Dos décadas de gobierno de izquierda en Bolivia estarían a punto de llegar a su fin. La crisis económica que atraviesa el país altiplánico ha capitalizado el descontento de la población, llevando a que los principales candidatos para los próximos comicios presidenciales sean dos figuras de la derecha: el empresario Samuel Doria Medina y el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez. Las encuestas sugieren que estos dos opositores se encaminan a una probable segunda vuelta el 19 de octubre, dejando rezagado al candidato oficialista Andrónico Rodríguez. ¿Quién ganó la Elecciones en Bolivia 2025? Consulta los resultados del conteo rápido de la jornada democrática llevada a cabo este domingo 17 de agosto.

Samuel Doria Medina, un millonario de 66 años, se presenta por cuarta vez a la presidencia. Este empresario, que vendió su compañía de cemento por 300 millones de dólares y es dueño de la franquicia de Burger King en Bolivia, lidera las encuestas con un 21.2% de las preferencias. Entre sus principales promesas de campaña figura una rápida solución a la crisis económica, proponiendo renegociar créditos internacionales y eliminar el subsidio a los combustibles, medidas que, según él, devolverán los dólares y la gasolina al país en “100 días”.

Por su parte, Jorge “Tuto” Quiroga, de 65 años, es un ingeniero y exvicepresidente de Bolivia. Más conocido por ser el sucesor del dictador Hugo Banzer, Quiroga Ramírez se ha postulado a la presidencia en dos ocasiones anteriores. En esta oportunidad, los sondeos lo ubican en un sólido segundo lugar con un 20% de la intención de voto. El autodefinido como liberal promete un “cambio sísmico” en la economía boliviana, con la meta de reducir el déficit fiscal, privatizar empresas públicas e impulsar una nueva Constitución.

Ambos han prometido poner fin al modelo económico de corte estatal implementado por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Sus propuestas se centran en un plan de choque que incluye un recorte drástico del gasto público y la eliminación progresiva de los subsidios millonarios, con el objetivo de recuperar la estabilidad económica y transitar hacia una economía de mercado.

Mientras tanto, el candidato de la izquierda, Andrónico Rodríguez, ha visto su popularidad desvanecerse de cara a los comicios. A pesar de haber sido visto como una figura de consenso, el actual presidente del Senado se encuentra en un distante quinto lugar en las encuestas, con apenas un 5.5%. Su postulación, que lo llevó a romper lazos con su mentor político, Evo Morales, no ha logrado conectar con el electorado, y se enfrenta a un desafío considerable para recuperar terreno frente a sus oponentes de derecha.

¿Por qué Bolivia enfrenta una crisis económica y qué impacto ha tenido en la población?

Bolivia atraviesa una severa crisis económica, marcada por la falta de dólares, combustible y alimentos, lo que ha generado una inflación acumulada del 25% en el último año, la más alta desde 2008. La mayoría de los ciudadanos culpan al impopular gobierno de Luis Arce, situación que ha provocado la devaluación de la moneda, salarios insuficientes y un aumento significativo en los precios, llevando a un descontento generalizado y a un anhelo de cambio en la política económica.

¿Cómo ha influido la división interna del MAS en esta elección?

La pugna entre el expresidente Evo Morales y el actual mandatario Luis Arce ha dinamitado al MAS y ha profundizado la crisis económica con bloqueos de carreteras, lo que ha mellado la popularidad del partido. Morales Ayma, inhabilitado para postularse, ha promovido el voto nulo, mientras que los candidatos del oficialismo, como Eduardo Del Castillo y Andrónico Rodríguez, se encuentran rezagados en las encuestas. Esta división interna se considera un factor clave en el probable declive del partido de izquierda, que ha dominado la política boliviana por dos décadas.