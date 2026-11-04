“Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona”. Esta es una de las frases más recordadas de Steve Jobs, cofundador de Apple, quien la pronunció durante su discurso de graduación en la Universidad de Stanford, el 12 de junio de 2005. Con este mensaje, el empresario dejó una reflexión sobre la importancia de aprovechar la vida y no permitir que las decisiones de otras personas determinen el propio camino.

La declaración formó parte de la tercera historia que Jobs compartió ante los graduados, centrada en la muerte y en cómo recordar que la vida tiene un final puede cambiar la manera de tomar decisiones. El empresario explicó que durante 33 años se había preguntado cada mañana si estaría satisfecho con lo que iba a hacer ese día si fuera el último de su vida. Cuando la respuesta era negativa durante varios días seguidos, entendía que necesitaba cambiar algo.

Jobs invitó a no vivir de acuerdo con las expectativas de otras personas y a escuchar la propia intuición. (Foto: ROBYN BECK / AFP)

¿Qué quiso decir Steve Jobs con esta frase?

Para Jobs, ser consciente de que el tiempo es limitado permite poner en perspectiva las preocupaciones y las expectativas externas. En su discurso, advirtió que muchas personas terminan viviendo de acuerdo con las ideas de los demás, sin detenerse a pensar si ese camino realmente coincide con lo que desean. Por eso, animó a los jóvenes a no quedar atrapados en las opiniones ajenas ni en las reglas que otros establecen.

El cofundador de Apple también relacionó esta reflexión con la importancia de escuchar la propia intuición. En el mismo discurso, afirmó que las personas deben tener el valor de seguir su corazón y sus convicciones, porque estas pueden orientarles hacia aquello en lo que realmente desean convertirse. Su mensaje no consistía en ignorar todos los consejos, sino en evitar que la presión externa sustituya por completo las decisiones personales.

Las experiencias que marcaron su mensaje

Jobs también habló de momentos difíciles de su trayectoria, como su salida de Apple en 1985, la empresa que había fundado junto con Steve Wozniak.

Aunque inicialmente describió aquella experiencia como devastadora, explicó que después le permitió iniciar una etapa creativa en la que fundó NeXT y participó en el desarrollo de Pixar. Con el tiempo, Apple adquirió NeXT y Jobs regresó a la compañía.

Al compartir estas experiencias, el empresario buscó transmitir que los cambios inesperados y los fracasos no necesariamente significan el final de una oportunidad.

Su discurso concluyó con otra de sus frases más conocidas: “Mantente hambriento. Mantente alocado” (Stay hungry. Stay foolish). El mensaje, dirigido a los graduados de Stanford, invitaba a mantener la curiosidad, asumir riesgos y construir una vida propia, en lugar de limitarse a cumplir las expectativas de los demás.