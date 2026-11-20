Un fuerte movimiento sísmico se sintió en Lima y otras zonas del Perú la noche de este viernes 20 de noviembre. El temblor alcanzó una magnitud de 6.7 y tuvo su epicentro en la región Junín, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), difundido a las 7:09:19 p. m.

El evento ocurrió a 30 kilómetros al noroeste de Junín y registró una profundidad de 129 kilómetros. El organismo reportó una intensidad de V en Junín, mientras ciudadanos de Lima también percibieron el movimiento telúrico.

¿A qué hora ocurrió el sismo de magnitud 6.7?

El sismo se registró a las 7:09:19 p. m. del viernes 20 de noviembre, de acuerdo con los datos del Centro Sismológico Nacional (CENSIS). Por su magnitud, el movimiento fue percibido en distintas zonas y generó alarma entre quienes se encontraban en viviendas, edificios y espacios públicos.

El reporte oficial consignó una magnitud de 6.7 y una profundidad de 129 kilómetros. El epicentro fue localizado a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la región del mismo nombre.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0818 Fecha y Hora Local: 20/11/2026 19:09:19 Magnitud: 6.7 Profundidad: 129km Latitud: -10.97 Longitud: -76.19 Intensidad: V Junín Referencia: 30 km al NO de Junín, Junín - Junín https://t.co/9fFKemqYyH — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 21, 2026

¿Dónde se localizó el epicentro del sismo?

El epicentro estuvo ubicado en la sierra central del Perú, a 30 kilómetros al noroeste de Junín. Las coordenadas reportadas fueron -10.97 de latitud y -76.19 de longitud.

La profundidad de 129 kilómetros corresponde a un sismo profundo. Este parámetro, junto con la magnitud y la ubicación, influye en la manera en que las ondas sísmicas se propagan y son percibidas en distintas localidades.

Datos oficiales del movimiento sísmico

Datos Último temblor en Perú Fecha 20 de noviembre de 2026 Hora 7:09:19 p. m. Magnitud 6.7 Profundidad 129 km Epicentro 30 km al noroeste de Junín Región Junín Intensidad V en Junín Latitud -10.97 Longitud -76.19 Código IGP/CENSIS/RS 2026-0818

¿Se reportaron daños tras el fuerte sismo?

Hasta el momento de esta publicación, no se cuenta con un balance oficial confirmado de daños materiales, personas heridas o víctimas mortales por el movimiento telúrico.

Las autoridades deberán evaluar las posibles afectaciones en las zonas donde el sismo fue percibido. La información puede actualizarse durante las próximas horas, por lo que se recomienda seguir los comunicados de los organismos oficiales.

¿Qué hacer ante un sismo fuerte?

Ante un movimiento telúrico, se recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables. Una vez que termine el movimiento, se debe verificar el estado de las personas cercanas y revisar posibles daños en el inmueble.

También es importante contar con una mochila de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades. Si se detectan daños estructurales, se debe evitar ingresar a la vivienda o edificio hasta que sea evaluado por personal competente.