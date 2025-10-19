Bolivia celebra este domingo una decisiva segunda vuelta electoral para elegir a su próximo presidente, en medio de una profunda crisis económica que pone fin a dos décadas de gobiernos socialistas. Más de 7.9 millones de bolivianos deben elegir entre el exmandatario Jorge Quiroga (65 años) y el senador Rodrigo Paz (58 años), ambos candidatos de derecha. Las elecciones se desarrollan con el tráfico restringido, mientras el país intenta revertir el peor trance económico en cuarenta años, con una contracción del 2.4% en el primer semestre de 2025.

La situación económica está marcada por la escasez de dólares y combustibles, con largas filas y una inflación interanual que alcanzó el 23% en septiembre. El gobierno saliente de Luis Arce agotó casi todas las reservas de dólares para subsidiar la importación de combustibles. Ante este panorama, el candidato Quiroga ha prometido un “plan de salvataje” que inyectaría $12.000 millones a la economía con préstamos internacionales, asegurando la normalización de divisas y combustibles antes de Navidad.

Por su parte, el candidato Paz, cuyo partido obtuvo la mayor bancada en el parlamento en primera vuelta, propone una fuerte descentralización y un “capitalismo para todos”, centrado en la formalización de la economía con reducción de impuestos y eliminación de burocracia. Ambos candidatos coinciden en la necesidad de aplicar fuertes recortes al gasto público, especialmente a la subvención de carburantes. Según una encuesta reciente de Ipsos-Ciesmori, Quiroga lideraba la intención de voto con 44.9% frente al 36.5% de Paz, previo al balotaje.

El expresidente Evo Morales, quien no pudo presentarse por un fallo judicial, se ha mantenido activo impulsando el voto nulo, que alcanzó un histórico 19.2% en la primera vuelta. El exmandatario declaró que ninguno de los candidatos “representa al movimiento popular”, y ha advertido que dará “batalla en las calles y en los caminos” si la derecha llega al poder. Las mesas de votación cerrarán a las 20:00 GMT, y el Tribunal Supremo Electoral tiene previsto informar los primeros resultados parciales a partir de las 00:00 GMT.

¿Quién ganó las elecciones en Bolivia 2025? Resultados del conteo rápido

El expresidente Jorge Quiroga, quien gobernó brevemente entre 2001 y 2002, compite por la presidencia contra el senador de centroderecha Rodrigo Paz, sorpresivo vencedor de la primera vuelta. Quiroga, candidato de la alianza política Libre, emitió su voto en La Paz acompañado de su candidato a vicepresidente, Juan Pablo Velasco, haciendo un llamado a sus partidarios a participar masivamente.

El candidato, de 65 años, centró su campaña en la grave crisis económica que atraviesa Bolivia, marcada por la escasez de combustibles y la falta de divisas. Quiroga se mostró consternado por las largas filas en las gasolineras, un problema que prometió solucionar de manera inmediata. Hizo un llamado a los ciudadanos a dejar momentáneamente las colas para ejercer su derecho al voto, enfatizando su compromiso de poner fin a esta situación crítica que afecta al país.

La crisis se ha exacerbado debido a que el gobierno de Luis Arce ha agotado casi todas sus reservas de dólares para mantener los subsidios a la gasolina y el diésel, generando una fuerte incertidumbre económica. Ante este panorama, Quiroga prometió una solución audaz: devolver la divisa estadounidense y garantizar el suministro de carburantes antes de la Navidad. El financiamiento de esta medida clave, según su propuesta, provendría de créditos internacionales que buscaría gestionar su administración.

Independientemente del resultado final del balotaje, la alianza Libre, que impulsa la candidatura de Quiroga, se consolidará como la segunda fuerza política en el Parlamento a partir del 8 de noviembre. Esto la ubicará justo detrás del Partido Demócrata Cristiano de Rodrigo Paz, asegurando una influencia significativa en el panorama político boliviano post-electoral.

Por su parte, Rodrigo Paz, economista de 58 años e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, se impuso en la primera vuelta y busca obtener la presidencia para poner fin a la era de 20 años de socialismo iniciada por Evo Morales. El ganador de esta contienda asumirá el poder el próximo 8 de noviembre, enfrentándose de inmediato a la peor crisis económica que ha vivido el país en cuatro décadas.

Paz Pereira ha prometido un gobierno de consensos y acuerdos para afrontar la aguda situación económica y sacar al país adelante. “Si el pueblo de Bolivia me da a mí la oportunidad de ser presidente (...), mi formato es consensuar, acordar, sacar las cosas adelante”, declaró el candidato a la prensa este domingo desde Tarija, acompañado por su padre. Su enfoque en el diálogo busca aglutinar a las fuerzas políticas, enfatizando la necesidad de que “entre todos tenemos que ayudar a gobernar”.

La primera vuelta reflejó un claro castigo electoral al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que ha sido responsabilizado por la crisis que afecta al país de 11.3 millones de habitantes. El MAS obtuvo apenas 10 escaños de los 130 en la cámara de Diputados, una pérdida histórica. En contraste, la bancada del Partido Demócrata Cristiano, liderada por Paz, se consolidó como la más numerosa con 49 diputados, dándole una importante ventaja legislativa si gana la presidencia.

El ambiente de unidad promovido por Paz también se extendió hacia su rival, Jorge Quiroga, al asegurar que apoyará al otro candidato si el resultado no le es favorable. “Sea mi persona o sea otro candidato el que gane, hay que ayudarnos entre todos los bolivianos a salir adelante”, afirmó.

El balotaje de este 19 de octubre no solo define al próximo presidente de Bolivia, sino que marca un potencial giro ideológico a los desafíos políticos actuales y una nueva estrategia para la recuperación económica del país altiplánico.

Quién ganó y resultados de las Elecciones Presidenciales de Bolivia 2025 vía TSE | Qué se elige y a qué hora se conocerán los ganadores

Contexto de la segunda vuelta de las elecciones en Bolivia 2025

Este 19 de octubre de 2025, Bolivia celebra una histórica segunda vuelta presidencial, siendo la primera vez que se utiliza este mecanismo constitucional para definir al ganador. La contienda enfrenta al exmandatario conservador Jorge Quiroga, de la alianza Libre (26,70% en primera vuelta), contra el senador centrista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien fue la revelación con el 32,06% de los votos. Para ser proclamado vencedor, el binomio debe obtener la mayoría simple de los votos válidos.

Ambos candidatos prometen acciones inmediatas para sacar a Bolivia de su profunda crisis económica, aunque sus estrategias difieren. Quiroga propone una inyección de dólares recurriendo a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que Paz afirma tener asegurada la llegada de combustibles para resolver el desabastecimiento actual. En lo que sí coinciden los dos aspirantes es en la necesidad de achicar el Estado, buscando cambiar el modelo económico implementado durante 20 años por el Movimiento al Socialismo (MAS).

La campaña de tres meses se desarrolló en un clima de alta tensión, marcada por acusaciones mutuas de “guerra sucia” y polémicas protagonizadas por los candidatos a la Vicepresidencia. Por un lado, el expolicía Edman Lara (compañero de Paz) fue fuertemente criticado por sus declaraciones en TikTok, mientras que Juan Pablo Velasco (acompañante de Quiroga) enfrentó acusaciones de racismo por supuestos tuits antiguos. Estas polémicas añadieron un ingrediente extra de controversia a la elección.

Para esta decisiva votación, están llamados a las urnas 7.567.207 bolivianos en territorio nacional y 369.308 en el extranjero, utilizando el mismo padrón de agosto. Al finalizar la jornada, el país contará con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) para ofrecer información oportuna. El proceso electoral es supervisado por misiones internacionales de observación, incluidas las de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).