El Super Bowl 2025 se celebrará el 9 de febrero en el icónico Caesars Superdome de Nueva Orleans , hogar de numerosos momentos históricos del fútbol americano. Este evento no solo promete un emocionante partido entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, sino también un impresionante Halftime Show. La actuación principal estará a cargo de Kendrick Lamar, quien se presentará junto a artistas invitados como SZA, Jon Batiste, Trombone Shorty, Lauren Daigle y Ledisi, quienes aportarán una mezcla única de estilos musicales, garantizando un espectáculo lleno de energía y creatividad.

Los fanáticos del Super Bowl 2025 disfrutarán de una transmisión llena de emociones, con el partido iniciando a las 6:30 p.m. ET. Después de la primera mitad, el Halftime Show dará paso a un intervalo de aproximadamente 20 a 30 minutos de música y entretenimiento de primer nivel. Con efectos visuales espectaculares y una puesta en escena memorable, este evento será una de las principales atracciones para los millones de espectadores que seguirán la gran final de la NFL desde todo el mundo.

¿A qué hora es el Show de Medio Tiempo? Horarios para seguirlo desde USA y México

El Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2025 será uno de los momentos más destacados del evento, y podrás disfrutarlo justo después de la primera mitad del partido. A lo largo de este espectáculo, artistas como Kendrick Lamar, SZA y otros invitados especiales, ofrecerán una presentación cargada de energía y creatividad, que sin duda dejará huella en los fanáticos de todo el mundo. Si planeas seguir el evento, aquí te dejamos los horarios para que no te lo pierdas.

▶ Estados Unidos :

Pacífico (PT) : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Montaña (MT) : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Central (CT) : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Este (ET): 8:00 p.m.

▶ México : 7:00 p.m. (hora del Centro)

¿Cómo seguir a Kendrick Lamar y SZA en directo desde USA y México?

Para seguir el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2025 en directo, con las actuaciones de Kendrick Lamar y SZA, desde Estados Unidos y México, aquí te dejamos las opciones disponibles:

País TV Streaming Estados Unidos FOX Tubi, Fubo y NFL Network México Azteca 7, Canal 5, ESPN, Fox Sports ViX, NFL Game Pass

¿Quiénes se presentan en el Show de Medio Tiempo del SuperBowl 2025?

El Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2025 tendrá una alineación estelar encabezada por Kendrick Lamar, uno de los raperos más influyentes y galardonados de la actualidad. Lamar estará acompañado por la talentosa SZA, quien se unirá como invitada especial para hacer de este espectáculo algo aún más inolvidable.

El show también contará con la participación de otros artistas destacados. Jon Batiste interpretará el himno nacional, mientras que Lauren Daigle y Trombone Shorty se encargarán de la interpretación de “America the Beautiful”. Además, Ledisi estará en el escenario para cantar “Lift Every Voice and Sing”. Este evento promete ser una experiencia musical única y electrizante, llena de talento y sorpresas.

Kendrick Lamar fue confirmado como artista principal del Super Bowl 2025. (Foto: Difusión)