Cuidar la salud del cerebro no debería ser una preocupación que aparezca solamente cuando surge algún problema. El Dr. Randy D’Amico, director del Brain and Spine Metastasis Program of Neurosurgery de Northwell Lenox Hill Hospital de Nueva York, advierte que muchas de las decisiones que una persona toma todos los días pueden influir en su salud cerebral a largo plazo.

“Básicamente, cada una de las cosas que hacemos ahora está moldeando nuestra salud cerebral en el futuro”, explicó D’Amico en conversación con el New York Post. Aunque la genética tiene un papel importante, el especialista señala que no es el único factor: muchos de los hábitos que influyen en la salud cognitiva están bajo nuestro control.

“Los hábitos que construyes ahora son una inversión en la persona que serás en el futuro”, agregó.

El especialista advirtió sobre los efectos de la distracción constante, el aislamiento social y el uso de sustancias para regular las emociones o el descanso. (Foto: @randydamico / Instagram)

Siete hábitos que pueden afectar la salud cerebral

1. Pasar demasiado tiempo sentado: La falta de actividad física puede afectar la salud vascular, es decir, el estado de los vasos sanguíneos, lo que también puede repercutir en el cerebro.

“No necesariamente significa que tengas que ser un gran atleta, pero simplemente tienes que moverte”, afirmó D’Amico.

La American Heart Association recomienda 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa cada semana para los adultos.

“Ese es el número que debes intentar alcanzar. Tu cerebro espera que tu cuerpo se mueva”, sostuvo el especialista.

2. No darle importancia al sueño: Dormir poco o tener un descanso de mala calidad puede afectar la atención, la memoria y el estado de ánimo, además de repercutir en la salud metabólica y vascular. “Si tratas el sueño como si no fuera importante, le estás haciendo un flaco favor a tu cerebro”, dijo D’Amico.

Los adultos deberían dormir al menos siete horas por noche, aunque la cantidad ideal puede variar. “Cada persona es un poco diferente; tienes que dormir la cantidad que funcione para ti. Pero es importante ser constante”, explicó.

Durante el sueño, el cerebro también consolida el aprendizaje y los recuerdos, por lo que “es realmente fundamental, simplemente para mantener la salud cerebral, incorporar el sueño”.

3. Basar la alimentación en productos ultraprocesados: Para D’Amico, el problema no se limita a un alimento específico, sino al patrón general de alimentación. Una dieta con muchos alimentos refinados y ultraprocesados y pocas verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, grasas saludables y proteínas de calidad puede afectar el peso, el colesterol, los niveles de glucosa y la presión arterial.

“La salud cerebrovascular y la salud cognitiva son fundamentales en conjunto, así que si no prestas atención a la nutrición, estás ignorando uno de los principales factores determinantes de la salud cerebral a largo plazo”, señaló. “Creo que la mejor manera de pensarlo es que lo que es bueno para tus arterias es bueno para tu cerebro, así que la salud cardiovascular es salud cerebral. Hay que limitar los alimentos ultraprocesados”.

4. Ignorar la presión arterial, el colesterol y el azúcar en sangre: Estos indicadores también forman parte de la salud cerebral, ya que la presión arterial alta, el colesterol elevado y la diabetes pueden dañar los vasos sanguíneos que llevan oxígeno y nutrientes al cerebro.

“Si quieres preservar tu cerebro, tienes que prestar atención a estos números”, advirtió D’Amico.

El problema, según el especialista, es que estas alteraciones pueden pasar desapercibidas durante años.

“Te sientes bien, así que la gente lo ignora, pero estos procesos pueden desarrollarse silenciosamente durante años antes de que notes algún síntoma, y hacerlo puede tener consecuencias importantes a largo plazo. Lo vemos todos los días”, explicó.

El médico asegura que las decisiones que una persona toma actualmente pueden influir en su salud cerebral futura. (Foto: Freepik)

5. Vivir en un estado constante de distracción: Los teléfonos inteligentes, las notificaciones, las redes sociales y el flujo permanente de contenido pueden fragmentar la atención. Esta estimulación constante también puede interferir con el sueño y desplazar actividades que desafían y fortalecen la mente.

“Todos somos culpables de hacer doom scrolling y hay momentos en nuestra vida en los que no podemos parar”, reconoció D’Amico. “Pero si nunca te desafías a mantener la atención durante un periodo de tiempo, no puedes sorprenderte si no eres capaz de mantener la atención”.

Como alternativa, el neurocirujano contó: “Ahora leo todas las noches. Llego a casa, apago todo, me acuesto en mi sofá y simplemente leo, tranquilamente”.

“Es difícil para mí —y soy neurocirujano—. He leído durante tantos años para aprenderlo todo. Y todavía me resulta realmente difícil concentrarme solamente en eso porque mi cerebro siempre quiere ir hacia otra cosa”.

Por ello, aconsejó: “Tienes que enseñarte a tolerar el aburrimiento otra vez. No necesitas llenar cada momento vacío con estímulos”.

6. Dejar que se reduzca la vida social: Las interacciones cara a cara pueden quedar relegadas cuando las personas pasan más tiempo frente a las pantallas.

D’Amico explicó que la conexión social obliga al cerebro a utilizar la atención, el lenguaje, la memoria, el procesamiento emocional y la capacidad de responder a otra persona.

“El aislamiento social ha sido identificado como un factor de riesgo modificable para el deterioro cognitivo y la demencia”, señaló. “No es lo mismo tener 20.000 seguidores en las redes sociales. Eso no es interacción social. Tu cerebro evolucionó para interactuar con seres humanos reales, con otros cerebros, para tener esa especie de intercambio”.

7. Utilizar sustancias para regular cómo te sientes: El especialista también llamó la atención sobre el uso de sustancias como una respuesta automática para afrontar determinadas situaciones.

“Si crees que necesitas nicotina para concentrarte o alcohol para relajarte o conciliar el sueño, vale la pena analizarlo”, afirmó.

La exposición al tabaco puede perjudicar la salud vascular y cerebral, mientras que un consumo elevado de alcohol se ha relacionado con daños neurológicos y cognitivos.

“Cuando una sustancia se convierte en tu respuesta automática al estrés, la fatiga, el aburrimiento o el sueño, estás incorporando dependencia a tu rutina diaria”, advirtió. “El objetivo debería ser desarrollar formas de regular esos estados que no requieran una sustancia”.