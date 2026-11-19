Ver bien no siempre significa tener ojos sanos. Para quienes viven con diabetes, enfermedad que afecta los niveles de azúcar en la sangre, la retinopatía diabética puede avanzar sin dolor ni señales de alerta mientras daña los vasos sanguíneos de la retina, el tejido que capta la luz en el fondo del ojo. Esta complicación puede causar pérdida de visión e incluso ceguera, y merece especial atención entre quienes tienen dificultades para controlar la glucosa o también presentan presión arterial o colesterol elevados. En esta nota te explico, de la mano de la oftalmóloga Sarita Fernández, lo que debes tener en cuenta ya que la clave es no esperar a que la vista falle para acudir al especialista, ya que podría ser demasiado tarde.

¿Cómo se detecta si no presenta síntomas?

Una de las principales dificultades para detectar esta condición es que puede avanzar sin manifestar molestias, incluso cuando ya existen lesiones en la retina.

“Las personas con diabetes tipo 1 o tipo 2 deben realizarse controles oftalmológicos periódicos, incluso si consideran que ven bien. No debemos esperar a presentar visión borrosa u otras molestias para revisar la retina, porque cuando aparecen los síntomas, la enfermedad puede encontrarse en una etapa avanzada”, explicó la especialista.

La evaluación oftalmológica permite identificar posibles lesiones antes de que afecten significativamente la visión. Uno de los principales procedimientos es el examen de fondo de ojo, que permite observar directamente la retina y detectar alteraciones en sus vasos sanguíneos. Generalmente, se realiza después de dilatar las pupilas mediante la aplicación de unas gotas.

Como complemento, el especialista puede solicitar una tomografía de coherencia óptica (OCT), que permite identificar la acumulación de líquido en la mácula, la zona central de la retina responsable de la visión nítida. Según las características de cada paciente, también pueden realizarse fotografías de retina o una angiografía para evaluar el estado de los vasos sanguíneos.

Se recomienda que las personas con diabetes se realicen un examen completo de los ojos con dilatación de las pupilas al menos una vez al año. (Foto: Antoni Shkraba / Pexels)

Las complicaciones que puede ocasionar si no se detecta a tiempo

Cuando la retinopatía diabética no se identifica y trata oportunamente, puede ocasionar complicaciones como hemorragias dentro del ojo, edema macular (acumulación de líquido en la zona central de la retina) e incluso desprendimiento de retina.

Estas alteraciones pueden provocar una pérdida visual severa que, en determinados casos, puede ser irreversible. Por ello, esperar a presentar visión borrosa o dificultades para ver puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento de una lesión que ya se encuentra avanzada.

La visión borrosa, la dificultad para leer o distinguir objetos lejanos y la aparición de manchas flotantes o figuras semejantes a telarañas son cambios que no deben ignorarse. (Foto: Antoni Shkraba / Pexels)

Cómo prevenir su progresión

Sarita Fernández, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión, señala que actualmente existen tratamientos para controlar la retinopatía diabética y reducir el riesgo de pérdida visual. Entre ellos se encuentran las inyecciones intraoculares de medicamentos anti-VEGF, que ayudan a controlar las alteraciones de los vasos sanguíneos; el tratamiento con láser y, en casos avanzados, la cirugía de vitrectomía. La elección dependerá de la etapa de la enfermedad y de si existe compromiso de la mácula, por lo que cada paciente debe ser evaluado por un oftalmólogo.

Además, las personas con diabetes deben realizarse una evaluación de retina al menos una vez al año. En quienes tienen diabetes tipo 2, el primer examen debe efectuarse desde el momento del diagnóstico; mientras que, en los pacientes con diabetes tipo 1, habitualmente se recomienda dentro de los primeros cinco años de evolución de la enfermedad. Si ya existe retinopatía, la frecuencia de los controles dependerá de su gravedad.

Finalmente, mantener un adecuado control de la glucosa, la presión arterial y el colesterol es fundamental para reducir el riesgo de progresión. Seguir el tratamiento indicado por el médico, llevar una alimentación saludable y realizar actividad física también contribuyen al cuidado de la salud visual.

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