Si sientes que tu rostro ya no refleja juventud y energía, es momento de actuar ya que con el tiempo el óvalo facial pierde definición y eso puede restar vitalidad y confianza. Ante este escenario, muchos piensan que lo mejor es recurrir a cirugías o tratamientos invasivos para recuperar un contorno más firme y armonioso; sin embargo no es así. Con las rutinas correctas y activos antiedad potentes puedes notar cambios reales sin perder tu naturalidad. En esta nota te explicaré qué es el óvalo facial, por qué cambia con la edad y cuáles son los ingredientes y prácticas que funcionan mejor para tu piel de la mano de Suzanne Piqueras, experta en tratamiento facial quien recalca que “no solo las arrugas son señal de envejecimiento ya que con el tiempo se descompone el ‘triángulo de la juventud’ de tu rostro”, por lo que es importante actuar con medidas concretas que puedes empezar hoy para tener resultados en semanas o meses cuando empieces a sentir que la musculatura facial pierde soporte y cede a la gravedad.

Qué es el óvalo facial y por qué importa

El óvalo facial es la silueta que dibuja el contorno de la cara desde la frente hasta la barbilla, incluyendo las mejillas y la línea mandibular. Influye en la percepción de juventud ya que un contorno definido transmite firmeza y armonía, mientras que la pérdida de definición puede dar una apariencia cansada o envejecida. Trabajar en él implica respetar la identidad facial de cada persona mientras se busca equilibrio y naturalidad.

Con el paso del tiempo la piel y el tejido subcutáneo sufren varios cambios: disminuye la producción de colágeno y elastina, la grasa facial se redistribuye (con pérdida en pómulos y acumulación bajo la mandíbula), los ligamentos de sostén se aflojan y los huesos faciales pueden reabsorberse levemente. Estas transformaciones provocan flacidez, pérdida de volumen en las mejillas y aparición de papada o líneas que rompen el contorno. Además, factores externos como la exposición solar, el tabaquismo, la mala alimentación y la falta de sueño aceleran este proceso.

Es aquí cuando decimos que el ‘triángulo de la juventud’ de tu rostro se invierte: la mandíbula pierde definición, se ensancha y aparece flacidez, haciendo que el rostro luzca cuadrado.

El Triángulo de la Juventud, también conocido como el triángulo de la belleza facial, es una forma equilátera que se traza uniendo los puntos más altos de cada pómulo con el centro del mentón. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Señales para detectar que tu rostro ha perdido firmeza

Líneas de expresión más profundas

Pérdida de firmeza y volumen en las mejillas

Contorno facial menos definido

Flacidez en cuello y mandíbula

“No solo las arrugas son señal de envejecimiento. Con el paso del tiempo estas se vuelven más pronunciadas y hay una pérdida de definición de contorno, lo que llamamos el ‘triángulo de la juventud’ que es el óvalo facial bien definido, las mejillas robustas, poca flacidez y buena forma en el contorno, firmeza y elasticidad. Con el paso del tiempo se van dañando las fibras y se descompone la arquitectura y armonía del óvalo facial. Hay pérdida en el volumen de las mejillas, caen hacia abajo, y el contorno se vuelve recto abajo, volviéndose un triángulo invertido. El cambio de estructura te vuelve una persona un poco diferente a lo que estás acostumbrado a ver en el espejo”, explicó Suzanne Piqueras, Directora de Tratamiento Facial y Protección Solar de Yanbal.

Cómo mantener un óvalo definido

La mejor estrategia es la prevención. Empezar rutinas desde los 20 y 30 años —y reforzarlas en los 40 en adelante— ayuda a ralentizar la pérdida de firmeza. El enfoque no invasivo prioriza acciones que refuercen la estructura de la piel y su capacidad de regeneración: protección solar diaria, limpieza adecuada, hidratación profunda (no solo de tu piel, sino también tomar 2 litros de agua al día) y hábitos saludables (alimentación rica en antioxidantes, ejercicio, sueño reparador). Estas medidas no solo benefician el óvalo sino la salud general de la piel.

Para devolver la firmeza de la piel hay que enfocarse en el cuidado personal que incluya cremas reafirmantes, masajes estimulantes faciales y un uso constante de protección solar para evitar la degradación de la piel. (Foto: @yanbal / Instagram)

Redefinir el óvalo facial sin intervenciones quirúrgicas

“Antes de recurrir a métodos invasivos necesitamos primero que se vuelva un hábito el cuidado facial ya que si me hago un tratamiento y sigo sin cuidarme la piel, se va a seguir deteriorando. Por eso lanzamos Genactive, sérum reafirmante antigravedad, una fórmula multidisciplinaria que combina biotecnología avanzada y ciencia antiedad para ayudar a reafirmar, redefinir el óvalo facial y mejorar notablemente la apariencia de la piel con resultados visibles en pocas semanas, sin procedimientos invasivos. Trabaja el problema desde varias aspectos y tres dimensiones: ayuda a fortalecer la estructura de la piel; rellenar y redefinir el contorno facial; y brindar un efecto lifting visible. Su fórmula combina ingredientes como péptidos biomiméticos, extracto de palo de rosa, ácido hialurónico, biopolímeros tensores y extracto de semillas de jojoba. Este tipo de avances científicos nos ayudan a traer resultados que podrían ser de intervenciones a un producto cosmético tópico que es muy dócil, no duele y tienes una deliciosa experiencia, pero sí hay que tener en cuenta que un uso no va a marcar la diferencia, sino la constancia y el aplicarlo a diario. Así como me lavo los dientes al despertar, me pongo mi sérum, bloqueador, mi crema de ojos y veré resultados y le doy a mi rostro las herramientas para cambiar el futuro de la piel”, agregó la experta.

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