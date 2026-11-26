La celebración de Thanksgiving Day suele dejar algo más que buenos recuerdos: grandes cantidades de comida que muchas familias no logran terminar durante la cena. El pavo es uno de los principales protagonistas de estas sobras, pero no es necesario limitarse a calentarlo y servirlo nuevamente. Con un poco de creatividad, es posible convertirlo en preparaciones económicas y fáciles de hacer durante los días posteriores a Acción de Gracias.

6 maneras de transformar el pavo sobrante en nuevos platos

1. Prepara sándwiches de pavo: Una de las alternativas más rápidas consiste en utilizar las rebanadas de pavo para preparar sándwiches. Puedes acompañarlas con queso, lechuga, tomate, aguacate o mayonesa. Para darle un toque especial, también puedes agregar salsa de arándanos (cranberry sauce), una de las preparaciones tradicionales de Thanksgiving. Es una opción práctica para el desayuno, el almuerzo o una cena ligera.

2. Aprovecha la carne para preparar una sopa: Si buscas un plato caliente y reconfortante, el pavo sobrante puede convertirse en una deliciosa sopa. Solo necesitas desmenuzar la carne y combinarla con caldo, zanahorias, apio, cebolla y fideos. También puedes aprovechar los huesos del pavo para preparar un caldo casero que aporte más sabor a la preparación.

Entre las alternativas destacan los sándwiches, las sopas, los tacos, los pasteles salados y tortillas. (Foto referencial: Magnific)

3. Dale un giro mexicano con tacos o quesadillas: El pavo desmenuzado también funciona muy bien como relleno. Puedes calentarlo en una sartén con cebolla, pimientos y algunas especias, para después servirlo en tortillas de maíz o harina. Si prefieres algo más sencillo, agrega queso y pavo entre dos tortillas y cocínalas hasta que queden doradas. Así tendrás unas quesadillas fáciles de preparar.

4. Cocina un pastel de pavo o pot pie: Otra alternativa es preparar un pastel salado utilizando la carne que quedó de Thanksgiving. Mezcla el pavo con verduras, una salsa cremosa y un poco de caldo; después, coloca el relleno en un recipiente y cúbrelo con masa de hojaldre. Llévalo al horno hasta que la superficie esté dorada. El resultado es un plato abundante que también permite aprovechar algunas verduras sobrantes.

También es posible preparar ensaladas utilizando todo tipo de vegetales. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

5. Incorpóralo en una ensalada: Para quienes buscan una preparación más ligera, el pavo puede combinarse con lechuga, espinaca, tomate, pepino y otros vegetales. También puedes añadir nueces, manzana o arándanos secos para conseguir una mezcla de sabores y texturas. Una vinagreta sencilla de limón y aceite de oliva puede completar el plato.

6. Prepara una tortilla o frittata: Si todavía tienes huevos y algunos vegetales en el refrigerador, puedes utilizarlos junto con el pavo sobrante. Corta la carne en trozos pequeños, mézclala con huevos batidos, cebolla, espinaca y queso, y cocina todo en una sartén hasta que cuaje. Esta preparación funciona para el desayuno, el brunch o una comida rápida.

¿Cuánto tiempo se puede guardar el pavo sobrante?

Antes de preparar cualquiera de estas recetas, es importante conservar correctamente la carne. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda refrigerar las sobras de Thanksgiving dentro de las dos horas posteriores a la preparación, dividirlas en recipientes poco profundos y mantenerlas a una temperatura de 40 °F (4 °C) o inferior.

El pavo cocido puede conservarse en el refrigerador entre tres y cuatro días; si no piensas consumirlo durante ese periodo, lo mejor es congelarlo. Al calentarlo nuevamente, debe alcanzar una temperatura interna de 165 °F (74 °C). De esta manera, podrás aprovechar la comida de Thanksgiving sin desperdiciarla y reducir los riesgos asociados con una conservación inadecuada.