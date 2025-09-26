Cuando vieron a los agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el temor se apoderó de ellos. Un grupo de jornaleros que estaba en el Centro de Oportunidades Económicas de Pomona (PEOC), en California, fue testigo de la detención de tres personas en una redada realizada la mañana del jueves. Lo que más llamó la atención fue que uno de ellos es Fernando Salazar, un inmigrante que manifestó haber sido sometido a una reciente cirugía y estar en plena recuperación, pero igual no logró evitar que se lo llevaran. Aquí los detalles del caso que causó conmoción entre los que se encontraban en el lugar ya que el hombre también estaba acompañado de sus perros a los que tuvo que dejar atados a su auto en un estacionamiento.

El mayor programa de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos implementado por el Gobierno de Donald Trump acumula nuevos cuestionamientos tras esta captura que pone en peligro la salud del inmigrante, quien fue trasladado a un centro de detención en Los Ángeles, desde donde solicita sus medicamentos.

Además, necesita cuidados especiales en pleno postoperatorio y en los próximos meses debía someterse a una segunda cirugía, pero el arresto ahora interrumpe todo su proceso médico.

El inmigrante mostró la cicatriz en su abdomen producto de la operación en un intento desesperado para evitar ser detenido por ICE. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

Tuvo que abandonar a sus perros y auto tras detención de ICE

Hace pocos meses, Fernando Salazar fue sometido a una cirugía mayor que lo mantiene en recuperación, según indicó un reporte de Noticias Telemundo. A esto se suma que se encuentra en una situación emocional y económica crítica ya que enfrentó la pérdida de su esposa.

Este hombre jamás imaginó que visitar el Centro de Oportunidades Económicas de Pomona (PEOC) esa mañana se convertiría en un momento de terror. Él llegó junto a sus dos perros y fue capturado a las 9:16 a.m., según un video de seguridad de una casa cercana.

En imágenes difundidas se pudo apreciar cómo Salazar se levanta el polo y muestra su enorme cicatriz a los agentes, intentando evitar así que se lo llevaran; sin embargo, sus ruegos de piedad no tuvieron éxito.

Tras la detención por parte de ICE, tuvo que abandonar su auto y a sus mascotas en el estacionamiento.

Claudia Bautista, portavoz del PEOC, explicó que el inmigrante había tenido una cirugía donde “le reconstruyeron el estómago y está muy grave”. “Necesitamos ayuda. Necesitamos que liberen a los tres jornaleros”, expresó.

Fernando Salazar tuvo que dejar a sus perros atados a su auto en el estacionamiento del Centro de Oportunidades Económicas de Pomona (PEOC). (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

Inmigrante necesitaba ayuda tras operación

En un video grabado el 27 de agosto y compartido por el Centro de Oportunidades Económicas de Pomona, se puede apreciar a Fernando Salazar pocos días después de su operación y narrando la difícil situación en la que se encontraba.

“Desgraciadamente mi esposa murió al mes y medio de que yo salí del hospital y no puedo trabajar, me gustaría que me pudieran ayudar”, se le escucha decir.

Durante la redada, la mayoría de los jornaleros que se encontraban en el lugar permanecieron dentro del centro, siguiendo las recomendaciones de seguridad de la organización; sin embargo, 3 de ellos fueron detenidos en los exteriores.

Noticias Telemundo se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional para averiguar la situación del inmigrante detenido en pleno postoperatorio, pero no recibieron respuesta.

