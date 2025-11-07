Conducir en condiciones climáticas adversas, como lluvia intensa, hielo o nieve, es un desafío que muchos conductores enfrentan, especialmente en Estados Unidos, donde el clima varía considerablemente según la región. En ese sentido, Marcos Bureau, experto en autos, ofrece algunos consejos prácticos para manejar con confianza y seguridad en estas condiciones extremas, asegurando que tu viaje sea lo más seguro posible.

Afortunadamente, los autos de la actualidad cuentan con muchas asistencias a la conducción que nos ayudarán a tener un manejo seguro en esta época tan especial del año. Según Bureau, estos son algunos de los consejos más útiles para aprovechar estas tecnologías y garantizar un manejo seguro durante el invierno:

El control de tracción impide que las ruedas patinen al acelerar asegurando una mejor tracción en nieve o hielo la asistencia de arranque en pendiente es algo muy valioso en esta época del año. “Esta función evita que el vehículo ruede hacia atrás al arrancar en una pendiente es muy útil en carreteras con hielo”, comentó Bureau a Hoy Día.

Conducir en condiciones de clima extremo como lluvia, hielo o nieve puede resultar peligroso, sin embargo, existen algunos consejos que puedes seguir para hacerlo de forma segura. (Foto: Reuters)

El sistema de control de presión de neumáticos o TPMS te avisa si la presión de los neumáticos es baja “lo cual es crucial en invierno ya que la presión puede verse afectada por las bajas temperaturas comprometiendo la adherencia con el asfalto” , comentó Bureau .

o TPMS te avisa si la presión de los neumáticos es baja , comentó Bureau El control de crucero adaptativo o ACC mantiene una velocidad constante y una distancia de seguridad con el vehículo que va enfrente de ti “reduciendo la fatiga del conductor en viajes largos sobre todo en esta época invernal”, señaló Bureau.

o ACC mantiene una velocidad constante y una distancia de seguridad con el vehículo que va enfrente de ti “reduciendo la fatiga del conductor en viajes largos sobre todo en esta época invernal”, señaló Bureau. El asistente de mantenimiento de carril te avisa si te sales del carril involuntariamente “lo que puede ser especialmente útil en carreteras con poca visibilidad debido a la nieve o a la niebla” , dijo el experto.

te avisa si te sales del carril involuntariamente , dijo el experto. La detección de punto ciego te alerta de la presencia de vehículos en tus puntos ciegos “facilitando los cambios de carril con seguridad”, indicó.

Es importante recordar que las asistencias a la conducción son una herramienta que en ningún caso sustituye al elemento más importante a la hora de manejar: la precaución y la atención al camino. “Utilizar estas asistencias a la conducción de una forma responsable y sumandolas, por supuesto, a una conducción segura y responsable van a hacer que esta época del año sea muy especial y sobre todo muy segura”, concluyó el especialista.

