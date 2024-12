Enviar tarjetas de Navidad es una tradición encantadora que nunca pasa de moda. ¿Quién no disfruta recibir un sobre con un mensaje cálido en estas fechas? Pero, seamos honestos, no basta con escribir “Feliz Navidad” y listo. Si quieres destacar y hacer que tus tarjetas realmente transmitan cariño, elegancia y ese toque especial, hay ciertos detalles que marcan la diferencia. En ese sentido, Elaine Swann, experta en etiqueta y fundadora de la Escuela de Protocolo Swann, ha ofrecido una serie de consejos para enviar tarjeta navideñas.

¿Está bien enviar tarjetas navideñas a los que no la celebran?

Si puedes enviar una tarjeta específica para la festividad que celebran tus amigos de otra cultura en esta época del año, genial. Pero no te estreses por ello. “Envía lo que te resuene”, le dice Swann a Parade . “Si celebras la Navidad, envía alegría navideña. Si no celebras la Navidad y prefieres enviar Felices Fiestas, entonces envía eso. Pero no te pongas en apuros. No tienes que comprar tres juegos de tarjetas”, explicó.

¿Son apropiadas las tarjetas navideñas con fotos?

¿Es apropiado enviar una tarjeta con foto a todas las personas de tu lista? “Las tarjetas con fotos deben enviarse a las personas que la apreciarían”, sugiere Swann. “Si hay personas que conoces, pero no tienes una relación cercana con ellas, es mejor evitar enviar una tarjeta con una foto tuya junto a tus hijos o tu perro”, añadió.

Al enviar tus felicitaciones navideñas, es fundamental recordar algunos consejos de etiqueta. (Foto: Pexels)

Mantén los saludos profesionales como siempre

Hay una gran diferencia entre enviar una tarjeta de Navidad a tu jefe y a tu tía. ”Compra un juego de tarjetas para tu entorno de trabajo que sea un poco más genérico y luego, tal vez, otro juego de tarjetas para las personas que se encuentran en tu espacio seguro. Pero no te compliques tratando de complacer a todos”, sugiere Swann. “Si decides enviar las mismas tarjetas, puedes escribir una inscripción diferente en el interior según quién sea el destinatario”.

Incluye una nota personal

Aunque los remitentes suelen firmar sus tarjetas navideñas con su nombre, uno de los errores de etiqueta más comunes es no añadir un mensaje escrito a mano dirigido al destinatario. “Es importante personalizarla de alguna manera”, dice Swann. “Al menos firme con su nombre. No las pase por la impresora, no use un sello... al menos, firme con su nombre”, insiste.

Existen algunas prácticas recomendadas para completar tus tarjetas navideñas. (Foto: Pexels)

Cómo firmar con el nombre de tu familia en una tarjeta navideña

Para determinar qué nombre debe ir primero para una pareja, Swann dice que primero se debe enumerar la personalidad más dominante. “Piensa en una pareja que está bailando: alguien lidera y alguien sigue, incluso con parejas del mismo sexo”, explica. “Piensa en quién es el líder y quién es el seguidor si estuvieras bailando el tango”.

Cuidado al incorporar título profesionales

Swann agrega que debes tener cuidado de incorporar títulos profesionales, como Doctor, Reverendo o un rango militar, y enumerar a esa persona primero en el sobre exterior. “Si es una pareja, dirígete a ambos”, señala. “Si es una familia, puedes escribir ‘John y Kathy Smith y familia’. Si están dentro de tu círculo íntimo, está perfectamente bien dirigirlo [de manera más informal] a ‘La familia Smith’”.