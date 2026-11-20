Un fuerte movimiento sísmico se sintió en Lima y otras zonas del Perú la noche de este viernes 20 de noviembre. El temblor alcanzó una magnitud de 6.7 y tuvo su epicentro en la región Junín, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), difundido a las 7:09:19 p. m.
El evento ocurrió a 30 kilómetros al noroeste de Junín y registró una profundidad de 129 kilómetros. El organismo reportó una intensidad de V en Junín, mientras ciudadanos de Lima también percibieron el movimiento telúrico.
¿A qué hora ocurrió el sismo de magnitud 6.7?
El sismo se registró a las 7:09:19 p. m. del viernes 20 de noviembre, de acuerdo con los datos del Centro Sismológico Nacional (CENSIS). Por su magnitud, el movimiento fue percibido en distintas zonas y generó alarma entre quienes se encontraban en viviendas, edificios y espacios públicos.
El reporte oficial consignó una magnitud de 6.7 y una profundidad de 129 kilómetros. El epicentro fue localizado a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la región del mismo nombre.
¿Dónde se localizó el epicentro del sismo?
El epicentro estuvo ubicado en la sierra central del Perú, a 30 kilómetros al noroeste de Junín. Las coordenadas reportadas fueron -10.97 de latitud y -76.19 de longitud.
La profundidad de 129 kilómetros corresponde a un sismo profundo. Este parámetro, junto con la magnitud y la ubicación, influye en la manera en que las ondas sísmicas se propagan y son percibidas en distintas localidades.
Datos oficiales del movimiento sísmico
|Datos
|Último temblor en Perú
|Fecha
|20 de noviembre de 2026
|Hora
|7:09:19 p. m.
|Magnitud
|6.7
|Profundidad
|129 km
|Epicentro
|30 km al noroeste de Junín
|Región
|Junín
|Intensidad
|V en Junín
|Latitud
|-10.97
|Longitud
|-76.19
|Código
|IGP/CENSIS/RS 2026-0818
Temblor en Lima hoy, 20 de noviembre: sismo de magnitud 4.0 al oeste de Ancón
Un segundo sismo fue registrado a las 11:03:00 horas de este viernes 20 de noviembre, con una magnitud de 4.0 y epicentro a 52 kilómetros al oeste de Ancón, en la provincia y departamento de Lima. El evento tuvo una profundidad de 51 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de III en Ancón.
- Fecha: 20 de noviembre de 2026
- Hora local: 11:03:00
- Magnitud: 4.0
- Epicentro: 52 km al O de Ancón, Lima – Lima
- Latitud y longitud: -11.68, -77.64
- Profundidad: 51 km
- Intensidad máxima: III en Ancón
- Fuente: Instituto Geofísico del Perú (IGP)
Bienvenidos a nuestro live blog de los sismos registrados en Perú este viernes 20 de noviembre de 2026. Aquí encontrarás información actualizada sobre los temblores reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con detalles de magnitud, epicentro, profundidad, intensidad y las regiones donde se registraron los movimientos telúricos. Sigue nuestra cobertura en tiempo real.
¿Se reportaron daños tras el fuerte sismo?
Hasta el momento de esta publicación, no se cuenta con un balance oficial confirmado de daños materiales, personas heridas o víctimas mortales por el movimiento telúrico.
Las autoridades deberán evaluar las posibles afectaciones en las zonas donde el sismo fue percibido. La información puede actualizarse durante las próximas horas, por lo que se recomienda seguir los comunicados de los organismos oficiales.
¿Qué hacer ante un sismo fuerte?
Ante un movimiento telúrico, se recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables. Una vez que termine el movimiento, se debe verificar el estado de las personas cercanas y revisar posibles daños en el inmueble.
También es importante contar con una mochila de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades. Si se detectan daños estructurales, se debe evitar ingresar a la vivienda o edificio hasta que sea evaluado por personal competente.
Sismo de magnitud 6.7 en Junín hoy, 20 de noviembre: epicentro, profundidad e intensidad, según el IGP
Un sismo de magnitud 6.7 se registró este viernes 20 de noviembre de 2026 a las 19:09:19 horas, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en el departamento del mismo nombre. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 129 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de V en Junín, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).