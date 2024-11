Uno de los mayores placeres de los niños es disfrutar de una paleta de hielo o crema llena de sabor, pero cuando se está con malestar, a más de uno se lo prohíben. Estoy segura que en más de una ocasión tu mamá o abuela te quitó el helado de las manos cuando estabas con gripe o dolor de cabeza y, aún siendo adulto, también te recordaron que ingerirlo te haría daño. Hoy te traigo la explicación de la química farmacéutica Karen Luna, que comparte tips basados en la ciencia en Estados Unidos, quien viene a desbaratar este mito.

Cuando uno empieza a toser, tener congestión nasal, dolor al tragar, de cabeza o fiebre, lo primero que asume es que está resfriado o con la garganta inflamada. Es ahí donde se visita al médico y se cumple con el plan de medicinas y constante hidratación. Muchos especialistas recomiendan una dieta saludable, sin abusar de los condimentos, picantes, azúcar o grasas.

Tras esto, muchos evitan ingerir bebidas frías ya que se piensa que los síntomas empeorarán y los malestares también pero, ¿alguna vez te pusiste a pensar qué pasaría si te comes un helado en pleno dolor de garganta?

Cuando nos encontramos con esta molestia buscamos la forma más efectiva y rápida para aliviarla, pero muy pocos piensan en comerse un helado. (Foto: Towfiqu barbhuiya / Pexels)

¿Helado para el dolor de garganta?

Karen Luna es una química farmacéutica con gran presencia en redes sociales y mediante un video en Instagram precisó que “¿Te duele la garganta por inflamación y a ti lo primero que te dijo mami es no, no, no, al heladito?, pues ese mito está acabado y a ti te han engañado”.

¿La razón? Pues la especialista indica que “el frío desinflama y un buen heladito sería un buen remedio”, eso sí, evitando “los trocitos grandes o nueces en su interior porque podrían lastimarte y causarte más dolor”. “Así que si te duele la garganta no es un castigo y el heladito podría ser tu mejor amigo”, agregó.

Si el helado lleva trocitos que puedan dañar la garganta, como maní, es mejor evitarlo. (Foto: rakhmat suwandi / Pexels)

Eso sí, esta es una recomendación que se debe tomar con moderación ya que la mayoría de estos productos tienen muchas calorías y azúcares que pueden dañar tu salud. Además, si te comes muchos helados, el nivel de frío puede tener un efecto perjudicial y complicarte más.

Sabiendo que el helado es una solución natural efectiva para aliviar el dolor de forma temporal ya que el frío ayuda a reducir la inflamación, es bueno tener claro que este alimento no cura la infección, pero tampoco la empeora.

