Sócrates es considerado uno de los filósofos más influyentes de la historia y una de las figuras fundamentales del pensamiento occidental. Aunque no dejó obras escritas, sus enseñanzas llegaron hasta nuestros días gracias a sus discípulos y continúan inspirando reflexiones sobre la ética, la virtud y las relaciones humanas. Entre sus frases más conocidas destaca una que invita a valorar uno de los mayores tesoros de la vida: “La amistad ha de ser como el dinero, antes de necesitarla, se debería saber el valor que tiene”.

Esta reflexión recuerda que muchas veces las personas solo comprenden la importancia de una amistad cuando atraviesan momentos difíciles. Sin embargo, el verdadero valor de un amigo debe reconocerse y apreciarse mucho antes de que la necesidad aparezca.

La muerte de Sócrates, por Jacques-Louis David (1787). | Crédito: Metropolitan Museum of Art, New York

¿Qué significa esta frase de Sócrates?

La comparación entre la amistad y el dinero busca destacar que ambos poseen un valor que no siempre se aprecia mientras están presentes. Así como una persona entiende la importancia de los recursos económicos cuando enfrenta una dificultad, también suele descubrir el verdadero significado de una amistad cuando necesita apoyo, consejo o compañía.

La enseñanza invita a no esperar a esos momentos para demostrar gratitud y fortalecer los vínculos con quienes forman parte de nuestra vida.

La amistad se construye día a día

Sócrates sugiere que una amistad auténtica no nace únicamente en los momentos de crisis. Se fortalece con pequeños gestos cotidianos: la confianza, el respeto, la sinceridad y el interés genuino por el bienestar del otro.

Al igual que cualquier relación importante, la amistad necesita tiempo, cuidado y dedicación para crecer y mantenerse sólida.

La muerte de Sócrates hizo de la cicuta uno de los venenos más célebres de la historia. | Crédito: Jacques Philippe Joseph de Saint-Quentin

Una reflexión vigente de Sócrates

En una época donde las redes sociales facilitan tener cientos de contactos, esta frase conserva toda su actualidad. La cantidad de personas con las que interactuamos no siempre refleja la calidad de nuestros vínculos.

La verdadera amistad se reconoce por la confianza, la lealtad y el apoyo mutuo, cualidades que no dependen del número de seguidores o conocidos, sino de la fortaleza de la relación.

Una enseñanza para la vida

La reflexión de Sócrates invita a expresar cariño y agradecimiento a quienes han estado presentes tanto en los buenos como en los malos momentos. Valorar una amistad antes de necesitarla significa dedicar tiempo a cultivarla, compartir experiencias y mantener el vínculo vivo.

De esta manera, las relaciones se fortalecen de forma natural y se convierten en un apoyo duradero a lo largo de la vida.

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