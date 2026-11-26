Hay quienes se hacen un verdadero problema cuando deben elegir un presente para alguien especial, mientras que algunos prefieren dar un sobre con dinero y que cada uno adquiera lo que más le guste y luego está el actor y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, quien disfruta mucho comprando y entregando regalos en Navidad a sus seres queridos, al punto de que revisa obsequios personalmente durante todo el año. Así lo confesó en una reciente entrevista en donde dejó claro que “siempre estoy buscando” qué darles, algo que lo llena de felicidad y que se ha convertido en una afición cuyo origen lo sabe muy bien. En esta nota te cuento más detalles.

Schwarzenegger compra regalos para todos y es feliz

El popular ‘Terminator’ tiene actualmente 79 años y es el encargado de interpretar a Papá Noel en la nueva comedia navideña ‘The Man with the Bag’ (disponible en Prime Video a partir del 2 de diciembre). En medio de la promoción no dudó en afirmar que “tengo que decir que, por una razón u otra, no disfruto tanto recibiendo un regalo como dándolo” y que siempre está buscando opciones. “A lo largo del año encuentro cosas. Ya sea que esté en Nueva York, en París o en Londres, simplemente compro cosas”.

Según contó a la revista People, toda su familia está incluida en la lista para recibir obsequios. Él tiene cuatro hijos (Katherine , Christina, Patrick y Christopher) con su exesposa Maria Shriver, y también es padre de Joseph Baena, fruto de su relación con la que fuera ama de llaves, Mildred Patricia Baena.

Schwarzenegger compra regalos para todos sus hijos y hasta sus nietos, fruto del romance entre Katherine y Chris Pratt. (Foto: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) / Axelle/Bauer-Griffin

Por ejemplo, durante un viaje a Múnich, visitó una tienda de ropa tradicional bávara. Desde allí, hizo una videollamada con Katherine para pedirle las medidas de sus tres hijos con su marido Chris Pratt. “Les traje a casa dirndls (vestidos folclóricos tradicionales( y mis nietas no se los querían quitar (…) Los usan todos los días… Así que supe que sería un éxito”; sin embargo, no siempre todo sale bien. “No calculé bien la cantidad de pañales la última vez que los compramos (...)Hay que comprar dos tallas más grandes para que le queden bien”, recordó sobre unos pantalones de cuerpo para su nieto.

Su novia Heather Milligan también ocupa un lugar especial y le suele comprar ropa durante todo el año. “Me encanta porque me da mucha satisfacción cuando traigo a casa algo que realmente funciona: el color es perfecto, tiene un estilo impecable y todo eso”.

“Sé que mis amigos llaman a su secretaria y le dicen: ‘Bien, aquí están estas 12 personas a las que les compras flores. A estas otras 12 les compras esto, esto, esto, esto, esto y esto otro’ (…) Siempre estoy buscando regalos… ‘Vale, a fulano le gustaría esto, a mengano también’. Así es como compro… Me da mucha alegría ser un poco más original”, agregó.

Arnold Schwarzenegger siempre tiene un regalo especial para su novia Heather Milligan. (Foto: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) / Axelle/Bauer-Griffin

El origen de su afición por dar regalos en Navidad

El actor sabe que este gusto y felicidad por dar regalos no apareció de la nada. “Creo que viene un poco de mi padre (…) Era un tipo muy duro, sobre todo cuando estaba borracho. Pero cuando no lo estaba, era muy generoso. Siempre le compraba cosas a mi madre y demás. Así que, quizás eso se me contagió un poco”, recordó sobre su difunto padre, Gustav.

Arnold Schwarzenegger es conocido también por ser una persona muy generosa y hace unos días fue visto en Los Ángeles, antes del Día de Acción de Gracias, repartiendo pavos y alimentos en el Hollenbeck Youth Center, en Boyle Heights (California), como parte de la iniciativa ‘Miracle on 1st Street’. Esto no es nada nuevo ya que él lleva unos 35 años participando en estas actividades para ayudar a familias en Thanksgiving.

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