En una sociedad marcada por la “positividad tóxica”, muchas personas sienten culpa cuando no se levantan de buen humor. Esa sensación puede empeorar al abrir redes sociales como Instagram o Facebook y ver a otros aparentemente felices en sus viajes o celebraciones; sin embargo, los expertos aseguran que la felicidad no depende solo de “poner buena cara”, sino de entender qué pensamientos y hábitos afectan nuestro bienestar.

La terapeuta Tamika Lewis, directora de WOC Therapy en California, señala que las emociones que más interfieren con la felicidad son la vergüenza, la culpa y la preocupación.

“Cuando sentimos alguna de estas tres, quedamos atrapados entre el pasado y el futuro”, explica en conversación el medio HuffPost.

Lewis, quien recomienda practicar autocompasión y mindfulness para reconectar con el momento, también comparte con sus pacientes una práctica hawaiana llamada ho’oponopono, que consiste en repetir cuatro frases: “Lo siento, perdóname, gracias, te amo.”

Según ella, este sencillo ritual ayuda a liberar emociones pesadas y reforzar el amor propio.

Terapeutas como Tamika Lewis y Sadaf Siddiqi explican que emociones como la culpa y la preocupación alejan a las personas del presente. (Foto referencial: Freepik)

Otra herramienta útil, dice Lewis, es la gratitud. “Si nos enfocamos más en lo que tenemos que en lo que falta, cambia nuestra perspectiva”, comenta.

Aconseja agradecerle al cuerpo por lo que permite hacer o reconocer los pequeños logros del día. “No tienes que hacerlo, tienes la oportunidad de hacerlo”, recuerda, citando la frase popularizada por una entrenadora de Peloton.

Por su parte, la psicoterapeuta Sadaf Siddiqi, de Nueva York, explica que muchas personas permanecen en situaciones que no las hacen felices (como relaciones poco satisfactorias o trabajos sin sentido) por miedo o comodidad.

“Algunos se quedan atrapados en la rumiación, pensando demasiado y actuando poco”, advierte. Esto puede generar una “parálisis por análisis” que impide avanzar.

Su consejo es dar pequeños pasos, incluso si parecen insignificantes: “El cambio real llega a través de los micro-movimientos, no de las grandes decisiones”.

Practicar gratitud, mindfulness y limitar el tiempo en redes sociales puede transformar la forma en que sentimos el día a día. (Foto referencial: Freepik)

La trabajadora social Stephanie Dahlberg, de Thriveworks en New Hampshire, apunta a otro obstáculo para la felicidad: la comparación constante.

“Ver en redes sociales vidas que parecen perfectas nos lleva a compararnos sin darnos cuenta”, dice. Para contrarrestarlo, recomienda limitar el tiempo frente a la pantalla y comenzar el día escribiendo cinco cosas por las que se está agradecido.

“Empezar con gratitud cambia la energía del día y estimula pensamientos más positivos”, afirma.

La psicóloga Shavonne Moore-Lobban, autora y especialista en salud mental, agrega que es fundamental recordar que lo que se ve en redes no es la realidad completa. “Solemos ver solo los momentos felices, no las luchas ni los días difíciles”, advierte.

Esto, según ella, contribuye a que las personas repriman sus emociones más duras y proyecten una imagen siempre optimista. “En nuestra cultura, mostrar vulnerabilidad no está bien visto, pero reconocer los momentos difíciles también es parte de la felicidad”, dice.

Según las expertas, la verdadera felicidad no es un destino, sino un proceso que se construye con pequeños pasos conscientes. (Foto referencial: Freepik)

Finalmente, las expertas coinciden en que la felicidad no debe verse como un destino final, sino como un proceso.

“Mis pacientes suelen decir ‘quiero ser feliz’, pero cuando logran sus metas, siguen sintiendo vacío. La felicidad no está en alcanzar algo, sino en cómo transitamos el camino”, dice Siddiqi.

Lewis coincide y agrega que, más que buscar “ser feliz”, lo importante es vivir con alegría y plenitud.

“Cada día podemos elegir cómo queremos sentirnos —y eso, más que cualquier logro, es lo que realmente cambia nuestra vida”, concluye.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí