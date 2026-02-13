San Valentín está a la vuelta de la esquina y la mayoría de personas están pensando cuál es el mejor regalo que le pueden brindar a sus parejas, complementando con las clásicas flores o chocolates. Si aún no tiene ideas de cómo sorprenderla(o), la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) tiene la propuesta perfecta para este 14 de febrero. Existe una oportunidad única para inmortalizar tu amor hacia esa persona especial en el cosmos: enviando su nombre hacia la Luna. Si quieres saber cómo es el proceso, te invito a leer los siguientes párrafos. No será complicado.

Debo mencionarte que la NASA está a pocas semanas de ejecutar Artemis II, una misión que pretende orbitar la Luna a bordo de la nave Orion. Se prevé que este vuelo espacial se realizará en alguna fecha de marzo del 2026.

Si bien este viaje estará limitado a cuatro astronautas experimentados, la agencia ofrece al público en general la oportunidad de participar de manera representativa en esta travesía registrando su nombre en la nave.

Entonces, esta acción puede causar mucha emoción a tu pareja, especialmente si es fanática del mundo espacial. A continuación, te revelaré paso a paso de cómo participar.

La misión Artemis II está pactada posiblemente para marzo del 2026. (Crédito: Jim WATSON / AFP)

Cómo mandar el nombre de tu pareja en la nave Orion para sorprender en San Valentín

Primer paso: ingresa al siguiente ENLACE ; te dirigirá a la página oficial de la misión Artemis II.

ingresa al siguiente ; te dirigirá a la página oficial de la misión Artemis II. Segundo paso : registra el nombre y apellidos de tu pareja; también puedes colocar los datos personales de una amistad o un familiar que aprecies mucho.

: registra el nombre y apellidos de tu pareja; también puedes colocar los datos personales de una amistad o un familiar que aprecies mucho. Tercer paso: creas un ‘código PIN’ de 4 a 7 dígitos.

creas un ‘código PIN’ de 4 a 7 dígitos. Cuarto paso: das clic o presionas en ‘Enviar’ y listo.

Tras completar el proceso, el sitio web te compartirá un pase digital con el nombre de la persona que has registrado; este formará parte del archivo que viajará al espacio en la misión Artemis II. De esta manera, la identidad registrada acompañará a la misión en su recorrido oficial por la Luna.

Más de cuatro millones de personas ya han registrado sus datos personales para que su nombre aparezca en la nave Orion. (Crédito: NASA)

Qué astronautas formarán parte de la misión Artemis II

Reid Wiseman (comandante) : seleccionado como astronauta de la NASA en 2009. Destacó como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para la Expedición 41 y como jefe de la Oficina de Astronautas de la NASA entre el 2020 y 2022.

: seleccionado como astronauta de la NASA en 2009. Destacó como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para la Expedición 41 y como jefe de la Oficina de Astronautas de la NASA entre el 2020 y 2022. Victor Glover (piloto) : seleccionado como astronauta de la NASA en 2013. Su experiencia se basa en pilotar la misión Space X Crew 1 de la NASA a la Estación Espacial Internacional como parte de la Expedición 64.

: seleccionado como astronauta de la NASA en 2013. Su experiencia se basa en pilotar la misión Space X Crew 1 de la NASA a la Estación Espacial Internacional como parte de la Expedición 64. Christina Koch (especialista de misión) : seleccionada como astronauta de la NASA en 2013. Cuenta con un récord del vuelo espacial individual más largo de una mujer (328 días); también participó en la primera caminata espacial con un tripulación únicamente de mujeres.

: seleccionada como astronauta de la NASA en 2013. Cuenta con un récord del vuelo espacial individual más largo de una mujer (328 días); también participó en la primera caminata espacial con un tripulación únicamente de mujeres. Jeremy Hansen (especialista de misión): seleccionada como astronauta de la CSA en el 2009. Será el primer canadiense en viajar hacia la Luna.

