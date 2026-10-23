Consulta los últimos sismos en Brasil hoy, viernes 23 de octubre de 2026, con información de la Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), coordinada por el Observatório Nacional . En esta cobertura encontrarás la magnitud, la hora, la profundidad y la ubicación del epicentro de los temblores reportados por las instituciones que integran la red de monitoreo del país. Revisa cada registro para identificar en qué estado y municipio ocurrió el movimiento sísmico.

Además de los reportes de temblores en Brasil, conoce cómo funciona el monitoreo sísmico y por qué un terremoto con epicentro en otro país puede sentirse en territorio brasileño. Las estaciones de la RSBR transmiten sus datos a las instituciones participantes para su procesamiento y análisis; esa información alimenta el Boletim Sísmico Brasileiro, una referencia para consultar la actividad sísmica nacional.

Temblor en Brasil EN VIVO hoy, 23 de octubre de 2026: últimos reportes del RSBR

Brasil también registra terremotos, aunque muchos no son percibidos por la población. Para consultar la actividad sísmica del país, la referencia es la Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), que conecta estaciones de monitoreo y permite a sus instituciones analizar los movimientos del terreno. Sus reportes ayudan a conocer cuándo ocurrió un sismo, cuál fue su magnitud y dónde se localizó su epicentro.

Si sentiste un temblor en Brasil este viernes 23 de octubre de 2026, contrasta la información con los canales de la RSBR, el Centro de Sismologia de la Universidade de São Paulo (USP) y el Observatório Sismológico de la Universidade de Brasília (UnB). El portal de la UnB permite buscar eventos por fecha, estado, ubicación y rango de magnitud; además, distingue entre la hora de Brasília y la hora UTC.

¿Qué se sabe de los últimos sismos en Brasil y dónde consultar los reportes de hoy?

En la tabla del Observatório Sismológico de la UnB recuperada para esta revisión, dentro del intervalo del 8 al 23 de octubre de 2026, aparecen los siguientes eventos identificados como ocurridos en Brasil. Son antecedentes recientes del catálogo consultado, no reportes correspondientes al día 23.

Fecha del evento Hora de Brasília Magnitud publicada Coordenadas del epicentro Localización indicada por la fuente 10 de octubre de 2026 17:41:52 3,2 mR −20,7641; −47,5753 Brasil 9 de octubre de 2026 14:39:35 2,4 mR −10,7999; −55,1152 Brasil 9 de octubre de 2026 03:57:54 2,3 mR −8,0472; −53,9201 Brasil

¿Por qué tiembla en Brasil si está en el interior de una placa tectónica?

Brasil se encuentra en el interior de la placa Sudamericana, pero eso no lo vuelve inmune a los terremotos. Las tensiones existentes en la corteza pueden reactivar fallas geológicas: cuando las rocas se rompen o se desplazan repentinamente, liberan energía que se propaga en forma de ondas sísmicas. Estos procesos explican parte de la actividad sísmica dentro del territorio brasileño.

El Nordeste tiene antecedentes relevantes, especialmente en Rio Grande do Norte y Ceará. Los materiales de sismología de la USP documentan secuencias de temblores en João Câmara y otras localidades de esa región. También se han registrado episodios en el Sudeste: en enero de 2024, el Observatório Nacional informó sobre una secuencia en Sete Lagoas, Minas Gerais, cuyo mayor evento señalado alcanzó magnitud 2,8. Son antecedentes geográficos, no una predicción de dónde ocurrirá el próximo sismo.

¿Qué instituciones monitorean los temblores en Brasil?

La RSBR integra el trabajo de cuatro instituciones con experiencia en sismología. Las estaciones transmiten sus datos mediante internet y satélites, y los equipos científicos los evalúan para estudiar los eventos ocurridos en el país.sgb.gov

Institución o servicio Información útil para el lector Rede Sismográfica Brasileira Integra el monitoreo de la actividad sísmica del territorio brasileño. Observatório Nacional Opera la red del Sur y Sudeste y publica explicaciones sobre eventos analizados. Centro de Sismologia de la USP Distribuye el Boletín Sísmico Brasileño y otros productos; también ofrece la herramienta de relatos «Sentiu Aí». Observatório Sismológico de la UnB Permite consultar eventos por fecha, estado, magnitud y área geográfica, y descargar resultados en CSV. Universidade Federal do Rio Grande do Norte Integra la RSBR mediante la red del Nordeste.

Los terremotos más importantes registrados en Brasil

Entre los terremotos más importantes registrados en Brasil destacan el de Serra do Tombador, Mato Grosso, en 1955; la secuencia de João Câmara, Rio Grande do Norte, iniciada en 1986; y el de Itacarambi, Minas Gerais, en 2007. Su importancia no depende únicamente de la magnitud: también cuentan los daños, las consecuencias humanas y su relevancia para la investigación sismológica.gov+2

La distinción fundamental es la profundidad: Brasil registra tanto sismos superficiales asociados a fallas de su corteza como terremotos muy profundos bajo la Amazonía occidental, relacionados con la subducción de la placa de Nazca. Por eso, no es preciso presentar todos los eventos como una sola clasificación de “los más fuertes” sin explicar su origen.gov

Los terremotos más importantes de Brasil: fechas, magnitudes y relevancia

La siguiente selección combina magnitud, impacto social y valor histórico.

Terremoto o zona Fecha Magnitud reportada Serra do Tombador, Mato Grosso 31 de enero de 1955 6,2 Litoral de Espírito Santo, frente a Vitória 28 de febrero de 1955 6,1 Pacajus, Ceará 20 de noviembre de 1980 5,2 João Câmara, Rio Grande do Norte 30 de noviembre de 1986 5,1 Amazonía brasileña 20 de junio de 2003 7,1 Itacarambi, Minas Gerais 9 de diciembre de 2007 4,9 en documentación de Defensa Civil Bacia de Santos, frente al litoral de São Paulo 22 de abril de 2008 5,2 Ipixuna, Amazonas 20 de enero de 2024 6,6 mB, según el Observatório Nacional

¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto?

Un terremoto puede producirse sin previo aviso, por lo que la preparación es una de las principales herramientas para reducir el riesgo.

La recomendación durante un terremoto es aplicar la técnica “agáchate, cúbrete y sujétate”: proteger la cabeza y el cuello, refugiarse bajo una mesa resistente y mantenerse allí hasta que termine el movimiento. FOTO DE USGS / USGS

Antes de un sismo

Prepara un plan familiar de emergencia y establece un punto de encuentro.

Ten agua, alimentos, una linterna, un botiquín y otros suministros básicos.

Fija muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Identifica los lugares más seguros dentro de tu vivienda, oficina o centro educativo.

Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

Durante un sismo

La recomendación principal es agacharse, cubrirse y sujetarse. Si estás dentro de un inmueble, busca protección debajo de una mesa o estructura resistente y protege la cabeza y el cuello.

Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer. No corras hacia la salida mientras continúa el movimiento ni utilices ascensores.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables y otros elementos que puedan desprenderse. Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo hasta que termine el movimiento.

Después de un sismo

Comprueba si hay personas heridas y revisa posibles daños solo cuando sea seguro hacerlo. Presta atención a fugas de gas, problemas eléctricos o daños estructurales.

Mantente informado mediante fuentes oficiales y permanece atento a posibles réplicas. Evita ingresar a edificios dañados hasta que las autoridades determinen que son seguros.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Qué diferencia existe entre magnitud e intensidad?

La magnitud mide el tamaño del terremoto en su origen, mientras que la intensidad describe cómo se siente el movimiento y los efectos que produce en un lugar determinado. Por ello, un mismo terremoto puede tener una sola magnitud, pero diferentes niveles de intensidad según la distancia al epicentro y las condiciones locales.