Chile vive bajo una constante tensión geológica originada por la fricción y convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana, un choque de fuerzas que define la alta sismicidad del país. Este miércoles 11 de noviembre de 2026 , el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile centraliza la actividad instrumental de cada movimiento telúrico, actualizando en tiempo real la magnitud, profundidad y ubicación exacta de los epicentros. El seguimiento abarca las principales zonas de riesgo y asentamiento a lo largo del territorio —desde el norte grande con Arica, Iquique, Antofagasta y Calama, pasando por el eje central en La Serena y Santiago, hasta el sur con Concepción—, entregando la trazabilidad técnica indispensable para el análisis del comportamiento sísmico nacional.

Reporte de los últimos sismos en Chile hoy, miércoles 11 de noviembre

El catálogo de sismos en Chile reportados por el Centro Sismológico Nacional (CSN) reúne información sobre los movimientos telúricos registrados en el territorio chileno este miércoles 11 de noviembre. Los reportes incluyen la localización de los eventos, su magnitud y profundidad, y pueden actualizarse a medida que se incorporan nuevos datos al sistema de vigilancia sísmica.

El catálogo del CSN permite seguir los temblores registrados en distintas regiones de Chile, desde el entorno de Calama y Antofagasta hasta sectores de Atacama y la zona central.

¿Por qué tiembla tanto en Chile?

La actividad sísmica de Chile está relacionada principalmente con la convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. La primera se introduce por debajo de la segunda en un proceso geológico conocido como subducción, que acumula tensión y provoca la liberación de energía en forma de ondas sísmicas.

Este mecanismo explica por qué se registran temblores de distintas magnitudes a lo largo del territorio, desde el extremo norte hasta la zona austral. También explica la posibilidad de terremotos de gran magnitud, especialmente en sectores del margen costero donde se producen rupturas de la interfaz entre ambas placas.

La convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana explica gran parte de la actividad sísmica de Chile. La subducción acumula tensión en la corteza terrestre que puede liberarse en forma de terremotos de distinta magnitud. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Según la información del Centro Sismológico Nacional, los terremotos interplaca pueden generar desplazamientos importantes del fondo oceánico y, en determinadas circunstancias, provocar tsunamis.

¿Cuáles son las zonas y ciudades de Chile donde ocurren más sismos?

La distribución de los sismos no es uniforme. El norte chileno, parte de la zona central y distintos sectores del litoral presentan una actividad sísmica importante por su relación con los límites de placas y las fallas geológicas.

Entre las ciudades y localidades que conviene considerar al consultar los reportes sísmicos figuran:

Arica e Iquique: en el extremo norte, cerca de sectores activos del margen de subducción.

en el extremo norte, cerca de sectores activos del margen de subducción. Pica, Pozo Almonte y Huara: localidades de la Región de Tarapacá situadas en un territorio con actividad sísmica frecuente.

localidades de la Región de Tarapacá situadas en un territorio con actividad sísmica frecuente. Calama, Antofagasta y San Pedro de Atacama: en el norte grande, donde se registran tanto sismos asociados a la subducción como movimientos en el interior continental.

en el norte grande, donde se registran tanto sismos asociados a la subducción como movimientos en el interior continental. Copiapó y El Salvador: en la Región de Atacama, una zona que también registra actividad sísmica.

en la Región de Atacama, una zona que también registra actividad sísmica. La Serena, Coquimbo y Ovalle: en la Región de Coquimbo, expuesta a la actividad del margen continental.

en la Región de Coquimbo, expuesta a la actividad del margen continental. Santiago, Valparaíso y Rancagua: en la zona central, donde los efectos de un sismo dependen de su magnitud, profundidad, distancia y condiciones locales.

en la zona central, donde los efectos de un sismo dependen de su magnitud, profundidad, distancia y condiciones locales. Concepción, Talcahuano y Cobquecura: en la zona centro-sur, con antecedentes de grandes terremotos y actividad sísmica costera.

en la zona centro-sur, con antecedentes de grandes terremotos y actividad sísmica costera. Valdivia y Puerto Montt: en el sur, dentro de una región marcada por una importante historia sísmica.

Chile presenta una importante actividad sísmica desde Arica e Iquique, en el norte, hasta Concepción y Puerto Montt, en el sur. La interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana explica buena parte de los movimientos telúricos registrados a lo largo del territorio. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Esta lista sirve como referencia geográfica, no como una clasificación estadística de las ciudades con más temblores. Para establecer qué localidades concentran más eventos durante un periodo determinado es necesario comparar los registros del CSN por ubicación y fecha.

Los terremotos más importantes de Chile: contexto histórico

La historia sísmica chilena demuestra que el país está expuesto a terremotos de gran magnitud. Dos de los episodios más destacados son el terremoto de Valdivia de 1960 y el terremoto del Maule de 2010.

Terremoto de Valdivia de 1960: alcanzó una magnitud de momento de 9,5 y es reconocido como el terremoto de mayor magnitud registrado instrumentalmente en el mundo.

alcanzó una magnitud de momento de 9,5 y es reconocido como el terremoto de mayor magnitud registrado instrumentalmente en el mundo. Terremoto del Maule de 2010: ocurrió el 27 de febrero y alcanzó una magnitud de momento de 8,8, con graves consecuencias en la zona centro-sur del país.

Estos antecedentes ayudan a entender por qué la prevención sísmica, la construcción sismorresistente y los sistemas de alerta y evacuación son fundamentales en Chile. Sin embargo, la ocurrencia de temblores pequeños no permite predecir cuándo sucederá un terremoto de gran magnitud.

La magnitud de un sismo mide la energía liberada en su origen. Sus posibles efectos dependen también de la profundidad, la distancia al epicentro, las características del terreno y la resistencia de las construcciones. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Qué hacer durante un temblor en Chile? Recomendaciones de SENAPRED

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) recomienda identificar previamente los lugares de protección, asegurar los objetos que puedan caer y establecer un plan de emergencia familiar.

Antes de un sismo

Identifica las zonas de protección de tu vivienda, centro de estudios o lugar de trabajo.

Asegura muebles, estanterías y otros objetos que puedan volcarse.

Prepara un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas, medicamentos necesarios y documentos esenciales.

Acuerda con tu familia un punto de encuentro y una forma de comunicación.

Infórmate sobre las rutas de evacuación por tsunami si vives, trabajas o visitas zonas costeras.

Durante el movimiento telúrico

Mantén la calma y protégete en un lugar seguro, lejos de ventanas y objetos que puedan caer.

Si es posible, cúbrete debajo de un mueble firme y sujétate hasta que termine el movimiento.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables eléctricos y elementos que puedan desprenderse.

Si conduces, reduce la velocidad y detente en un lugar seguro, evitando puentes, túneles y estructuras vulnerables.

No utilices ascensores mientras dure la emergencia.

Después del temblor

Revisa si hay personas heridas y solicita ayuda si es necesario.

Aléjate de estructuras dañadas y presta atención a posibles réplicas.

Si percibes olor a gas o detectas daños en las instalaciones, evita encender llamas o accionar interruptores.

Sigue las instrucciones de las autoridades y consulta únicamente fuentes oficiales.

Si estás en la costa y el sismo te dificulta mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia zonas altas y sigue las indicaciones oficiales sobre riesgo de tsunami.

Puedes consultar las recomendaciones completas en la sección de sismos de SENAPRED.

¿Puede ocurrir un tsunami después de un terremoto en Chile?

Sí. Algunos terremotos pueden generar tsunamis cuando producen un desplazamiento significativo del fondo marino. No todos los sismos provocan este fenómeno: el riesgo depende de factores como la magnitud, el mecanismo de ruptura, la ubicación y el desplazamiento del fondo oceánico.

Si te encuentras en una zona costera y el movimiento es tan fuerte que dificulta mantenerte en pie, no esperes una confirmación por redes sociales: evacúa inmediatamente hacia terrenos elevados o zonas de seguridad siguiendo las rutas establecidas. También debes prestar atención a las alertas oficiales de SENAPRED y de las autoridades marítimas.