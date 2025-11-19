La vergüenza, desinformación o miedo al diagnóstico se convierten en grandes enemigos de la salud. Si bien muchos son rigurosos a la hora de cuidarse y alejar enfermedades, todavía hay un gran número de hombres que evitan hablar de temas de salud masculina como la disfunción eréctil, el envejecimiento hormonal, los cambios metabólicos o el control prostático para alejar un posible cáncer. Si eres varón o tiene un familiar, amigo o padre al que quieres proteger, hoy te explico los chequeos que sí o sí se deben realizar de acuerdo a la edad.

5 señales de alerta para realizarte chequeos médicos preventivos o urgentes

Dificultad para orinar: al generarse sensación de esfuerzo o necesidad de “pujar” para vaciar la vejiga, podría indicar una obstrucción y requiere una evaluación de descarte. Flujo débil: un cambio en la fuerza o continuidad del chorro de orina sugiere atención médica preventiva. Puede ser una señal de compromiso en la función prostática. Necesidad de orinar con frecuencia (especialmente de noche): un síntoma leve, que amerita consulta para despistaje. Dolor o ardor al orinar: señal grave que requiere atención médica urgente. Presencia de sangre en la orina o el semen: exige un descarte inmediato de la fuente, ya que es un signo de alarma importante.

Identificar estas señales a tiempo es clave para actuar antes de que la enfermedad progrese, sin embargo, la prevención continúa siendo la mejor estrategia. Roxana Rivera, médico oncólogo y gestora del Programa Oncológico y de Cuidados Paliativos de Sanitas Perú, recomienda tomar algunas medidas como mantener un estilo de vida saludable con una dieta balanceada, ejercicio regular y control de peso.

¿Qué chequeos debe hacerse un hombre según su edad?

El objetivo es romper prejuicios, visibilizar los síntomas que muchos callan y recordar que la prevención no es una opción, sino una necesidad. “Cada vez más hombres acuden a consulta buscando respuestas reales cuando sienten cansancio crónico, baja libido, dificultades en su vida sexual o cambios de ánimo inexplicables”, explica la Dra. Fiorella Inga, médica especialista en gestión en salud y directora médica de Insalud.

De 18 a 30 años

Detección de infecciones de transmisión sexual (ITS): como VIH, sífilis y VPH.

Chequeo de salud reproductiva: en casos de sospecha de infertilidad.

Consejería sexual: orientación médica sobre anticoncepción y función sexual.

“La prevención a esta edad es clave. Muchos aún no asocian prácticas de riesgo con consecuencias médicas”, comenta la Dra. Inga.

De 30 a 45 años

Perfil hormonal masculino: para detectar desequilibrios como la baja testosterona.

Chequeo urológico básico: revisión del tracto urinario y salud prostática.

Evaluación metabólica: control de glucosa, colesterol y presión arterial.

“En esta etapa suelen aparecer síntomas asociados al estrés sostenido o al envejecimiento hormonal prematuro”, advierte la especialista.

De 45 años a más

Pruebas de próstata (PSA y tacto rectal): para la detección temprana de cáncer prostático.

Chequeo cardiovascular: evaluación completa del corazón y arterias.

Revisión ósea y de vitalidad general: útil cuando hay fatiga, dolor o deterioro físico.

Los chequeos médicos que los hombres deben realizarse según su edad es un tema aún poco visibilizado pero clave para la prevención. (Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels)

Cómo iniciar el control preventivo del cáncer de próstata

El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más frecuente en varones y una de las principales causas de mortalidad masculina a nivel mundial. Un diagnóstico temprano permite acceder a tratamientos más efectivos y conservar una buena calidad de vida.

“El principal desafío del cáncer de próstata es que en sus primeras etapas no presenta síntomas. Por eso, la prevención y los chequeos regulares son determinantes para un diagnóstico a tiempo”, explica el Dr. Jorge Ballena, urólogo de la Clínica Stella Maris.

El especialista recomienda que inicien sus controles preventivos a partir de los 50 años. En caso de antecedentes familiares de cáncer de próstata o factores de riesgo como obesidad o sedentarismo, el tamizaje debe comenzar desde los 40 años.

Los chequeos preventivos deben incluir:

Examen de antígeno prostático específico (PSA): una prueba de sangre que permite detectar alteraciones en la glándula prostática. Evaluación urológica completa: incluye examen físico y ecografía prostática según criterio médico. En algunos casos los estudios son más avanzados. Historia clínica detallada: para identificar factores de riesgo hereditarios o hábitos que puedan influir en la salud prostática. Seguimiento periódico: los controles deben realizarse al menos una vez al año, especialmente en hombres mayores de 50 años.

“Detectar a tiempo el cáncer de próstata marca la diferencia entre un tratamiento curativo y uno paliativo”, enfatiza el Dr. Ballena. Además, el especialista recuerda que mantener un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada, realizar actividad física y evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco contribuyen a reducir el riesgo de esta enfermedad.

Aspectos como disfunción eréctil, envejecimiento hormonal y salud prostática son clave en la salud de todo hombre. (Foto: Antoni Shkraba Studio / Pexels)

Qué factores afectan la salud del hombre actualmente

El ritmo acelerado, la falta de descanso y los hábitos poco saludables han convertido al bienestar masculino en un tema prioritario.

Estrés y falta de sueño: alteran la testosterona, reducen la vitalidad y afectan el estado de ánimo. Sedentarismo: favorece el sobrepeso y reduce la función cardiovascular. Dieta inflamatoria: basada en ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas, acelera el envejecimiento celular. Consumo de alcohol y tabaco: disminuye la oxigenación y el rendimiento físico. Ausencia de chequeos preventivos: el miedo o la desinformación todavía alejan a muchos de los controles médicos.

“La salud del hombre no solo depende de su genética, sino de su constancia. Dormir bien, alimentarse mejor y cuidar su salud emocional tiene un impacto directo en su energía, rendimiento y longevidad (...) Ya no basta con no enfermarse. Los hombres buscan sentirse bien, tener más energía y prevenir el envejecimiento prematuro desde adentro”, afirma la Dra. Inga, también especialista en salud hormonal, medicina regenerativa y longevidad de InLuxury.

