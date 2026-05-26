Por algo le dicen “la asesina silenciosa” y rara vez presenta síntomas evidentes en sus primeras etapas. La hipertensión no es tema de juego porque puede dañar el corazón, el cerebro y los riñones mientras desarrolla su camino durante años, y eso hace que mucha gente la subestime o ignore su total peligro. Tener la presión alta no duele, no se ve y muchas veces uno se siente “normal”, pero por dentro los órganos se van desgastando día tras día. Hoy te explico, de la mano del cardiólogo Rubén Romero, lo que necesitas saber sobre esta afección crónica en la que la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias es demasiado alta de forma constante y los valores son iguales o superiores a 140/90 mmHg.

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Por qué avanza en silencio durante años y su peligro para la salud

La hipertensión es cuando la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de las arterias se mantiene elevada de forma constante por encima de los valores recomendados por los especialistas. Con el tiempo, esa presión alta va “golpeando” las arterias, las vuelve rígidas y favorece la acumulación de grasa, lo que aumenta el riesgo de infarto, derrame cerebral e insuficiencia renal.

A diferencia de otras enfermedades, la hipertensión, en la mayoría de los casos, no produce síntomas claros hasta que ya hay daño en órganos vitales. Por eso, muchas de las personas hipertensas desconocen su condición, lo que incrementa el riesgo de desarrollar complicaciones graves sin recibir tratamiento oportuno.

“La hipertensión puede avanzar de manera silenciosa durante años. Aunque clínicamente es considerada una enfermedad predominantemente asintomática, muchas personas ignoran el peligro y normalizan señales físicas como dolores de cabeza matutinos, fatiga persistente, zumbidos en los oídos, visión borrosa temporal o palpitaciones leves, atribuyéndolas al estrés cotidiano, al cansancio o a la falta de sueño”, señala el Dr. Rubén Romero, médico cardiólogo de la Clínica Delgado Auna.

A diferencia de otras enfermedades, la hipertensión, en la mayoría de los casos, no produce síntomas claros hasta que ya hay daño en órganos vitales. (Foto: vgajic / iStock) / vgajic

Cómo detectar y controlar la hipertensión a tiempo

La presión alta puede estar avanzando sin ninguna señal evidente. La única forma confiable de saber si la presión está elevada es medirla de forma periódica con un equipo adecuado, en casa o en un centro de salud, incluso si la persona se siente bien.

En adultos, se suele recomendar una revisión al menos una vez al año, y con mayor frecuencia si ya hay factores de riesgo (sobrepeso, diabetes, antecedentes familiares de hipertensión o problemas cardiacos). Algunos médicos sugieren tener un tensiómetro en casa para hacer controles periódicos, siempre siguiendo las indicaciones del profesional de salud.

¿Cómo prevenir la hipertensión arterial?

La exposición prolongada a presiones elevadas incrementa el riesgo de accidentes cerebrovasculares, infartos e insuficiencia renal crónica. Por ello, para mantener la presión arterial en valores normales, el cardiólogo brinda algunas recomendaciones:

Reducir el consumo de sodio

Mantener un peso saludable

Incrementar el consumo diario de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales

Realizar actividad física regular

Limitar el consumo de alcohol y evitar por completo el tabaco

Gestionar el estrés crónico

Realizar chequeos médicos periódicos

Se le llama “asesina silenciosa” porque puede mantenerse sin síntomas durante años, hasta que un órgano importante resulta dañado. (Foto: Thirdman / Pexels)

Recomendaciones de estilo de vida para quienes sufren de hipertensión

Reducir el consumo de sal: la OMS recomienda no superar los 2 gramos de sodio al día (equivalentes a unos 5 gramos de sal), evitando especialmente alimentos procesados, sopas instantáneas, embutidos, snacks salados y comida rápida. Seguir un plan de alimentación saludable: los Institutos Nacionales de Salud ( NIH ) recomiendan una dieta rica en frutas, verduras, granos integrales, lácteos bajos en grasa y baja en grasas saturadas y azúcares añadidos. Mantener un peso saludable: tanto la OMS como los NIH señalan que perder peso si hay sobrepeso u obesidad reduce significativamente la presión arterial. Hacer actividad física regular: se recomienda al menos 150 minutos a la semana de actividad aeróbica moderada (como caminar rápido, bailar o andar en bicicleta) o 75 minutos de actividad intensa, además de ejercicios de fuerza dos días a la semana. Limitar el consumo de alcohol: las guías médicas sugieren, como máximo, una bebida al día en el caso de las mujeres y dos en el de los hombres. No fumar: organismos de salud coinciden en que el tabaco aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca, accidente cerebrovascular y otros problemas graves. Dormir bien y manejar el estrés: los NIH recomiendan consultar al médico si hay ronquidos fuertes o pausas en la respiración al dormir, y trabajar en técnicas de manejo del estrés, como caminatas, respiración profunda o apoyo psicológico.

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