Sentirse enfermo varias veces durante el año puede generar la impresión de que algo no está bien con las defensas; sin embargo, los especialistas explican que existe una gran variación entre las personas y que algunos individuos simplemente son más susceptibles a determinadas infecciones que otros.

Para la mayoría de los adultos, tener entre uno y tres resfriados al año entra dentro de lo normal, según explicó el doctor Otto Yang, profesor de Medicina en la división de enfermedades infecciosas y de Microbiología, Inmunología y Genética Molecular de la David Geffen School of Medicine de UCLA.

“Hay personas que sienten que están enfermas durante toda la temporada de resfriados y gripe y otras que parecen no verse afectadas”, señaló Yang a TODAY.

¿Cuántas veces al año es normal enfermarse?

La edad y el nivel de contacto con otras personas son dos de los factores que pueden modificar la frecuencia. El doctor Thomas Murray, profesor asociado de Enfermedades Infecciosas Pediátricas de la Escuela de Medicina de Yale, explicó que depende de “con qué frecuencia estás expuesto a personas en público y qué tipo de actividades realizas que te ponen en riesgo de contraer resfriados frecuentes”.

En los niños pequeños, los contagios pueden ser mucho más habituales. Los especialistas citados explican que los menores están expuestos a numerosos virus y todavía tienen menos inmunidad frente a muchos de ellos. Para cuando llegan a la adultez, las personas suelen haber tenido contacto con diversos virus del resfriado y desarrollado cierta inmunidad.

“Para cuando llegas a los 30 y 40 años, en realidad ya has estado expuesto a muchos virus comunes del resfriado y tienes cierta inmunidad contra ellos”, explicó Andy Pekosz, virólogo y profesor de Microbiología Molecular e Inmunología de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Los especialistas señalan que los adultos suelen tener entre uno y tres resfriados al año, aunque la frecuencia puede variar según la exposición, la edad y el sistema inmunitario. (Foto referencial: Magnific)

¿Por qué algunas personas se enferman más?

La cantidad de contactos con virus no es el único elemento. Yang explicó que también influye la forma en que responde el sistema inmunitario de cada persona.

“Las personas existen a lo largo de un espectro en cuanto a su capacidad para combatir ciertos tipos de infecciones, mejor o peor”, indicó.

Las diferencias individuales pueden hacer que una persona se enferme después de una exposición mientras otra no presente síntomas. Según los especialistas, factores genéticos, pequeñas variaciones del sistema inmunitario y determinadas condiciones pueden influir en la susceptibilidad.

Aun así, para la mayoría de quienes contraen resfriados con frecuencia, esto no significa necesariamente que exista un problema grave: “Es posible que su sistema inmunitario no sea perfecto, pero es poco probable que tengan un problema serio”, sostuvo Murray.

A veces no es el mismo resfriado

Otra explicación puede estar en la circulación simultánea de distintos virus. Es posible recuperarse de una infección y poco después contraer otra, lo que puede hacer que parezca que la persona lleva semanas o meses enferma de manera ininterrumpida.

Entre los virus respiratorios mencionados por los expertos están los responsables del resfriado común, la gripe, el RSV, los enterovirus, los adenovirus y el covid.

Los expertos también recomiendan prestar atención a las enfermedades que circulan en cada área. Por ejemplo, durante el periodo previo a la temporada de resfriados y gripe, la actividad de covid aumentó en varios estados de Estados Unidos, mientras los especialistas seguían vigilando la evolución de la gripe y otros virus respiratorios.

Mantener una buena higiene, reducir la exposición a personas enfermas y mantenerse al día con las vacunas son algunas de las medidas recomendadas por los expertos. (Foto referencial: Magnific)

¿Qué se puede hacer para enfermarse menos?

Reducir las posibilidades de contagio comienza con medidas sencillas. Los especialistas recomiendan mantener distancia de las personas enfermas cuando sea posible, quedarse en casa si uno presenta síntomas y lavarse las manos con frecuencia.

“Lo mejor siempre ha sido una buena higiene de manos”, afirmó Frank Esper, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Cleveland Clinic.

El uso de mascarilla también puede ser útil en espacios interiores compartidos y concurridos, especialmente cuando existe una mayor posibilidad de estar cerca de personas enfermas. Además, los expertos aconsejan considerar pruebas para covid y gripe cuando aparecen síntomas similares a los de un resfriado.

“Esperamos no ver un aumento masivo de estos casos este año, pero estarán presentes”, señaló Pekosz. “Las personas aún deberían considerar hacerse una prueba de COVID-19 si tienen síntomas leves porque es mejor saber que tienes COVID que correr el riesgo de andar por ahí pensando que tienes un resfriado cuando en realidad tienes COVID”.

Finalmente, mantener las vacunas al día, dormir lo suficiente, realizar actividad física, llevar una alimentación nutritiva y reducir el estrés forman parte de los hábitos que pueden contribuir al cuidado general del organismo.

Los especialistas también advierten que no existen soluciones rápidas para evitar los resfriados: “Desafortunadamente, simplemente no hay atajos”, concluyó Yang.