a esta lógica, es posible saber si una carretera se dirige principalmente de norte a sur o de este a oeste, e incluso identificar si se trata de una ruta principal o una vía auxiliar que rodea una ciudad. Este método de numeración fue desarrollado para el Sistema Interestatal de Autopistas y sigue reglas establecidas por la Asociación Estadounidense de Funcionarios Estatales de Carreteras y Transporte (AASHTO, por sus siglas en inglés).

¿Qué es una carretera interestatal?

Las carreteras interestatales forman parte del Sistema Interestatal de Autopistas de EE.UU., una red creada para conectar estados, ciudades y regiones mediante vías de alta capacidad. Estas rutas están identificadas con el conocido escudo rojo, blanco y azul que muestra la palabra “Interstate” y el número correspondiente.

En EE.UU., las rutas con números impares suelen ir de norte a sur y las pares de este a oeste. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Los números impares indican rutas de norte a sur

Una de las reglas más importantes del sistema es que las carreteras interestatales con números impares suelen recorrer el país de norte a sur. Además, los números más bajos se encuentran en el oeste y aumentan a medida que se avanza hacia el este. Por ejemplo, la I-5 recorre la costa oeste, mientras que la I-95 se encuentra en la costa este.

Esto significa que un conductor que vea una autopista con un número impar puede asumir que, en términos generales, la ruta tiene una orientación norte-sur.

Los números pares indican rutas de este a oeste

Las carreteras con números pares funcionan de manera opuesta. Estas rutas suelen extenderse de este a oeste, y los números aumentan de sur a norte. Por ejemplo, la I-10 atraviesa la parte sur del país, mientras que la I-90 se encuentra mucho más al norte.

Gracias a esta regla, un viajero puede obtener una idea aproximada de la ubicación de una carretera simplemente observando su número.

¿Por qué algunas terminan en 0 o en 5?

Las rutas principales de larga distancia suelen terminar en 0 o en 5. Las que terminan en 5 generalmente recorren grandes trayectos de norte a sur, mientras que las que terminan en 0 suelen cruzar extensas distancias de este a oeste. Ejemplos conocidos son la I-5, la I-95, la I-10 y la I-80.

Estas carreteras son consideradas arterias importantes dentro de la red interestatal y conectan grandes regiones del país.

¿Qué significan las carreteras con tres cifras?

Las rutas de tres dígitos tienen una función especial. Los dos últimos números indican la carretera principal con la que están relacionadas. Por ejemplo, una carretera identificada como I-405 está vinculada a la I-5, mientras que una I-295 está relacionada con la I-95.

Además, el primer número también aporta información:

Tipo de ruta Característica Primer dígito par (2, 4, 6, 8) Suele ser una circunvalación o ruta que rodea una ciudad y vuelve a conectarse con la carretera principal Primer dígito impar (1, 3, 5, 7, 9) Generalmente es una vía de acceso o ramal que conecta con la carretera principal en un solo extremo

Esta regla ayuda a los conductores a identificar rápidamente la función de una autopista auxiliar.

En EE.UU., el sistema de numeración de las carreteras interestatales permite identificar la dirección y función de cada ruta. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Un sistema pensado para facilitar la navegación

La numeración de las carreteras interestatales no solo organiza una de las redes viales más extensas del mundo. También proporciona pistas útiles sobre la dirección, ubicación y función de cada ruta.

Por eso, muchos conductores experimentados pueden interpretar gran parte de un trayecto simplemente observando el número de la autopista. Lo que parece una simple combinación de cifras es, en realidad, una herramienta de orientación diseñada para hacer los viajes más intuitivos y eficientes.

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