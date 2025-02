De seguro escuchaste más de una vez que beber jugo no es más sano que comer las frutas y verduras enteras, pero si lo que buscas es desintoxicar tu cuerpo, hay una opción que no puedes dejar pasar. En los últimos años se ha vuelto popular la tendencia détox y unas de las alternativas que más se consume es el popular jugo verde. Hoy te explico, de la mano de los expertos, en qué consiste y cuáles son los beneficios que trae a tu cuerpo.

La ingesta de jugos puede ser útil en una alimentación equilibrada. Por ejemplo, nos pueden ayudar a consumir frutas y verduras si no nos gusta comerlas. “También pueden ayudar al sistema digestivo a descansar de la ingesta de fibra, lo que puede ser beneficioso para algunas personas que padecen ciertas enfermedades o reciben determinados tratamientos médicos”, explican desde Mayo Clinic.

Aquí también detallan que es mejor “utilizar una licuadora en lugar de una máquina para exprimir el jugo. Al licuar las partes comestibles de la fruta y la verdura se obtiene una bebida con más fibra y más sustancias químicas saludables de las plantas”.

¿Por qué es necesario desintoxicar el cuerpo?

“Las células se llenan de algo que se llama radicales libres que las oxidan y eso te hace envejecer, te da fatiga, te levantas cansado, no tienes energía, te sientes hinchado, etc. Para sentirnos bien, todos los días tenemos que desintoxicarnos y no es que tengas que vivir a punta de jugos, sino que puedes continuar con tu alimentación moderada. Al jugo verde le agregas manzana, espinaca, limón y miel para que sea más sabroso”, indicó la nutrióloga Adriana Martin invitada al programa ‘Hoy Día’ de Telemundo.

El jugo verde es la bebida ideal para limpiar el organismo. (Foto: Toni Cuenca / Pexels)

¿Cuáles son los beneficios de consumir jugo verde?

“Los jugos verdes son una excelente manera de incorporar más vegetales a la dieta diaria, proporcionando una gran cantidad de nutrientes esenciales de forma práctica y deliciosa”, comentó Jenny García, nutricionista de Alyssol. Esta bebida destaca por ser una mezcla de vegetales y frutas que contengan clorofila, una sustancia que está presente en las plantas. Algunas alternativas para prepararlo es mezclar en una licuadora espinaca, piña y pepino; espinaca, kiwi y lechuga; Pepino, apio y manzana, entre otras opciones. Aquí te explico los beneficios.

Aportan micronutrientes esenciales. Son ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Ayudan a la hidratación y favorecen la digestión. Su alto contenido en agua y fibra facilita el tránsito intestinal y contribuye a mantener un equilibrio en el organismo. Son una alternativa para quienes consumen pocas verduras. “Al ser licuados, permiten una absorción más rápida de nutrientes esenciales sin necesidad de grandes preparaciones”, agrega la especialista de la empresa de frutas frescas y congeladas que lanzó un pack de jugo verde. Contribuyen a mejorar la energía y el bienestar general. Sus ingredientes naturales aportan vitalidad y ayudan a reducir la fatiga, siendo ideales para un estilo de vida activo.

El jugo verde contiene apio, kiwi y piña y la idea es consumirlo sin colar luego de licuarlo para aprovechar todos sus nutrientes. (Foto: Alyssol)

Los jugos verdes pueden disfrutarse en cualquier momento del día, siendo una excelente opción para empezar la mañana con energía o como complemento refrescante en la tarde. Eso sí, los especialistas aconsejan siempre hacer un détox bajo la ayuda y supervisión de un profesional.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).