La operación combinada que te presentaré en este artículo informativo puede parecer sencilla de resolver, pero solo las personas que cuentan con un excelente razonamiento son capaces de hallar el resultado correcto en tan solo 7 segundos. En realidad, no es difícil, pero es necesario aplicar una regla básica de las matemáticas para ganar. ¿Estás listo para desarrollar este reto matemático ?

¿Preparado para resolver este acertijo matemático?

Para resolver correctamente el siguiente ejercicio deberás estar concentrado y usar tu razonamiento velozmente: 50−(16+8)÷4×3+2. Antes de que comiences con tu participación, también puedes invitar a amigos o familiares que desarrollen esta ecuación; de esa manera sabrás quién lo cumple en el tiempo límite.

El propósito de estos juegos mentales es entretenerte y despertar tu cerebro. De esa manera, dejarás de lado el aburrimiento o las preocupaciones por un momento. ¡Buena suerte en tu intento!

Presta atención al enunciado y resuélvelo antes de que finalice la cuenta regresiva. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la explicación del reto matemático

¿Cumpliste con el objetivo? Es posible que tengas la respuesta en mente, pero estás dudando si es la correcta. Para acertar con el resultado de cualquier operación combinada es indispensable aplicar la regla PEMDAS, un acrónimo que te revela el orden para desarrollar estos ejercicios. Paréntesis, Exponentes, Multiplicación, División, Adición y Sustracción.

Primero debiste resolver la operación entre paréntesis: (16+8)=24.

Sigues con la división: 24/4=6.

Luego, resuelves la multiplicación: 6x3=18

Cumples con la resta: 50-18=32.

Como último paso, sumas los últimos números: 32+2=34.

Como habrás notado, se comienza con los dígitos situados entre paréntesis. Logrado ello, el proceso de desarrollo será más sencillo. Recuerda esto siempre: el principio PEMDAS es la clave para resolver cualquier operación combinada.

Este es el proceso correcto para hallar el resultado del enunciado matemático. (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, el resultado es 34

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

Cuáles son los beneficios de resolver retos de matemáticas

Los expertos en salud mental señalan que estos problemas potencian la rapidez mental, refuerzan la lógica, elevan la concentración y enseñan a superar las equivocaciones con mayor tenacidad. También impulsan el pensamiento analítico y ayudan a resolver dificultades de la vida diaria.

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