El experto en liderazgo y escritor Simon Sinek plantea que una compañía no puede aspirar a conquistar la confianza de sus consumidores si primero descuida a las personas que trabajan en ella. Su reflexión se resume en una frase que compartió públicamente en LinkedIn: “Los clientes nunca amarán una empresa hasta que sus empleados la amen primero”. Con esta idea, el especialista destaca la importancia de construir una cultura laboral positiva antes de buscar el reconocimiento del público.

Para Sinek, el compromiso de los trabajadores no se consigue únicamente mediante salarios o incentivos económicos, pues también depende de que las personas encuentren un propósito en sus actividades, reciban un trato justo y sientan que forman parte de un equipo.

Cuando los empleados perciben que sus líderes se preocupan por su bienestar, pueden desarrollar una mayor confianza en la organización y mostrar una disposición más genuina para contribuir a sus objetivos.

Simon Sinek sostiene que la relación de una empresa con sus clientes comienza con el trato que ofrece a sus empleados. (Foto: @simonsinek / Instagram)

El Círculo de Seguridad y su importancia en el liderazgo

Esta filosofía está relacionada con el concepto del Círculo de Seguridad que desarrolla en su libro “Leaders Eat Last” (Los líderes comen al final). El autor explica que los buenos líderes tienen la responsabilidad de crear espacios en los que sus equipos puedan sentirse protegidos frente a las amenazas externas y las dificultades del entorno laboral. En esas condiciones, las personas pueden concentrarse mejor en colaborar, resolver problemas y alcanzar metas comunes.

El planteamiento también cuestiona los modelos de gestión basados exclusivamente en resultados y exigencias. Según esta perspectiva, un trabajador que se siente constantemente presionado, ignorado o poco valorado difícilmente desarrollará un vínculo sólido con la empresa. En cambio, cuando existe comunicación, reconocimiento y confianza, aumenta la posibilidad de construir relaciones laborales más estables y equipos comprometidos.

¿Cómo se aplica esta idea a las empresas?

La reflexión de Sinek tiene consecuencias prácticas para quienes dirigen organizaciones: escuchar a los trabajadores, reconocer sus aportes, brindarles herramientas para desarrollar sus funciones y considerar sus necesidades son algunas de las acciones que pueden fortalecer la cultura interna. Esto también puede influir en la experiencia del consumidor, porque los empleados que conocen y comparten los valores de una compañía están en mejores condiciones de transmitirlos durante la atención y el servicio.

El mensaje central del especialista es que el liderazgo no consiste solamente en dirigir personas para alcanzar objetivos comerciales, sino también en crear las condiciones para que puedan crecer y trabajar con confianza. Desde esta perspectiva, la satisfacción del cliente no debería construirse únicamente mediante campañas publicitarias o estrategias de venta, sino también a partir de la manera en que una empresa trata a sus propios equipos.