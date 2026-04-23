Las siestas pueden parecer inofensivas, incluso necesarias en días bastante ajetreados, pero cuando se vuelven frecuentes, largas o ocurren en la mañana, podrían estar diciendo más de lo que parece. Un nuevo estudio advierte que, en adultos mayores, este hábito podría ser una señal temprana de problemas de salud ocultos que muchas veces pasan desapercibidos.

¿Qué encontró el estudio sobre las siestas?

La investigación, publicada el 20 de abril en JAMA Network Open, analizó a más de 1,300 adultos de 56 años o más durante aproximadamente 19 años. Los participantes tenían una edad promedio de 81 años.

Los resultados fueron claros: las siestas en la mañana, así como las más largas y frecuentes, se asociaron con un mayor riesgo de complicaciones de salud a lo largo del tiempo. Este hallazgo llamó la atención de los investigadores del Mass General Brigham y del Rush University Medical Center porque refuerza la idea de que dormir durante el día no siempre es un hábito inocente en la vejez.

Las siestas matutinas más largas y constantes pueden ser una señal de alerta que no conviene ignorar. | Crédito: Pexels

¿Por qué las siestas podrían ser una señal de alerta?

Aunque una siesta corta puede ayudar a reducir el cansancio y mejorar la concentración, el estudio advierte que dormir en exceso durante el día podría estar relacionado con problemas más serios.

Según los autores, este patrón puede estar vinculado a condiciones como:

Enfermedades neurodegenerativas

Problemas cardiovasculares

Trastornos del sueño

Inflamación crónica

Desajustes en el ritmo circadiano

En palabras de la investigadora Chenlu Gao, el exceso de siestas “probablemente indica la presencia de enfermedades subyacentes o condiciones crónicas”.

A diferencia de estudios anteriores, que se basaban en lo que las personas recordaban sobre sus hábitos, esta investigación utilizó dispositivos portátiles (wearables) para medir de forma objetiva cuándo, cuánto y con qué frecuencia dormían los participantes durante el día.

Esto permitió obtener datos más precisos y detectar patrones que antes podían pasar desapercibidos.

¿Se puede prevenir algo con esta información de las siestas?

Los investigadores señalan que hacer seguimiento a las siestas podría tener un gran valor clínico. Es decir, observar cambios en este hábito podría ayudar a detectar problemas de salud de forma temprana y actuar antes de que empeoren.

Eso sí, hacen una aclaración importante: el estudio muestra una relación, no una causa directa. Es decir, las siestas no necesariamente provocan problemas de salud, pero sí pueden ser una señal de que algo no está bien.

Las siestas matutinas, cuando se vuelven habituales, podrían indicar cambios en el estado de salud. | Crédito: Pexels

Entonces, ¿cuándo preocuparse de las siestas?

No todas las siestas son malas. Dormir un poco durante el día puede ser beneficioso. Sin embargo, en adultos mayores, conviene prestar atención si:

Las siestas ocurren con frecuencia en la mañana

Se vuelven cada vez más largas

Aparecen sin una razón clara de cansancio

En esos casos, podría ser momento de consultar con un especialista.

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