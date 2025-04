El martes 1 de abril, Real Madrid y Real Sociedad disputarán el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2024-25 a las 13:30 horas (Centro de México). La transmisión en México estará a cargo de Sky Sports en TV y Sky Plus en streaming . Aquí encontrarás la guía completa para seguir el minuto a minuto y todos los detalles del encuentro.

El Santiago Bernabéu será el escenario de un duelo decisivo entre Real Madrid y Real Sociedad por la Copa del Rey 2025. Descubre cómo seguir la transmisión en vivo desde México por TV y streaming. (Foto: AFP)

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO, Real Madrid vs. Real Sociedad?

Sky Sports transmitirá en vivo el partido Real Madrid vs. Real Sociedad por la Copa del Rey en México. Podrás verlo en los canales 516 (SD) y 1516 (HD). Además, aquí te compartimos el enlace para contratar el servicio y no perderte la emoción del encuentro.

¿Cómo ver SKY Sports EN VIVO, Real Madrid vs. Real Sociedad desde México?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos del fútbol europeo, según el plan que contrates. A continuación, conoce los precios:

➜ Sky pospago :

El paquete Sky Silver está disponible desde $369 MXN/mes con pago oportuno (precio de lista: $449) e incluye 100 canales de video (81 en HD y 19 en SD), además de la Bundesliga. Por su parte, el paquete Sky Gold cuesta desde $469 MXN/mes (precio de lista: $549) y ofrece 139 canales (113 en HD y 26 en SD), incluyendo todos los partidos de LaLiga EA SPORTS y la Bundesliga, además de 3 meses de Max. Ambos paquetes cuentan con mosaicos, pago por evento y canales de música.

➜ Sky prepago :

El paquete Sky Prepago está disponible desde $249 MXN/mes en promoción por 3 meses (precio de lista: $269) e incluye 77 canales de video (64 en HD y 13 en SD), además de la Bundesliga. Por otro lado, el paquete Sky ViX Premium cuesta desde $299 MXN/mes e incluye 79 canales (66 en HD y 13 en SD), acceso a ViX Premium y lo mejor del fútbol alemán con la Bundesliga.

Real Madrid y Real Sociedad se juegan el pase a la final de la Copa del Rey 2025. Consulta aquí los horarios, canales de TV y opciones de streaming para ver el partido en vivo desde México. (Foto: AFP)

Datos del Real Madrid vs. Real Sociedad

Fecha: martes 1 de abril de 2025

martes 1 de abril de 2025 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid Hora: 13:30 Centro de México

13:30 Centro de México Canal TV: Sky Sports

Sky Sports Streaming: Sky+