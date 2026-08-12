Abandonar un tratamiento antes de tiempo puede parecer una decisión médica, pero muchas veces comienza con algo más simple: cómo se sintió el paciente durante la consulta. Cuando una persona percibe que el médico no la escuchó, no explicó con claridad sus dudas o trató sus preocupaciones con poca empatía, es más probable que deje de asistir a sus citas o suspenda las indicaciones, incluso si su salud todavía necesita atención. El oftalmólogo Rodrigo Arana refuerza esta idea y recalca que una buena comunicación con el especialista, resolver todas las dudas y recibir seguimiento son aspectos que pueden marcar la diferencia entre abandonar o cumplirlo con éxito. Aquí más información.

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La experiencia del paciente comienza mucho antes de ingresar al consultorio. (Foto: Adventure Studio / Pexels)

El poderoso rol del médico para que un paciente no abandone su tratamiento

Cumplir con una indicación médica no depende únicamente de contar con el medicamento o recibir una receta. Aquí hay otros factores que también forman parte de la ecuación y comprender el diagnóstico, saber cómo seguir el tratamiento, resolver las dudas y confiar en el profesional que acompaña el proceso también pueden marcar una diferencia.

“El médico debe escuchar atentamente al paciente para comprender su situación y luego explicar con claridad el diagnóstico y el tratamiento. Cuando el paciente entiende qué tiene, por qué debe seguir determinadas indicaciones y resuelve sus dudas, es mucho más probable que cumpla con su tratamiento”, explicó Rodrigo Arana, oftalmólogo y director médico de Oftálmica Clínica de la Visión, quien agregó que una consulta de calidad comienza con una conversación donde el especialista debe tomarse el tiempo para conocer los síntomas, antecedentes y preocupaciones del paciente antes de emitir un diagnóstico.

La experiencia del paciente también importa y si se siente informado también participa en su recuperación. (Foto: pikisuperstar / Magnific)

Por su parte, Ricardo Bocanegra, gerente general de la institución, recalcó que “escuchar al paciente es el primer paso para construir una relación de confianza. Solo comprendiendo su situación es posible ofrecer una atención verdaderamente personalizada”.

Y es que no basta con recibir una receta. El paciente debe comprender cuál es su diagnóstico, para qué sirve cada medicamento, cómo debe tomarlo y durante cuánto tiempo, además de conocer las recomendaciones o cuidados que deberá seguir. Si alguna indicación no quedó clara, es importante preguntar nuevamente antes de terminar la consulta. Recibir instrucciones por escrito o material informativo también puede ayudar a recordar correctamente las indicaciones.

La confianza es una responsabilidad compartida. Mientras el profesional debe comunicar con claridad y generar un espacio para resolver dudas, el paciente también puede participar activamente durante la consulta, expresar sus inquietudes y seguir las indicaciones recibidas. Cuando existe una comunicación abierta, un seguimiento adecuado y una atención centrada en las personas, se favorece el cumplimiento de los tratamientos y se generan mejores condiciones para alcanzar los resultados esperados.

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