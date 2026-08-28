Resolver un reto matemático suele ser una opción ideal para estimular el cerebro y poner a prueba la rapidez. En esta ocasión, te quiero presentar un problema que parece sencillo a primera vista, pero pocos logran hallar el resultado correcto bajo presión del tiempo y sin cometer errores básicos. ¿Te interesa conocer el nivel de tu razonamiento? Entonces, asume este desafío. Eso sí, una regla básica de las matemáticas puede ayudarte a ganar.

¿Resolverás este ejercicio matemático en cuestión de segundos?

Mira con atención el siguiente enunciado numérico: 360−(96÷12)(18+7). Si no mantienes la concentración en el tiempo indicado, es posible que pierdas en tu primer intento.

Aunque estos juegos pretenden fomentar la competencia, también pretenden que te entretengas y así te despejes de tus preocupaciones. Para que sientas una mayor emoción, te recomiendo que compitas con tus familiares o amigos para que descubras quién es más rápido razonando.

Los ejercicios de matemáticos ofrecen múltiples beneficios si los realizas de manera frecuente. (Foto: MAG El Comercio)

Aquí la respuesta del reto matemático

Estos desafíos matemáticos tienen un truco para resolverlo rápidamente y obtener la respuesta correcta. En ese caso, PEMDAS es la regla que se debe aplicar para desarrollar estas operaciones combinadas, pues se trata de un acrónimo que te indica el proceso correcto: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones, Divisiones, Adiciones y Sustracciones.

Primer paso. Se resuelve la división entre paréntesis: (96/12)=8.

Se resuelve la división entre paréntesis: (96/12)=8. Segundo paso. Se desarrolla la suma del segundo paréntesis: (18+7)=25.

Se desarrolla la suma del segundo paréntesis: (18+7)=25. Tercer paso. Se realiza la multiplicación: 8x25=200.

Se realiza la multiplicación: 8x25=200. Último paso. Se restan los últimos dígitos: 360-200=160.

¿Te divertiste? Espero que sí. Estos ejercicios son necesarios para que refuerces tu agilidad mental. Recuerda: la regla PEMDAS es la clave para resolver cualquier operación combinada.

Las matemáticas pueden ser opciones ideales en tus ratos libres. (Foto: MAG El Comercio)

Por lo tanto, la respuesta es 160

Si quieres seguir aprendiendo a resolver con mayor rapidez este tipo de ejercicios, ingresa a este ENLACE , el cual te brindará más opciones de retos matemáticos que pondrán a prueba tu rapidez y razonamiento. El propósito es que agilices tu cerebro y aproveches esos momentos libres de una manera divertida.

Los beneficios de resolver retos matemáticos

Además de mejorar tus habilidades en cálculo mental, los ejercicios de matemáticos te ofrecen otros beneficios que pueden notarse diariamente, tales como la mejora del memoria de trabajo, el refuerzo de la atención sostenida, el desarrollo del pensamiento lógico y la resolución de problemas, y el favorecimiento de la neuroplasticidad.