¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen tener suerte en todo lo que hacen? ¿Cómo es posible que siempre consigan lo que desean sin esfuerzo aparente? La respuesta, según la sanadora holística Aymee De Los Ángeles, no está en el azar, sino en la energía y las creencias que cada persona cultiva.

¿Qué es la suerte?

Antes de atraer la buena fortuna, es fundamental entender qué es la suerte. De acuerdo con Aymee De Los Ángeles en una entrevista a Telemundo 52, la suerte es un conjunto de creencias que definen nuestras experiencias de acuerdo con nuestras expectativas. En otras palabras, la forma en que etiquetamos los eventos de nuestra vida influye directamente en nuestra percepción de lo que es o no es buena suerte.

Por eso, hay personas que parecen tener “suerte” en todo lo que hacen: porque alinean su energía y pensamientos con lo que desean. Entonces, la pregunta clave es: ¿cómo convertirnos en una de esas personas afortunadas?

Definir con claridad nuestros deseos y eliminar pensamientos negativos nos ayuda a atraer la fortuna. | Crédito: Freepik

Primer paso: Define con claridad lo que deseas

El primer paso para atraer la suerte y la fortuna es tener muy claro lo que queremos. Muchas veces, el problema no es que el universo no nos escuche, sino que nosotros mismos enviamos señales contradictorias. Tener múltiples ideas en la mente puede confundir la energía y hacer que nuestros deseos no se materialicen.

Una excelente forma de concretar nuestros deseos es escribirlos en un papel. Esto ayuda a aterrizar la idea y visualizarla de manera más clara. “Lo que se escribe, se concreta”, dice Aymee De Los Ángeles.

Segundo paso: Cambia tus creencias limitantes

Muchas personas creen erróneamente que para lograr algo hay que sufrir, esforzarse demasiado o “merecerlo” a través de sacrificios. Esta creencia solo desvía la energía y retrasa la manifestación de nuestros deseos.

Según Aymee De Los Ángeles, es importante entender que “todo se puede dar de manera fácil, segura y en armonía”. Enfocarnos en la dificultad solo atraerá más obstáculos a nuestra vida. La clave está en entrenar nuestra mente para ver siempre lo positivo en cada situación.

Tercer paso: Conviértete en un imán de buena suerte

Cada persona es un imán energético que atrae experiencias alineadas con sus pensamientos y emociones. Nuestra energía se expande y se conecta con lo que queremos lograr. Es por eso que dos personas pueden desear lo mismo, pero solo una lo consigue. La diferencia está en la vibración que cada una emite y en sus expectativas sobre lo que “merecen”.

Conectarnos con el Arcángel Gabriel y mantener una mentalidad positiva nos convierte en imanes de oportunidades. | Crédito: Freepik

Cuarto paso: Conéctate con los ángeles

Los ángeles pueden ayudarnos a atraer la buena suerte y abrir caminos. En especial, el Arcángel Gabriel es el encargado de las nuevas oportunidades, dice la sanadora holística. Pedir su guía nos permitirá ver opciones que quizás antes no habíamos considerado.

Una frase poderosa al hacer peticiones es: “Esto o algo mucho mejor”. De esta manera, dejamos abierta la posibilidad de que el universo nos entregue lo que realmente necesitamos, incluso si es mejor de lo que imaginábamos.

Técnica para eliminar pensamientos negativos

Cada vez que sientas miedo o negatividad, “imagina que tienes un radar interno y dale la vuelta mágicamente para enfocarlo en lo positivo”, dice la experta. La energía es como la magia: se transforma según la forma en que la usamos. Si entrenamos la mente para centrarse en lo bueno, con el tiempo atraeremos más cosas positivas a nuestra vida.